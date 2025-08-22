Antena Căutare
Home Lifestyle Health Leacuri din bătrâni pentru constipație. Ce remedii simple și naturale poți să încerci

Leacuri din bătrâni pentru constipație. Ce remedii simple și naturale poți să încerci

Înainte să recurgi la medicamente laxative din farmacie, merită să încerci câteva remedii simple și naturale, care pot regla la fel de eficient tranzitul intestinal. Află care sunt cele mai cunoscute leacuri din bătrâni pentru constipație, cunoscute și folosite de multe generații.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Vineri, 22 August 2025, 10:01 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 10:20
Sorbitolul din prunele uscate atrage apa în intestin, înmoaie scaunul și ajută la eliminarea lui | Shutterstock

Mulți dintre noi am experimentat, măcar o dată, disconfortul provocat de un tranzit intestinal lent. Statisticile arată că unul din 7 adulți și unul din 3 copii se confruntă cu cel puțin un episod de constipație pe parcursul vieții.

Fiecare persoană are un ritm propriu al tranzitului intestinal, dar se consideră că frecvența normală a scaunelor este de cel puțin trei pe săptămână. Atunci când eliminarea scaunelor devine mai rară de atât, vorbim despre constipație.

Cele mai cunoscute leacuri din bătrâni pentru constipație

În farmacii găsim o gamă largă de laxative, care stimulează eliminarea scaunelor prin diverse mecanisme. Totuși, folosirea lor frecventă poate avea efecte nedorite precum deshidratarea, dezechilibrarea microbiomului intestinal sau dependența. De aceea, este recomandat să le folosim doar ocazional și, pe cât posibil, să apelăm mai întâi la remedii blânde.

Articolul continuă după reclamă

Cu ajutorul acestor leacuri din bătrâni pentru constipație, poți sprijini tranzitul intestinal în mod natural:

Ceai de crușin

Această plantă medicinală foarte răspândită în flora spontană din România este una dintre cele mai vechi plante medicinale folosite la noi pentru combaterea constipației. În scop terapeutic, se folosește scoarța arbustului sălbatic. Aceasta trebuie lăsată la uscat cel puțin un an înainte de utilizare. Scoarța proaspătă de crușin poate fi toxică.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) atestă scoarța de crușin ca laxativ natural cu utilizare tradițională în tratamentul constipației în Uniunea Europeană, dar recomandă administrarea ei doar pe termen scurt, ocazional.

Ceaiul de crușin se prepară cu o linguriță de pulbere sau un plic de produs la o cană cu apă (250 ml). Se fierbe 10 minute la foc mic și se strecoară dacă folosești pulbere. Nu consuma mai mult de o cană pe zi și nu folosi mai mult de 7 zile consecutiv.

Citește și: Ceaiul de crușin pentru constipație. Cum se face tratamentul și ce alte beneficii are

Ceai de chimen

Semințele de chimen conțin fibre și uleiuri esențiale care stimulează secreția sucurilor digestive și mișcările intestinale. Acest remediu este util în constipația asociată cu digestie lentă și disconfort abdominal cauzat de balonare și gaze.

Pentru a susține un tranzit regulat, poți consuma chimenul ca atare, adăugat în mâncare sau hidratat în apă. Pune o linguriță de semințe într-un pahar cu apă, lasă-le peste noapte și mănâncă-le dimineața, pe stomacul gol.

De asemenea, chimenul se poate administra sub formă de ceai. Infuzează o linguriță de semințe zdrobite în 250 ml apă clocotită pentru 10-15 minute, strecoară și bea ceaiul după masă. Poți consuma până la trei căni pe zi.

Prune uscate

Compotul de prune uscate este unul dintre cele mai vechi și mai eficiente leacuri din bătrâni pentru constipație. Acționează ca un laxativ datorită conținutului de sorbitol, un zahăr natural care atrage apa în intestin, înmoaie scaunul și ușurează eliminarea lui. În plus, fibrele din prune susțin și ele tranzitul intestinal.

Pentru un efect optim, se recomandă consumul a 5-6 prune uscate hidratate în apă sau fierte sub formă de compot. Cel mai bine este să le mănânci dimineața, pe stomacul gol, sau seara, înainte de culcare.

Ceai de soc

În medicina populară românească, florile de soc sunt cunoscute ca un remediu blând pentru constipația ocazională. Spre deosebire de crușin, socul nu este un laxativ agresiv, având o acțiune blândă de stimulare a peristaltismului.

