Antena Căutare
Home Lifestyle Health Ce este ruminația mentală. Ce efecte are și cum o putem controla

Ce este ruminația mentală. Ce efecte are și cum o putem controla

Dacă te surprinzi des că analizezi obsesiv o experiență trecută și simți cum te copleșesc emoțiile negative, aceasta este ruminația mentală: gânduri care ni se învârt în minte ca un carusel și ne tulbură starea. Află cât de mult afectează ruminația echilibrul emoțional și cum o putem controla.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 10:05 | Actualizat Marti, 02 Septembrie 2025, 17:51
Ruminația mentală apare adesea pe fond de stres sau anxietate sau ca urmare a unor experiențe dureroase din trecut | Shutterstock

Din când în când, cu toții privim înapoi și analizăm experiențele prin care am trecut, fie ele frumoase sau neplăcute. Amintirile ne pot ajuta să ne reconectăm cu emoții și trăiri pe care poate le-am uitat sau le-am neglijat.

Însă, atunci când rămânem prizonieri ai gândurilor despre trecut și ne concentrăm obsesiv pe evenimentele neplăcute care ni s-au întâmplat, emoțiile negative se adună și pot ajunge să ne copleșească.

Ce este ruminația mentală în psihologie

Medicii Academiei Americane de Psihiatrie definesc ruminația mentală ca „gândire obsesivă care implică idei sau teme excesive, repetitive, ce interferează cu alte forme de activitate mentală”. Altfel spus, mintea îți rămâne blocată în gânduri negative care nu mai contenesc și par să se învârtă într-un cerc nesfârșit din care simți că nu mai poți ieși.

Articolul continuă după reclamă

Există o diferență între a-ți face griji în legătură cu o problemă și a rumina asupra trecutului. O metodă simplă de a le diferenția este să te întrebi dacă, atunci când te gândești la un eveniment trecut, te concentrezi pe posibile soluții sau lecții învățate, explică Tanya J. Peterson, educator în sănătate mintală, citată de Psych Central.

Dacă te fixezi exclusiv pe aspectele negative, cel mai probabil este vorba despre ruminație mentală. „În ruminație, ne concentrăm în mod repetitiv asupra aspectelor negative, fără a căuta o rezolvare sau soluții de a merge înainte”, spune Tanya Peterson.

Sunt multe motive care te fac să te reîntorci obsesiv asupra unor gânduri negative. Uneori, poți crede că, dacă vei analiza îndelung o problemă, vei găsi un răspuns la ea sau o înțelegere mai profundă. Alteori, ruminația mentală este consecința unei experiențe traumatice sau dureroase din trecut.

De asemenea, stresul constant sau situațiile pe care nu le putem controla pot menține mintea prinsă în gânduri negative, conform Healthline. Ruminația mentală este un comportament, nu o afecțiune mintală. Ea este un simptom frecvent în tulburările de anxietate și apare mai des la persoanele cu trăsături precum perfecționismul sau preocuparea exagerată față de relațiile cu ceilalți.

Efectele ruminației mentale

Atât sănătatea mintală, cât și cea fizică pot avea de suferit atunci când rămânem ancorați în trecut și ne lăsăm copleșiți de evenimente deja consumate. Ruminația mentală scade capacitatea de concentrare, afectează memoria și face mai dificilă luarea deciziilor. În plus, poate duce la izolare și scăderea stimei de sine, alimentând un cerc vicios al emoțiilor negative. În timp, aceasta poate provoca stres cronic, tristețe profundă sau anxietate.

Stresul și tensiunea generate de gândurile negative obsesive pot pune presiune și asupra corpului. Când nivelul hormonilor de stres crește, pot afecta inima, tensiunea arterială și sistemul imunitar. Stresul prelungit poate cauza, de asemenea, inflamații și dureri în corp. Iar pentru că ruminația mentală face dificilă relaxarea, pot să apară insomnii și alte tulburări de somn.

