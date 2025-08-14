Ce dezvăluie aspectul limbii despre sănătatea ta. Ce înseamnă pelicula albicioasă sau petele roșii

Culoarea și textura limbii pot oferi informații valoroase despre starea ta de sănătate, spun experții. Nu toate schimbările sunt alarmante, dar unele semnalează infecții sau alte probleme mai serioase. Află ce dezvăluie aspectul limbii despre starea ta de sănătate.

Culoarea albicioasă a limbii care este însoțită de durere sau disconfort poate indica prezența candidozei bucale | Shutterstock

Acest organ muscular esențial pentru vorbire, gust și înghițire este oglinda sănătății tale. Deși adesea ignorat, aspectul limbii poate oferi indicii prețioase despre afecțiuni care nu ar trebui trecute cu vederea.

În medicina tradițională chineză, limba este considerată un veritabil barometru al echilibrului intern, iar examinarea ei este un pas esențial în evaluarea pacienților. Și medicina occidentală recunoaște importanța limbii ca indicator al sănătății. Forma, culoarea și textura sa ne pot ajuta să înțelegem ce se întâmplă în interiorul corpului.

Cum arată o limbă sănătoasă

Nicio limbă nu seamănă cu alta, spune dr. Frank Scannapieco, profesor de biologie orală la Universitatea din Buffalo, citat de publicația The Guardian.

Limba ar trebui să aibă o formă rotunjită și simetrică. În general, culoarea variază de la roz pal până la roșu închis și are un strat subțire, albicios deasupra, care este considerat normal. „Această peliculă provine de la o proteină rezistentă numită keratină, care ajută la protejarea limbii de zgârieturi atunci când mâncăm”, explică dr. Tien Jiang, specialist în protetică dentară la Harvard School of Dental Medicine, citat de Harvard Health Publishing.

Micile proeminențe de pe suprafață se numesc papile și au mai multe roluri:

percep temperatura și atingerea;

conțin papile gustative care ne permit să simțim gustul dulce, sărat, acru, amar sau umami;

creează frecare pentru a ajuta formarea bolului alimentar.

Pentru a-ți cunoaște aspectul normal al limbii, profesorul Scannapieco recomandă să o analizezi în oglindă din când în când. „Astfel, îți formezi o idee despre cum arată în mod obișnuit”, spune specialistul. Dacă observi schimbări importante legate de aspect, consultă medicul de familie sau medicul tău dentist.

Ce ne poate spune aspectul limbii despre sănătate

Aspectul limbii poate varia de la o zi la alta în funcție de ceea ce mâncăm sau bem. Papilele pot absorbi culorile și pigmenții din alimentele și băuturile consumate. Cele care conțin coloranți artificiali, dar și cafeaua, ceaiul, fructele de pădure, sfecla sau unele mâncăruri condimentate pot colora limba temporar. Apa și o igienă orală bună vor elimina coloranții alimentari și resturile acumulate pe limbă.

Modificările de culoare pot fi cauzate și de anumite medicamente. „O limbă neagră sau cu tentă albăstruie poate apărea ca efect secundar al unor antibiotice, de exemplu”, spune dr. Scannapieco. Dacă observi că limba ta are o culoare diferită, întreabă-ți medicul dacă medicamentele pe care le iei pot avea acest efect.

Totuși, unele schimbări pot indica probleme mai serioase de sănătate. În timp ce unele sunt inofensive sau dispar de la sine, altele necesită consult medical.

Limbă roșie intens

Dacă limba ta are o culoare roșie aprinsă și o textură grunjoasă cu aspect de căpșună, poate semnala una dintre următoarele afecțiuni:

alergii

boala Kawasaki (o inflamație a vaselor de sânge)

sindromul de șoc toxic (care se manifestă și prin febră mare, erupții cutanate, hipotensiune arterială, vărsături sau diaree și altele)

scarlatină (este însoțită de erupții cutanate)

deficiență de vitamina B12

Limbă cu pete albe

În funcție de textură, petele albe pot însemna lucruri diferite. Dacă sunt lăptoase și dureroase la periaj, poate fi vorba de candidoză orală. Această infecție fungică este mai frecventă la bebeluși, la persoane peste 65 de ani sau la cele cu imunitate slăbită. Diabetul, antibioticele, tratamentele oncologice, purtarea protezelor, fumatul, gura uscată sau utilizarea inhalatoarelor cu corticosteroizi pot declanșa candidoza. Pentru tratarea infecției, se recomandă antifungice orale sau locale.

