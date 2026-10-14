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Cât timp trebuie să te speli pe mâini pentru a îndepărta eficient microbii? Greșelile pe care mulți le fac fără să își dea seama

Te-ai întrebat cât timp trebuie să te speli pe mâini pentru a îndepărta eficient microbii? Experții au dezvăluit detaliile la care trebuie să fii atent pentru a te proteja.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 13:49 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 13:52
Potrivit OMS, câteva secunde îți pot salva viața atunci când te speli pe mâini | Shutterstock
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Spălatul pe mâini e adesea prima linie de apărare împotriva infecțiilor, cu atât mai important în perioada rece, când multe persoane tind să se îmbolnăvească.

Spălatul pe mâini a fost întotdeauna o măsură importantă de protecție împotriva bacteriilor și virusurilor care pot fi transmise prin lucrurile pe care le atingem, scrie Healthline.

Regulile pentru spălatul pe mâini a revenit în atenția publicului larg în timpul pandemiei, când numeroase organizații de sănătate, precum OMS, NHS și CDC, au transmis indicații clare.

În viața de zi cu zi, spălatul pe mâini te poate proteja de mulți microbi. Interacționăm și atingem numeroase suprafețe care pot fi contaminate, fără să ne dăm seama.

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Ca urmare, acest obicei simplu, care durează mai puțin de 1 minut, te poate proteja de infecții serioase.

Când trebuie să te speli pe mâini

Pentru ca spălatul pe mâini să fie cât mai eficient, e necesar să te speli pe mâini timp de cel puțin 20 de secunde sau mai mult.

Ghidurile Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă frecarea mâinilor timp de cel puțin 20 de secunde, cu apă și săpun. Grăbirea procesului poate duce la contaminare încrucișată și la creșterea riscului de îmbolnăvire.

Într-un studiu realizat la un loc de muncă, angajații care au fost instruiți cu privire la spălatul și igienizarea mâinilor au folosit cu 20% mai puține zile de concediu medical datorită igienei îmbunătățite.

Pentru a te proteja cât mai eficient, e recomandat să te speli pe mâini după ce ai fost într-un loc public, ai atins o suprafață cu un contact frecvent (clanțe, mese, mânere, cărucioare de cumpărături etc.) și înainte de a-ți atinge fața, în special ochii, nasul și gura.

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În plus, experții recomandă să te speli pe mâini și în alte situații cu risc mare de contaminare. De exemplu, când gătești și după, mai ales dacă ai atins carne de pui, vită, porc, ouă, pește sau fructe de mare. Trebuie să te speli pe mâini și după ce ai folosit toaleta, ai schimbat scutecul unui copil sau l-ai ajutat să folosească toaleta, după ce ai interacționat cu un animal, chiar și cele de companie, după ce strănuți sau îți sufli nasul, dacă ai de-a face cu o rană, precum o tăietură, înainte și după masă, după ce ai dus gunoiul sau orice altă situație similară.

Microbii se pot ascunde în numeroase locuri. Cum sunt microscopici, nu ne putem da seama atunci când s-au transferat pe pielea noastră. Ca urmare, spălatul pe mâini te poate ajuta să te protejezi de boli și infecții, fără un efort considerabil.

Cât timp trebuie să te speli pe mâini pentru a îndepărta eficient microbii

Experții susțin că, ideal, trebuie să te speli pe mâini timp de 20-30 de secunde, cu săpun și apă.

Inițial, trebuie să îți uzi mâinile. Multe persoane pun întâi săpun pe mâini, dar însă udarea prealabilă a mâinilor produce o spumă mai bună pentru curățare și previne scurgerea unei cantități mai mari de săpun.

Când vine vorba de săpun, poți folosi lichid, solid sau pudră, cât timp e aplicat pe mâinile umede. Freacă-ți mâinile pentru a crea spumă din abundență și întinde-o până la încheieturi, între degete, pe unghii și vârful degetelor.

Din acest punct, freacă-ți mâinile timp de minim 20 de secunde, după care le poți clăti. După aceea, usucă-ți mâinile cu un prosop curat și uscat.

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Deoarece căldura distruge bacteriile, ar părea logic să presupunem că apa caldă sau fierbinte e mai bună pentru spălatul pe mâini. Însă, potrivit experților, nu există nicio diferență notabilă între cele 2. De fapt, studiile de specialitate au arătat că nu există dovezi clare că spălatul pe mâini cu apă caldă este mai eficient în eliminarea germenilor, potrivit Healthline.

Dacă rămâi fără săpun acasă sau te afli într-o toaletă publică fără săpun, tot trebuie să te speli pe mâini.

Dezinfectantele pentru mâini care conțin peste 60% alcool sunt eficiente în eliminarea unor bacterii dăunătoare de pe piele. Cu toate acestea, ele nu ajută la dizolvarea murdăriei și a grăsimilor și nu vor fi la fel de eficiente în eliminarea bacteriilor precum spălatul corect pe mâini.

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini are loc pe 15 octombrie

Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini are loc pe 15 octombrie și e o ocazie pentru a reaminti publicului ce importanță are acest obicei simplu, scrie CDC.

Mulți microbi care pot îmbolnăvi oamenii se răspândesc atunci când nu ne spălăm pe mâini cu săpun și apă curată, la robinet.

Spălatul pe mâini cu apă și săpun e simplu și ieftin și poate reduce semnificativ numărul adulților și copiilor care se îmbolnăvesc.

Studiile arată că educarea comunității privind igiena mâinilor poate reduce numărul persoanelor care se îmbolnăvesc de diaree cu aproximativ 23%-40%, numărul de zile de școală pierdute de copii din cauza bolilor gastrointestinale cu 29%-57% și bolile respiratorii, cum ar fi răcelile, în rândul populației generale cu aproximativ 16%-21%.

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