Cum poți identifica nivelurile foarte ridicate de stres. Care sunt simptomele ce indică un stres ridicat și constant

Atunci când te afli în fața unei potențiale amenințări, creierul reacționează prin activarea unui răspuns de tip „luptă, fugă sau îngheț”. Astfel, te poate ajuta să te menții în siguranță. Uneori, acest lucru se întâmplă chiar dacă nu ai nevoie. Află cum poți identifica nivelurile foarte ridicate de stres.

Publicat: Marti, 09 Septembrie 2025, 12:08
Când eliberează hormoni, organismul te pregătește să depui orice efort este necesar pentru a supraviețui. Această reacție devine o problemă dacă se menține mai mult timp decât ar fi normal sau se manifestă mai frecvent.

Răspunsul de tip „luptă, fugă sau îngheț” este cel mai util în momentele în care te afli într-un real pericol. Însă, dacă organismul îl folosește în exces, acesta poate provoca stări de stres, ceea ce poate cauza probleme de sănătate fizice și mintale.

De obicei, pentru a pune un diagnostic, specialiștii în sănătate mintală se bazează pe sentimentele auto-raportate ale pacienților. Aceștia pot atrage atenția asupra simptomelor despre care poate nu ai știut niciodată că au la bază stări de stres. Momentul simptomelor poate contribui la specificarea situațiilor sau declanșatorilor care pot produce stări de stres.

Dacă nivelurile de stres se mențin pe termen lung, pot crește riscul de a te confrunta cu tulburări mintale. Din acest motiv, poate fi benefic să ceri consultul unui specialist în sănătate mintală.

Simptome psihologice

Apariția stărilor de anxietate și depresie pot fi semne de îngrijorare. Se poate să simți stări de îngrijorare constantă dacă creierul tău caută întotdeauna un pericol. Pe lângă aceasta, poți începe să te simți fără speranță din cauza fricii fără sfârșit. Ambele sentimente pot determina tulburări de somn, concentrare și memorie din cauza unei supraîncărcări de gânduri de îngrijorare, conform Health.

Simptome interpersonale

Dacă te întrebi cum poți identifica nivelurile foarte ridicate de stres, poți lua în considerare că creierul depune efort pentru a te proteja împotriva factorilor de stres, fără a avea neapărat manifestări prietenoase. În acest caz, te poți confrunta cu stări de iritabilitate sau furie puternică. În funcție de temperament, se poate să devii din ce în ce mai dependent de oameni sau, din contră, să te îndepărtezi de cei din jur.

Simptome comportamentale

Corpul observă când ești supus unor niveluri prea ridicate de stres și că-ți poate provoca efecte dăunătoare. Astfel, poate simți nevoia să consume alimente, care îl pot face să scape de sentimentele negative și să se relaxeze. Însă, acestea nu sunt întotdeauna cele mai sănătoase metode de a obține o stare de bine, potrivit Medical News Today. De exemplu, consumul de carbohidrați și dulciuri în exces poate fi o tendință, care pe termen lung poate deveni dăunătoare.

Simptome fizice

Dacă te întrebi cum poți identifica nivelurile foarte ridicate de stres, reține că atunci când răspunsul de „luptă, fugi sau îngheț” al corpului tău se activează, creierul eliberează cortizol, hormonul care determină o adrenalină. Poți simți că pulsul crește sau că ai accese puternice de energie. Însă, un nivel prea ridicat de cortizol poate cauza modificări fizice, cum ar fi: acumulare de kilograme în plus, hipertensiune arterială și probleme de igienă orală. Totodată, pot determina apariția unor afecțiuni cronice existente, cum ar fi eczema și sindromul de colon iritabil.

De asemenea, nivelul de cortizol, care mai poartă denumirea de hormonul stresului, poate fi diminuat cu ajutorul unor metode simple, cum ar fi: somn suficient, exerciții fizice constante, tehnici de relaxare, hobby-uri și dietă echilibrată.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

