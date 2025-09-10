Folosești des butonul „snooze”? Iată de ce experții NU recomandă asta

Deși experții în somn avertizează că amânarea alarmei nu este benefică, studiile arată că milioane de oameni apasă butonul „snooze” dimineața. Iată de ce nu te ajută cele câteva minute în plus de somn și cum îți afectează, de fapt, starea de bine.

Când ne bucurăm de somnul dulce al dimineții, fiecare 5-10 minute în plus de somn par cel mai frumos răsfăț pe care ni-l putem oferi. În realitate, acest obicei comun nu doar că nu ne ajută să ne simțim mai odihniți, ci ne poate sabota energia și starea de bine pentru întreaga zi.

Amânarea alarmei, un obicei foarte comun

Deși experții în somn descurajează amânarea trezirii dimineața, obiceiul este foarte întâlnit, potrivit unui studiu coordonat de cercetători de la Mass General Brigham. Pe baza datelor colectate prin aplicația Sleep Cycle, aceștia au analizat informații despre somn de la peste 21.000 de oameni din întreaga lume.

Rezultatele au arătat că butonul „snooze” a fost apăsat în aproape 56% din cele 3 milioane de nopți de somn studiate. Aproximativ jumătate (45%) dintre participanți au amânat alarma de pe telefon în peste 80% dintre dimineți. Acești utilizatori „înrăiți” ai funcției „snooze” au mai rămas în pat 20 de minute după prima alarmă. În medie, utilizatorii au dormit 11 minute între alarme succesive.

Frecvența folosirii funcției „snooze” a variat în funcție de ziua săptămânii: mai frecvent în zilele lucrătoare (luni-vineri), iar cel mai puțin în diminețile de sâmbătă și duminică.

Cercetătorii au mai constatat că locuitorii din SUA, Suedia și Germania folosesc cel mai des funcția de amânare a alarmei dimineața, în timp ce această practică este mult mai rară în Japonia și Australia.

Utilizarea butonului „snooze” a fost mai redusă în rândul persoanelor care dormeau cinci ore sau mai puțin pe noapte. Acest lucru se explică prin faptul că își scurtează voluntar somnul din cauza obligațiilor profesionale, fiind nevoiți să se trezească imediat și să-și înceapă ziua, fără „luxul” de a lenevi în pat. În plus, aceste persoane aveau programe de somn mai neregulate, comparativ cu ceilalți utilizatori.

De ce nu e bine să folosim butonul „snooze”

Mulți oameni cred că cele câteva minute în plus de somn sunt benefice, numai că, în realitate, ele nu aduc odihnă de calitate. Alarmele intermitente fragmentează una dintre cele mai importante etape ale somnului.

„Orele de dinaintea trezirii sunt bogate în somn REM. Apăsarea butonului snooze întrerupe aceste etape critice ale somnului și, de obicei, îți oferă doar un somn superficial între alarme”, explică Rebecca Robbins, coordonatoarea studiului și cercetătoare în cadrul Diviziei de Tulburări de Somn și Ritm Circadian de la Brigham and Women’s Hospital, citată de ScienceDaily.

Somnul REM (Rapid Eye Movement) are rol major în regenerarea creierului și este esențial pentru memorie, concentrare și echilibru emoțional. Întreruperea repetată a lui va avea ca efect o stare de „ceață mentală” care se simte ca și cum ai rămâne prins între somn și trezire.

În cadrul altui studiu, 69% dintre participanți au declarat că amână alarma de dimineață uneori, iar cei care apelau la „snooze” erau de trei ori mai predispuși la stări de oboseală sau somnolență imediat după trezire.

Ce recomandări fac specialiștii

Pentru a începe ziua mai odihniți și mai energici, specialiștii în somn spun că ar fi bine să evităm funcția „snooze”. Deși tentația de a prelungi somnul este mare, întreruperea repetată a acestuia duce la oboseală, somnolență și irascibilitate pe parcursul zilei.

„Cel mai bun mod de a optimiza calitatea somnului și performanța în ziua următoare este să-ți setezi alarma la cea mai târzie oră posibilă și apoi să te ridici din pat imediat ce aceasta sună prima dată”, recomandă Rebecca Robbins. Astfel, vei beneficia pe deplin de ultimele faze de somn profund și îți vei începe ziua cu mai multă energie.

Iată alte câteva metode prin care îți poți face trezirile mai ușoare și diminețile mai plăcute:

Menține un program regulat de somn. Culcă-te și trezește-te aproximativ la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv în weekend. Un ritm constant de somn ajută corpul să se trezească mai natural și reduce nevoia de a folosi butonul „snooze”;

Culcă-te și trezește-te aproximativ la aceeași oră în fiecare zi, inclusiv în weekend. Un ritm constant de somn ajută corpul să se trezească mai natural și reduce nevoia de a folosi butonul „snooze”; Creează-ți un mediu plăcut de somn. Dormitorul ar trebui să fie întunecat, liniștit și răcoros. Temperatura ambientală ideală pentru un somn bun este de 18,3°C, potrivit specialiștilor. Alege o saltea confortabilă, perne comode și lenjerii de pat din materiale naturale, care să nu rețină excesiv căldura;

Dormitorul ar trebui să fie întunecat, liniștit și răcoros. Temperatura ambientală ideală pentru un somn bun este de 18,3°C, potrivit specialiștilor. Alege o saltea confortabilă, perne comode și lenjerii de pat din materiale naturale, care să nu rețină excesiv căldura; Setează un ton de alarmă plăcut. Alarmele bruște și zgomotoase pot face trezirea mai stresantă. Sunetele line sau alarmele cu volum progresiv fac procesul mai natural și mai puțin stresant;

Alarmele bruște și zgomotoase pot face trezirea mai stresantă. Sunetele line sau alarmele cu volum progresiv fac procesul mai natural și mai puțin stresant; Expune-te la lumină naturală dimineața. Lumina zilei ajută la reglarea ceasului biologic și face trezirea mai ușoară.