Dacă petele sunt groase și nu pot fi îndepărtate prin periere sau răzuire, este posibil să fie vorba de leucoplazie. Această afecțiune este precanceroasă uneori, adică are un risc de a evolua în timp către cancer oral dacă nu este depistată și tratată.

Limbă gălbuie

„Dacă pe limbă se acumulează o peliculă galben-verzuie, aceasta poate indica o igienă orală precară”, spune dr. Jiwon Lim, medic dentist la National Institutes of Health Clinical Center, citat de The Guardian. Fumătorii sunt mai predispuși la acest tip de depunere gălbuie.

Pete roșii cu margini albe

Cunoscută ca „limbă geografică”, această afecțiune se manifestă prin apariția unor pete roșii, netede și cu diferite forme, cu margini albe, neregulate și ușor proeminente. Ele au aspectul unei hărți geografice, de unde și denumirea.

Deși are un aspect dezagreabil, limba geografică nu este dureroasă sau contagioasă și nu se asociază cu un risc mai crescut de cancer oral sau de infecții. Cauza exactă nu este cunoscută. Unele cercetări o leagă de bolile autoimune, iar la unii pacienți pare asociată cu un nivel crescut de stres.

Limbă cu bășicuțe

Veziculele roșii sau galbene care apar pe suprafața limbii și/sau pe mucoasa orală sunt afte bucale, de obicei. Aceste ulcerații mici pot fi cauzate de mușcături accidentale, iritații de la aparatele dentare, stres, modificări hormonale, alergii alimentare. În unele cazuri, pot fi declanșate de boli autoimune precum Crohn sau boala celiacă.

Dacă o bășicuță nu se vindecă în 10-14 zile și crește, devine dureroasă, sângerează sau are un aspect neobișnuit, este important să fie evaluată de un medic stomatolog sau ORL-ist pentru a exclude cancerul oral.

Limbă maronie sau neagră

O limbă de culoare brun închis sau neagră apare atunci când papilele nu se exfoliază regulat și cresc prea mult, reținând bacterii, reziduuri și pigmenți alimentari. Această afecțiune este numită limbă neagră viloasă sau păroasă și afectează mai frecvent persoanele imunocompromise.

Cum îți menții limba sănătoasă

Deși este un organ important, mulți dintre noi uităm să-l includem în rutina de îngrijire zilnică. Nu trebuie să faci lucruri complicate pentru a-ți menține limba curată și sănătoasă, spune dr. Scannapieco.

De cele mai multe ori, o igienă orală corectă este suficientă. Periază-ți dinții de două ori pe zi, timp de cel puțin două minute, folosind o pastă de dinți cu fluor. Nu uita nici de folosirea aței dentare, care este importantă pentru sănătatea întregii cavități bucale.

Pentru o igienă completă, poți curăța și limba. Folosește periuța de dinți pentru a îndepărta bacteriile și resturile alimentare, prin mișcări blânde de la baza limbii spre vârf. Dacă preferi, poți utiliza o racletă specială de curățare a limbii, dar evită să apeși prea tare, deoarece papilele gustative sunt sensibile și se pot inflama. Treci ușor cu racleta de la baza limbii spre vârf, o dată sau de două ori, apoi clătește gura.

Hidratarea este, de asemenea, importantă pentru sănătatea limbii. Gura uscată favorizează dezvoltarea bacteriilor și apariția unei pelicule albicioase pe limbă. De aceea, este important să bei suficientă apă pe parcursul zilei. De asemenea, evită fumatul și limitează consumul de alcool, cafea și ceai negru în exces, care pot afecta aspectul și sănătatea limbii.

Dacă observi modificări de aspect îngrijorătoare și, mai ales, dacă sunt însoțite de febră, dureri mari în gât, leziuni care nu dispar sau alte simptome noi, contactează medicul de familie sau stomatologul.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.