Cu ce trece durerea de ureche. 5 remedii naturiste pe care le poți încerca acasă

Durerile de urechi sunt foarte supărătoare, dar, în cele mai multe cazuri, nu sunt periculoase și pot fi tratate acasă, cu remedii sau metode simple și naturale. Află cu ce trece durerea de ureche și ce simptome ar trebui să te trimită la medic.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Luni, 25 August 2025, 10:01 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 19:09
Durerile de urechi pot fi cauzate de probleme locale precum dopurile de ceară sau infecțiile, dar și de alergii sau răceli | Shutterstock

Otalgia, cum este denumită medical durerea de ureche, poate fi surdă, ascuțită, ușoară sau intensă. La unii oameni, ea apare și dispare periodic. Fie că apare brusc sau se instalează treptat, este foarte neplăcută și poate afecta calitatea somnului, concentrarea și starea de bine.

Mulți dintre noi experimentăm o durere de urechi la un moment dat, sub o formă sau alta. De altfel, este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii ajung la medic, potrivit centrului medical Cleveland Clinic, din SUA.

De ce apare durerea de ureche

Otalgia este un simptom care poate apărea în multe afecțiuni. Uneori, ea își are originea chiar în ureche, caz în care vorbim despre durere primară. Alteori, apare din cauza unei afecțiuni care nu are legătură directă cu urechea, dar care provoacă durere în zona acesteia. În astfel de situații, durerea se numește secundară. Aceasta se întâmplă pentru că urechile și zonele din jur sunt conectate prin aceiași nervi care comunică cu creierul.

Durerea primară de urechi poate fi cauzată de:

  • acumularea de ceară în urechi
  • infecții ale urechii interne (otită internă sau labirintită)
  • infecții ale urechii medii (otită medie)
  • infecții ale urechii externe (otită externă sau „urechea înotătorului”)
  • perforarea timpanului
  • barotrauma (schimbări de presiune a aerului sau a apei)
  • disfuncția trompei lui Eustachio
  • corpi străini în ureche

Durerea secundară de urechi poate fi cauzată de:

  • alergii
  • răceli
  • amigdalită
  • durere în gât
  • sinuzită
  • dureri de dinți
  • boala de reflux gastroesofagian
  • tulburări ale articulației temporo-mandibulare

Când trebuie să mergi la medic, complicații ale durerii de ureche

Durerea de ureche, în special cea ușoară sau ocazională, nu indică întotdeauna o problemă gravă. Totuși, este important să consulți un medic atunci când persistă mai mult de 3 zile, când devine mai intensă sau este însoțită de alte simptome precum:

  • febră
  • secreții din ureche
  • pierderea auzului

În cazul unei infecții, există riscul să se extindă către structuri din apropiere, cum ar fi mandibula sau craniul. Netratate, infecțiile urechii pot duce la complicații serioase:

  • mastoidită, o infecție a osului mastoidian (aflat în spatele urechii);
  • meningită, o inflamație a membranelor care învelesc creierul și măduva spinării;
  • abces cerebral, o acumulare de puroi în creier;
  • pierdere permanentă a auzului, în caz de infecții repetate sau severe;
  • paralizie facială, dacă infecția atinge nervul facial.

De aceea, orice durere de ureche care nu se ameliorează în câteva zile sau se agravează trebuie evaluată de un specialist ORL.

Cu ce trece durerea de ureche

Tratamentul otalgiei depinde de cauza exactă, dar există câteva soluții care dau rezultate în majoritatea cazurilor, mai ales atunci când disconfortul este ușor. Iată cu ce trece durerea de ureche:

Comprese calde sau reci

Umezește o lavetă în apă caldă sau rece, stoarce-o bine și așaz-o peste urechea dureroasă. Testează ambele temperaturi pentru a vedea care îți oferă mai multă alinare. O alternativă este perna electrică, potrivit WebMD. Pune urechea afectată pe o pernă caldă (dar nu fierbinte) și las-o să acționeze câteva minute.

Mestecă gumă

Dacă durerea de ureche apare în timpul zborului cu avionul sau la altitudini mari, din cauza schimbării presiunii aerului, guma de mestecat poate fi de ajutor. Mestecatul facilitează deschiderea trompei lui Eustachio, canalul care face legătura dintre urechea medie și gât. Astfel, ajută la echilibrarea presiunii și poate reduce disconfortul. Căscatul are un efect similar.

Dormi cu capul ridicat

O poziție mai ridicată în timpul somnului poate sprijini drenajul lichidului din ureche, reducând astfel presiunea și durerea. Încearcă să dormi în poziție semi-verticală, în loc să stai întins. Poți folosi mai multe perne pentru sprijin în pat sau dormi într-un fotoliu ușor înclinat.

