Cum să previi iritația sub sân în sezonul cald

Pe timp de vară, multe femei se confruntă cu erupții sub sâni cauzate de căldură și transpirație. Acestea provoacă mâncărime și disconfort, dar sunt ușor de gestionat de obicei. Află ce tratamente sunt eficiente, ce remedii naturale pot ajuta și cum poți preveni iritația sub sân.

Iritațiile persistente sau severe care apar sub sâni se tratează cu loțiuni sau creme cu corticosteroizi | Shutterstock

Iritația pielii cauzată de căldură este denumită medical miliaria și afectează mai frecvent nou-născuții, dar poate apărea și la adulți, mai ales în zonele unde pielea formează pliuri, cum ar fi zona de sub sâni.

Această problemă dermatologică este comună și la persoanele supraponderale, la cele care transpiră abundent, care lucrează în medii calde și umede sau imobilizate la pat.

Cum se produce iritația sub sân

Erupția de la căldură este provocată de blocarea glandelor sudoripare și acumularea transpirației sub piele, potrivit centrului medical Cleveland Clinic, din SUA.

Articolul continuă după reclamă

În mod normal, glandele sudoripare din piele produc transpirație și o transportă până la suprafața pielii prin mici tuburi numite canale sudoripare. Odată ajunsă la exterior, transpirația se elimină prin pori și se evaporă, contribuind la reglarea temperaturii corpului.

Uneori, canalele sudoripare se pot înfunda, iar transpirația nu mai iese la suprafața pielii. În loc să fie eliminată, ea stagnarea în interiorul canalelor și duce la inflamația stratului exterior al pielii (epiderma) și/sau a stratului mijlociu (derma). Rezultatul este apariția unei erupții cutanate.

La femei, frecarea pielii de sub sâni, combinată cu transpirația excesivă și umiditatea din această zonă, creează un mediu propice pentru înfundarea canalelor sudoripare. Sutienele și hainele strâmte sau din materiale sintetice care nu permit pielii să respire pot agrava problema, favorizând apariția iritațiilor.

Iritația de la transpirație

Cel mai frecvent, erupția sub sâni provocată de căldură și transpirație are aspectul unui grup de umflături mici, asemănătoare coșurilor. Fiecare umflătură are între 1 și 3 milimetri în diametru. Pe pielea deschisă la culoare, aceste umflături sunt roșii. Pe pielea mai închisă la culoare, ele pot părea gri sau albe.

Această formă de erupție numită miliaria rubra provoacă senzații neplăcute de arsură, mâncărime și înțepături. Deși te pot tenta să te scarpini, este important să reziști acestui impuls pentru a nu leza pielea și a crește riscul de infecție.

Erupția de la căldură poate apărea și sub forma unor bășici transparente mici, care arată ca niște picături de apă. Această formă de iritație este numită miliaria cristalină și afectează în special nou-născuții, dar poate apărea și la adulți. Este o formă mai ușoară de miliaria, care nu provoacă de obicei mâncărimi sau alt disconfort.

Eczema sub sân

Pielea de sub sâni este mai sensibilă și predispusă la iritații. Erupțiile care apar pe această zonă pot fi cauzate și de o eczemă. Cele mai întâlnite forme sunt dermatita atopică, de contact și seboreică.

Simptomele eczemelor pot varia mult, dar cele mai comune sunt senzația de mâncărime și piele inflamată, decolorată, cu pete aspre și solzoase, conform Verywell Health. Așadar, aspectul acestora este diferit de al unei iritații cauzate de clădură.

Factorii declanșatori sunt alergiile sau sensibilitatea la detergenți, parfumuri, creme sau materiale sintetice, stresul, predispoziția genetică sau alte afecțiuni dermatologice.

Citește și: De ce apare transpirația excesivă și cum o putem trata

Cel mai bun tratament pentru iritația sub sân

Metoda cea mai simplă și mai eficientă pentru a trata o erupție cauzată de căldură este răcirea și uscarea pielii. Iată ce ar trebui să faci imediat cum observi apariția unei iritații:

Mergi într-un loc mai răcoros sau cu aer condiționat, dacă este posibil;

Scoate hainele din zona afectată pentru a permite pielii să respire;

Răcorește pielea cu apă rece sau călduță și tamponează ușor pentru a o usca (fără a freca);

Lasă zona expusă la aer sau îmbracă haine lejere, din materiale respirabile, care nu irită pielea;

Aplică un prosop umed și rece pe piele pentru a calma senzația de arsură și înțepături ori de câte ori este necesar.