Componenta repetitivă și negativă a ruminației poate contribui și la dezvoltarea depresiei, susțin specialiștii Academiei Americane de Psihiatrie. Totodată, poate agrava afecțiunile mintale existente. Adesea, ruminația mentală intensifică sau prelungește episoadele depresive și agravează anxietatea.

Citește și: Tulburarea de anxietate generalizată: cauze, simptome, tratament și complicații

Cum poți controla ruminația mentală

Atunci când învățăm să ne înțelegem gândurile și să ne acceptăm emoțiile, ne putem recăpăta controlul asupra minții și ne putem redobândi echilibrul emoțional. Iată câteva metode pe care le poți încerca singur pentru a rupe cercul gândurilor negative:

Distrage-ți atenția

Atunci când observi că începi să ruminezi, găsește o activitate care să-ți capteze atenția și să întrerupă gândirea negativă. Vorbește cu cineva drag, fă puțină mișcare sau dedică timp unui hobby care îți aduce bucurie. Schimbarea activității poate întrerupe ciclul ruminației și te poate ajuta să te concentrezi pe momente pozitive.

Ancorează-te în prezent

Chiar dacă nu îți vine natural la început, încearcă să revii în prezent de fiecare dată când te surprinzi că ruminezi. Un lucru simplu pe care îl poți face este să privești în fața ta și să identifici fiecare detaliu al primului obiect pe care îl vezi. Observă forme, culori, texturi și poziții ale obiectelor. Conștientizarea momentului prezent poate reduce puterea gândurilor ruminative.

Liniștește-ți criticul interior

Dacă te critici pe tine însuți pentru că te concentrezi prea mult asupra trecutului, nu vei face decât să-ți amplifici suferința. „Nu ești rău, slab sau defect pentru că ruminezi”, spune Tanya J. Peterson. Dacă analizezi mereu ce ai făcut sau nu ai făcut corect, nu va schimba nimic. Ai făcut tot ce ai putut cu resursele pe care le aveai la momentul respectiv. Autocompasiunea și iertarea de sine pot face o mare diferență.

Învață din experiențele trecute

Nu poți schimba ce s-a întâmplat în trecut, dar experiențele anterioare îți pot oferi noi perspective asupra unor situații și chiar asupra vieții. Dacă ai făcut o greșeală, gândește-te ce poți face pentru a evita repetarea ei. Dacă nu poți schimba ceva, poate nu merită să-ți consumi energia asupra lui.

Schimbă mediul

Petrece timp într-un loc în care te-ai simțit fericit înainte. Poate fi un parc, o cafenea sau orice alt spațiu care îți aduce liniște și o stare de bine interioară. Schimbarea locului poate ajuta mintea să iasă din ciclul gândurilor negative.

Lucrează la stima de sine

Multe dintre persoanele care au obiceiul să rumineze se confruntă adesea cu o stimă de sine scăzută. Cercetările arată că există o legătură între lipsa încrederii în sine și acest obicei. Încearcă să-ți consolidezi stima de sine începând cu recunoașterea calităților. Învață să te ierți pentru greșeli și tratează-te cu blândețe, așa cum ai face cu un prieten drag.

Stabilește-ți obiective realiste

Așteptările prea mari pot întreține ruminația și frustrarea. Fixează-ți obiective realiste, bucură-te de fiecare reușită și observă progresele pe care le faci, oricât de mici ar fi. Amintește-ți mereu că pașii mici și constanți duc, în timp, la schimbări importante și durabile.

Dacă ruminația mentală devine frecventă, epuizantă sau implică gânduri de autovătămare, nu ezita să consulți un psiholog sau un psihiatru care poate interveni terapeutic.

Citește și: Care sunt simptomele fizice ale anxietății. Ce efecte poate avea asupra corpului

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Ce este indicat să excluzi din dietă...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama Filmul morţii lui Răzvan, băiatul de 13 ani care s-a stins pe treptele şcolii, în timp ce îşi aştepta mama

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Ce este indicat să excluzi din dietă
Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Ce este indicat să excluzi din dietă
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Ce este cervicalgia. Care sunt cauzele durerilor de gât
Ce este cervicalgia. Care sunt cauzele durerilor de gât
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x