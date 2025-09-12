Ce este cervicalgia. Care sunt cauzele durerilor de gât

Antena Căutare
Durerea de gât, care mai poartă denumirea de cervicalgie, poate dura de la câteva zile la câțiva ani, în funcție de cauză. Aceasta poate fi declanșată de mai mulți factori și poate avea nevoie de diferite tratamente specifice. Află ce este cervicalgia și din ce cauze apare.

Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 10:22
Printre cele mai frecvent întâlnite cauze ale durerilor de gât se pot regăsi: efortul fizic, problemele de postură corporală, stresul mental susținut, osteoartrita, stenoza de canal vertebral, hernia de disc, nervul ciupit (compresia nervoase) sau tumorile.

Ce este cervicalgia

Cervicalgia este durerea în interiorul sau în jurul coloanei vertebrale, sub cap. Această parte a gâtului mai poartă denumirea de coloana vertebrală cervicală. Durerea de gât este un simptom frecvent al multor leziuni și afecțiuni medicale diferite, conform Cleveland Clinic.

Dacă te confrunți frecvent cu dureri de gât, se recomandă să ceri consultul unui medic. Astfel, poți primi un diagnostic corect și a urma un tratament corespunzător. Lăsate netratate, simptomele se pot agrava.

Care sunt cauzele durerilor de gât?

Proces de îmbătrânire

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, uzura naturală a organismului poate determina deteriorarea sau degenerarea unor părți ale coloanei vertebrale cervicale. Acest proces poate provoca durere. Afecțiunile degenerative precum osteoartrita, mai exact uzura cartilajului articulațiilor, și stenoza coloanei vertebrale, mai precis îngustarea spațiilor din coloana vertebrală, pot determina dureri de gât.

Odată cu trecerea timpului, stresul și mișcările repetate pot determina slăbirea discurilor din coloana vertebrală. În acest mod, poate cauza mai multe afecțiuni, cum ar fi hernie de disc.

Încordare constantă

Dacă te întrebi ce este cervicalgia, gândește-te că folosirea în exces a mușchilor gâtului în timpul activităților repetitive sau intense poate determina rigiditate și durere. Poziția corporală incorectă, slăbirea mușchilor abdominali și greutatea corporală ridicată pot afecta alinierea coloanei vertebrale. De aceea pot favoriza durerea de gât. De exemplu, încordarea gâtului pentru a te uita la ecranul unui computer pentru perioade lungi de timp este una dintre cele mai des întâlnite cauze ale durerilor de gât.

Spondiloza cervicală

Spondiloza cervicală se manifestă din cauza modificărilor degenerative legate de vârstă. Aceasta poate fi provocată inclusiv de îngustarea treptată a spațiului discal și pintenilor osoși care exercită presiune asupra țesuturilor înconjurătoare. În timp, poate duce la ciupirea nervilor, potrivit MedParkHospital.

Unele persoane se pot confrunta cu: dureri de gât, stări de slăbiciune, mișcare restricționată a gâtului, dureri de cap, dureri de urechi sau stări de amorțeală în brațe și umeri.

Leziuni

Dacă vrei să afli ce este cervicalgia, reține că traumele și alte leziuni pot deteriora mușchii, ligamentele, discurile, articulațiile vertebrale și rădăcinile nervoase din măduva spinării. Din acest motiv, pot determina cervicalgie. Foarte frecvent pot fi determinate de accidente de mașină.

Stres mental

Încordarea mușchilor gâtului din cauza stresului susținut poate determina dureri și rigiditate la nivelul gâtului. Multe persoane, care își încordează acești mușchi atunci când se confruntă cu stări de stres sau de agitație nu sunt conștienți că fac acest până când încep să simtă dureri.

De asemenea, dacă te confrunți frecvent cu stări de stres, poți consuma unele ceaiuri pentru a obține efecte de relaxare. Printre acestea se pot regăsi: ceai verde, ceai de izmă bună, ceai de mușețel, ceai de ghimbir, ceai de lavandă, ceai de rozmarin și ceai de roiniță (ceai de balsam de lămâie).

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

