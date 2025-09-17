De ce apare constipația atunci când călătorim și ce e de făcut

În concedii și în delegații, se poate întâmpla să ai un tranzit intestinal mai lent decât acasă. Așa-numita constipație a călătorului este o problemă des întâlnită, care poate crea disconfort și umbri bucuria călătoriilor. Iată din ce cauze apare și cum o poți gestiona eficient.

Vacanțele ar trebui să fie despre relaxare și voie bună, dar uneori pot aduce și neplăceri cum este constipația. Multe persoane care, în mod normal, nu au probleme digestive acasă constată că tranzitul lor intestinal devine mai lent în timpul deplasărilor.

Constipația de călătorie sau constipația călătorului se manifestă prin scaune mai rare, mai tari, efort mai mare la eliminare și senzație de evacuare incompletă. Unii au această problemă doar în unele călătorii, în timp ce alții se confruntă cu ea la fiecare drum.

Ce cauzează constipația călătorului

„Constipația de călătorie este un fenomen foarte comun și există mai mulți factori care contribuie la ea”, spune medicul gastroenterolog Leyla Maric pentru centrul medical Cleveland Clinic, din SUA. Cauzele nu sunt aceleași pentru toată lumea și țin atât de obiceiurile zilnice, cât și de particularitățile călătoriei.

De obicei, constipația călătorului este rezultatul unui cumul de factori, potrivit specialistului. Iată câțiva dintre cei mai frecvenți:

Dereglarea ritmului circadian

În timpul călătoriilor, rutina zilnică este dată peste cap. Mesele, somnul și orele la care mergem la toaletă se modifică de obicei în vacanțe sau delegații. „Constipația de călătorie se explică, printre altele, prin faptul că digestia noastră funcționează după un ceas intern - ritmul circadian”, spune dr. Maric.

„Majoritatea oamenilor își fac nevoile dimineața, după trezire”, explică dr. William Chey, profesor de gastroenterologie și științe nutriționale la Michigan Medicine citat de CNN Travel. După trezire, mai ales după masă, organismul eliberează hormoni care stimulează intestinul să se contracte. Când ritmul circadian este perturbat, apare blocajul.

Deshidratarea

Deshidratarea este unul dintre cei mai importanți factori care contribuie la încetinirea tranzitului intestinal. Călătoriile implică schimbări de climă, altitudine sau activitate fizică, ceea ce poate duce la pierderi mai mari de lichide. „Toate aceste schimbări pot face scaunul mai tare și mai dificil de eliminat”, explică dr. Leyla Maric.

Schimbarea alimentației

În călătorii, obișnuim să încercăm mâncăruri noi, diferite de cele cu care suntem obișnuiți. De exemplu, putem fi tentați să consumăm mai multe alimente procesate în detrimentul celor bogate în fibre, care mențin un tranzit intestinal sănătos. „Vacanța nu ar trebui privită ca o scuză pentru a mânca oricât și orice. Unii oameni scapă basma curată, dar majoritatea nu”, avertizează dr. Chey.

De asemenea, în vacanțe avem tendința să consumăm mai mult alcool decât de obicei, iar acesta favorizează constipația. Schimbările bruște din meniu pot da peste cap și microbiomul intestinal, care susține o digestie sănătoasă.

Lipsa de mișcare

Indiferent dacă mergi cu mașina, trenul, autobuzul sau avionul, statul îndelungat pe scaun îți poate încetini digestia. Activitatea fizică stimulează musculatura intestinelor și ajută la menținerea unui ritm intestinal regulat.

În plus, dacă în concediu preferi să stai mai mult pe șezlong decât să faci mișcare, sedentarismul poate agrava situația. „Când lipsește activitatea fizică, procesul încetinește și apare constipația”, subliniază dr. Maric.

Stresul și anxietatea

În călătorii, putem deveni mai inhibați atunci când trebuie să folosim o altă baie decât cea de acasă. „Oamenii au tendința să amâne mersul la toaletă, ceea ce face ca eliminarea să devină mai dificilă atunci când e momentul potrivit”, spune dr. Chey.

Emoțiile, agitația și stresul asociate călătoriilor pot influența și ele digestia și tranzitul intestinal.

Medicamentele și afecțiunile preexistente

Dacă iei medicamente la anumite ore, programul de administrare poate fi dat peste cap de fusul orar sau de orarul diferit de somn. Acest lucru îți poate afecta ritmul digestiei. „Unele medicamente, precum antiacidele sau opioidele, pot duce la deshidratare și constipație”, adaugă dr. Maric.

Persoanele cu sindrom de colon iritabil sau boli inflamatorii intestinale (precum boala Crohn și colita ulcerativă) sunt mai vulnerabile la constipație în timpul călătoriilor.

