Cauze ale pierderii auzului. Ce poate acționa asupra urechii

Pierderea auzului se instalează pe măsură ce organismul înaintează în vârstă și poartă denumirea de presbiacuzie. Aceasta se dezvoltă în cazul multor persoane și poate avea la bază mai mulți factori. Citește despre cauze ale pierderii auzului.

Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 08:22
Cauze ale pierderii auzului. Ce poate acționa asupra urechii | Shutterstock

De obicei, nu-ți poți recăpăta auzul, însă poți cere consultul unui medic otorinolaringolog pentru a putea gestiona această problemă. În general, este important să ai grijă de acest simț pentru a evita accelerarea deteriorării cauzate de procesul de îmbătrânire.

Cauze ale pierderii auzului

Urechea este compusă trei părți principale: urechea externă, urechea medie și urechea internă. Undele sonore trec prin urechea externă și fac timpanul să vibreze. Timpanul și trei oase mici ale urechii medii amplifică vibrațiile pe măsură ce se deplasează către urechea internă. În urechea internă, vibrațiile trec printr-un fluid într-o zonă în formă de melc a urechii interne, cunoscută sub numele de cohlee.

De celulele nervoase din cohlee sunt atașate mii de fire de păr minuscule care ajută la transformarea vibrațiilor sonore în semnale electrice. Semnalele electrice se transmit către creier. Creierul transformă aceste semnale în sunet.

Există mai multa cauze ale pierderii auzului. Este important ca toate variantele să fie luate în considerare pentru a evita complicațiile. Reține că doar în urma consultului unui medic otorinolaringolog poți primi un diagnostic corect.

Infecții în ureche

Infecțiile în ureche pot provoca acumularea de lichid în urechea medie, potrivit WebMD. De obicei, pierderea auzului din cauza unei infecții în ureche este ușoară și dispare în scurt timp. Dar dacă nu tratezi infecțiile, acestea pot determina probleme grave pe termen lung.

Înaintarea în vârstă și zgomotele puternice

Îmbătrânirea și zgomotul puternic pot cauza uzura firelor de păr sau a celulelor nervoase din cohlee care trimit semnale sonore către creier. Firele de păr deteriorate, lipsa unor fire de păr sau celulele nervoase care nu transmit bine semnalele electrice sunt printre aceste cauze ale pierderii auzului.

Acumularea de ceară în ureche

În timp, ceara poate bloca canalul urechii și împiedică trecerea undelor sonore. Îndepărtarea cerii din urechii poate ajuta la restabilirea auzului. Medicul otorinolaringolog îți poate indica unele metode simple, cum ar fi folosirea conurilor auriculare, pentru a curăța acest surplus.

De asemenea, dacă există semne și simptome de blocare a cerumenului, ai nevoie rapidă de un medic specializat. Acesta poate aplica o procedură corespunzătoare.

Administrarea anumitor medicamente

Administrarea medicamentelor precum antibioticul gentamicină, sildenafilul și anumite medicamente utilizate pentru tratarea cancerului, pot afecta urechea internă. Dozele foarte mari de aspirină, alte analgezice, medicamente antimalarice sau diuretice de ansă pot provoca efecte pe termen scurt asupra auzului. Printre simptome se pot regăsi: țiuit în urechi, cunoscut și sub numele științific de tinitus, sau pierderea auzului.

Alte cauze ale pierderii auzului

Pierderea auzului poate apărea și din cauza perforării membranei timpanice, factorilor ereditari și meningitei. În unele cazuri mai rare pot apărea tumori la nivelul urechii sau formațiuni care se pot dezvolta anormal, conform Mayo Clinic.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