De obicei, îngrijirea la domiciliu este suficientă. Prin aplicarea acestor măsuri, iritația sub sân ar trebui să dispară în câtea zile. Totuși, dacă este severă sau persistă, mergi la o consultație dermatologică. Medicul îți poate prescrie creme sau loțiuni cu corticosteroizi pentru a trata erupția.

Tratamente naturiste

Mai multe remedii naturiste pot ajuta la reducerea inflamației și calmarea simptomelor neplăcute:

Aloe vera

Aloe vera are efecte calmante, antiinflamatoare și răcoritoare. Aplică gel proaspăt extras din frunza de aloe vera pe pielea curată și uscată. Lasă-l să acționeze 15-20 de minute, apoi clătește cu apă rece. Poți repeta de mai multe ori pe zi. Dacă nu ai gel proaspăt, poți folosi un produs din comerț, dar care să conțină 90-99% aloe vera pură și fără alcool, parfum sau coloranți în compoziție.

Citește și: Lista de alimente care te fac să transpiri mai mult vara. La ce trebuie să fii atent

Ceai de mușețel

Substanțele active din mușețel, în special alfa-bisabololul și apigenina, contribuie la reducerea inflamației și la calmarea pielii iritate. Prepară un ceai concentrat, lasă-l să se răcească și aplică-l apoi pe zona iritată cu o compresă sau un prosop curat. Poți repeta tratamentul de două-trei ori pe zi.

Ovăz coloidal

Ovăzul coloidal este o făină de ovăz fin măcinată apreciată în dermatologie pentru efectul calmant asupra pielii iritate. Amestecă o lingură de pudră cu câteva lingurițe de apă cât să formezi o pastă moale. Aplică pasta pe zona iritată, pe pielea curată, și las-o să acționeze 10-15 minute. Clătește cu apă călduță și usucă pielea prin tamponare.

Amidon de porumb

Pudra foarte fină de amidon de porumb absoarbe umezeala de pe piele, are efect calmant și reduce iritațiile. Aplică un strat subțire de pudră pe pielea complet uscată și curățată în prealabil. Se folosește ca atare, uscată, exact ca o pudră de talc. Pentru un plus de efect calmant, poți amesteca amidonul cu făină de ovăz fin măcinată.

Comprese cu frunze de mentă

Menta conține mentol, care are efect răcoritor și reduce senzația de usturime sau mâncărime cauzată de iritațiile de la căldură. Pune într-o cană (250 ml) două linguri de frunze de mentă proaspete sau o linguriță de frunze uscate și toarnă apă clocotită peste ele. Lasă la infuzat 10-15 minute, strecoară lichidul și lasă-l să se răcească bine. Înmoaie o compresă sau o dischetă de bumbac în infuzie și aplică pe zona iritată de sub sâni. Menține compresa câteva minute pe piele.

Citește și: Transpirația excesivă îți dă bătăi de cap? 6 remedii eficiente și cum să le folosești

Metode de prevenție

În sezonul cald, menținerea pliurilor pielii uscate și aerisite este esențială pentru a preveni erupțiile cauzate de căldură. Iată câteva sfaturi practice pentru a preveni iritația sub sân:

Fă dușuri mai dese, reci sau călduțe. Transpirația acumulată întreține iritațiile;

După fiecare duș, usucă bine pliurile de piele;

Dacă nu poți face dușuri dese, răcorește pielea din pliuri cu comprese reci;

Poartă sutiene din bumbac sau materiale care lasă pielea să respire;

Spală sutienele des și schimbă-le imediat cum se umezesc;

Când ești acasă, poartă bustiere sau tricouri largi, fără sutien, pentru a reduce frecarea;

Evită cremele de corp grase. Acestea pot bloca porii și agravează iritațiile cutanate;

Preventiv, aplică sub sâni pudră de amidon de porumb sau de ovăz coloidal pentru a absorbi umezeala în zilele toride.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.