Cum poți scăpa de constipația călătorului

În cele mai multe cazuri, constipația apărută în timpul călătoriilor dispare de la sine în câteva zile, fie odată ce te acomodezi, fie când revii acasă. Cu toate acestea, tranzitul intestinal blocat poate crea disconfort și riscă să strice călătoria. Există câteva strategii care te pot ajuta să revii la ritmul normal. Iată ce poți face ca să scapi de constipație:

Hidratează-te. Lichidele înmoaie scaunul și facilitează eliminarea lui. Bea mai multă apă decât de obicei, consumă fructe bogate în apă, supă și alte lichide, însă evită alcoolul.

Lichidele înmoaie scaunul și facilitează eliminarea lui. Bea mai multă apă decât de obicei, consumă fructe bogate în apă, supă și alte lichide, însă evită alcoolul. Mănâncă fibre. Nu e nevoie să renunți la preparatele locale, dar încearcă să incluzi cât mai multe fibre în alimentație. Consumă cel puțin o porție-două de fructe și legume la fiecare masă. Opțiuni foarte bune sunt merele, perele, kale și broccoli.

Nu e nevoie să renunți la preparatele locale, dar încearcă să incluzi cât mai multe fibre în alimentație. Consumă cel puțin o porție-două de fructe și legume la fiecare masă. Opțiuni foarte bune sunt merele, perele, kale și broccoli. Evită grăsimile și zahărul. Alimentele grase și dulci favorizează constipația.

Alimentele grase și dulci favorizează constipația. Consumă alimente cu probiotice . Iaurtul, chefirul, murăturile și suplimentele probiotice mențin echilibrul microbiomului intestinal și ajută la reglarea digestiei.

. Iaurtul, chefirul, murăturile și suplimentele probiotice mențin echilibrul microbiomului intestinal și ajută la reglarea digestiei. Fii activ. În avion, tren sau mașină, poți face câteva exerciții simple pentru brațe și picioare pe scaun pe durata zborului sau te poți ridica din când în când pentru a face întinderi ușoare. La destinație, mergi pe jos către obiectivele turistice în loc să folosești mașina și practică activități dinamice pentru a pune digestia în mișcare.

În avion, tren sau mașină, poți face câteva exerciții simple pentru brațe și picioare pe scaun pe durata zborului sau te poți ridica din când în când pentru a face întinderi ușoare. La destinație, mergi pe jos către obiectivele turistice în loc să folosești mașina și practică activități dinamice pentru a pune digestia în mișcare. Nu amâna mersul la baie. Poți să-ți planifici pauze speciale pentru toaletă pe timpul zilei. Nu te sfii să folosești toaletele publice dacă e cazul.

Poți să-ți planifici pauze speciale pentru toaletă pe timpul zilei. Nu te sfii să folosești toaletele publice dacă e cazul. Relaxează-te. Pentru că stresul și anxietatea au tendința de a bloca digestia, încearcă tehnici de relaxare precum respirația diafragmatică (abdominală). „Când inspiri profund, concentrează-te pe expansiunea abdomenului, apoi expiră. A fost dovedit că această respirație reduce anxietatea și chiar scade ritmul cardiac”, spune profesorul William Chey. Meditația și yoga sunt alte activități relaxante pentru minte și corp.

Pentru că stresul și anxietatea au tendința de a bloca digestia, încearcă tehnici de relaxare precum respirația diafragmatică (abdominală). „Când inspiri profund, concentrează-te pe expansiunea abdomenului, apoi expiră. A fost dovedit că această respirație reduce anxietatea și chiar scade ritmul cardiac”, spune profesorul William Chey. Meditația și yoga sunt alte activități relaxante pentru minte și corp. Menține-ți rutina zilnică. Chiar și în vacanță, încearcă să păstrezi un program cât mai regulat, respectând orele de masă și somn apropiate de cele obișnuite.

Chiar și în vacanță, încearcă să păstrezi un program cât mai regulat, respectând orele de masă și somn apropiate de cele obișnuite. Folosește un laxativ ușor. Dacă alimentația și activitatea fizică nu dau rezultate, poți folosi un supliment cu fibre sau un laxativ ușor. Un remediu blând este combinația de suc de prune cald cu un laxativ ușor. Alte exemple sunt oxidul de magneziu, bisacodil, psyllium sau polietilenglicol 3350, administrate cu un pahar de apă sau suc. Ai grijă să nu depășești doza recomandată, ca să nu mergi în cealaltă extremă.

Corpul are nevoie de timp pentru a se adapta la noul mediu și la programul diferit de cel de acasă. „Călătoria este un moment în care trebuie să fii chiar mai atent la dietă și rutină, nu mai puțin”, recomandă dr. Maric. În cazul în care constipația persistă și se însoțește de greață sau vărsături, este indicat să consulți un medic.