Picături cu apă oxigenată

Apa oxigenată ajută la eliminarea dopurilor de ceară și a bacteriilor din ureche. Ea oferă o ameliorare rapidă atunci când durerea este cauzată de o acumulare de cerumen. Înclină capul într-o parte, pune două-trei picături în urechea dureroasă și lasă-le să acționeze câteva minute. Apoi, clătește ușor urechea cu apă curată, distilată.

Picături pentru urechi

Dacă bănuiești că ai otită externă - o iritație a canalului auditiv cauzată de apă sau de aparatul auditiv - poți folosi picături auriculare care conțin alcool izopropilic sau glicerină. Dacă simptomele persistă mai mult de câteva zile, consultă un medic. Este posibil să fie necesară administrarea unor picături cu antibiotic.

Evită să folosești picături dacă suspectezi că ai timpanul perforat. Acesta se manifestă prin durere bruscă și intensă, scurgere de lichid din ureche, pierderea parțială a auzului, zgomote în ureche (tinitus) și amețeli sau probleme de echilibru.

Calmante uzuale

Medicamentele antiinflamatoare precum ibuprofenul sau paracetamolul pot reduce durerea și inflamația urechii, în special dacă este cauzată de o infecție. Aceste analgezice pot fi de ajutor și în reducerea febrei până ajungi la medic, dacă este necesar. Urmează instrucțiunile de pe prospect și nu depăși dozele recomandate.

Remedii și metode naturiste pentru durerea de ureche

Pentru durerile ușoare de urechi, putem apela la remedii blânde și naturale care pot atenua disconfortul fără să apelezi imediat la medicamente. Iată care sunt cele mai eficiente metode naturale care pot ajuta la calmarea durerii:

1. Ghimbirul

Cunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare, ghimbirul poate fi un aliat în atenuarea durerilor cauzate de inflamație. Aplicat extern, în jurul urechii, poate ajuta la calmarea disconfortului fără a irita canalul auditiv.

Masează delicat zona din jurul urechii cu ulei de ghimbir sau comprese calde cu infuzie din rădăcină. Evită să introduci ghimbirul sau sucul acestuia în ureche, deoarece poate cauza iritații și alte complicații.

2. Uleiul de măsline

Acest remediu popular este recomandat pentru calmarea durerii de ureche cauzate de acumularea de cerumen. Câteva picături de ulei încălzit ușor (nu fierbinte) aplicate în canalul auditiv înmoaie ceara și ajută la eliminarea ei, reducând astfel senzația de durere, disconfort sau presiune.

Uleiul de măsline are și unele proprietăți antibacteriene, însă nu există dovezi științifice solide care să-i confirme eficiența în infecțiile urechii. Acest remediu este sigur, cu condiția să nu existe perforații ale timpanului. Totuși, este recomandat să consulți un medic înainte de utilizare, mai ales în cazul copiilor sau dacă ai dureri severe.

3. Uleiul de arbore de ceai

Cercetările susțin că uleiul de arbore de ceai are proprietăți antimicrobiene și poate ajuta la distrugerea bacteriilor care provoacă infecții ale urechii. Totuși, folosirea acestui ulei direct în ureche, chiar și diluat, poate duce la blocarea canalului auditiv sau poate cauza leziuni. Din acest motiv, majoritatea medicilor recomandă precauție și evitarea folosirii ca picături în ureche.

Dacă vrei să beneficiezi de proprietățile sale, pune câteva picături pe o dischetă de bumbac și aplică-l în jurul urechii, fără să-l introduci în canalul auditiv.

4. Usturoiul

Usturoiul are proprietăți atât antibiotice, cât și analgezice. Zdrobește usturoiul și lasă-l să se infuzeze câteva minute în ulei cald de măsline sau susan. Strecoară usturoiul, apoi aplică uleiul obținut în canalul urechii. Totuși, există dovezi limitate că usturoiul poate pătrunde dincolo de timpan pentru a trata o infecție a urechii medii.

5. Ceapa coaptă

Acest remediu tradițional folosit de multe generații pentru calmarea durerilor, inclusiv a celor de ureche. Ceapa coaptă acționează ca o compresă caldă care stimulează circulația sângelui și relaxează țesuturile inflamate, astfel că alină rapid durerea. Totodată, eliberează compuși cu efect antiinflamator și antibacterian care ajută la reducerea disconfortului și a inflamației.

Înfășoară o bucată de ceapă coaptă sau fiartă (dar nu fierbinte, pentru a evita arsurile) într-un tifon curat și aplică cu grijă pe urechea dureroasă. Acest remediu natural nu tratează cauza durerii, ci doar o atenuează temporar.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