Ceaiul de soc accelerează tranzitul intestinal, reduce balonarea și ușurează digestia. Se prepară cu o lingură de flori uscate de soc peste care se toarnă 250 ml de apă clocotită. Se acoperă vasul și se lasă la infuzat 10-15 minute. Se recomandă o cană cu ceai seara, înainte de culcare.

Citește și: Cea mai bună băutură împotriva constipației. Care sunt recomandările specialiștilor și cum te poate ajuta

Cum poți să scapi de constipație rapid

Câteva soluții simple, naturale și eficiente pot să te scape rapid de constipație. Ca să grăbești efectul, combină mai multe metode de stimulare a tranzitului intestinal dintre următoarele:

  • Bea un pahar cu apă călduță dimineața, imediat după trezire. Apa caldă stimulează reflexul gastrocolic, adică răspunsul fiziologic ce pune în mișcare intestinul. Totodată, ea înmoaie conținutul intestinal și facilitează eliminarea lui.
  • Bea o lingură de ulei de măsline dimineața. Acest remediu simplu și accesibil ajută la lubrifierea mucoasei digestive și la alunecarea mai ușoară a conținutului intestinal;
  • Mănâncă o linguriță de miere cu semințe de in măcinate, apoi bea un pahar cu apă călduță. Acest amestec are efect laxativ ușor;
  • Mănâncă o porție de terci de ovăz, preparat cu apă sau lapte vegetal, dimineața. Ovăzul este bogat în fibre solubile care stimulează blând tranzitul;
  • Încearcă masajul abdominal. Mișcările circulare blânde, în sensul acelor de ceasornic, pot stimula mișcările intestinului;
  • Fă câteva exerciții ușoare. Activitățile fizice care activează musculatura abdominală pot ajuta la deplasarea conținutului intestinal spre eliminare.

Laxativ natural cu efect imediat

Când ai nevoie de un remediu care să acționeze repede, uleiul de ricin este una dintre cele mai puternice opțiuni naturale. Folosit încă din Antichitate, acest ulei extras din semințele plantei de ricin stimulează contracțiile intestinale și poate avea efect în doar câteva ore.

Ca tratament pentru constipație, se administrează o linguriță de ulei, amestecată cu sucuri dulci de fructe, pentru a masca gustul său amar și neplăcut.

Deși este foarte eficient, ricinul vine cu precauții: nu este recomandat pentru utilizare frecventă, deoarece poate slăbi musculatura intestinală și duce la dependență. Este contraindicat copiilor, persoanelor în vârstă, femeilor însărcinate și celor care alăptează.

Citește și: Condimente care pot combate constipația. Cum pot ameliora simptomele acestei afecțiuni digestive

Alimente împotriva constipației

Schimbarea obiceiurilor alimentare este una dintre primele măsuri recomandate de medicii gastroenterologi în tratarea constipației. Iată ce ar trebui să incluzi zilnic în dietă pentru susținerea tranzitului intestinal:

  • Fibre din cereale integrale, semințe de psyllium și de chia, legume crude, leguminoase și fructe cu coajă. Dacă alimentația ta era săracă în fibre, crește aportul treptat. O cantitate mare consumată brusc poate agrava constipația;
  • Alimente fermentate precum iaurtul, chefirul și murăturile. Acestea conțin probiotice - bacterii „bune” care ajută la descompunerea alimentelor și ajută astfel tranzitul intestinal;
  • Grăsimi sănătoase (nesaturate) din avocado, semințe, nuci, ulei de măsline și alte uleiuri vegetale. Grăsimile lubrifiază tractul digestiv și facilitează alunecarea scaunului. Totodată, stimulează secreția bilei, care are efect laxativ;
  • Lichide. Apa este esențială pentru menținerea unui scaun moale și ușor de eliminat. De asemenea, intestinul are nevoie de lichide pentru a facilita mișcările peristaltice, iar dacă ai crescut aportul de fibre, trebuie să crești proporțional și aportul de apă. Fibrele absorb apa din intestin.

Pentru a combate constipația, ar trebui să excluzi din meniu alimentele care încetinesc digestia și contribuie la formarea scaunelor tari. Evită consumul excesiv de alimente sărace în fibre, cum ar fi orezul alb, pâinea albă sau pastele făinoase, precum și de alimente procesate, bogate în grăsimi nesănătoase și/sau zaharuri rafinate: prăjeli, fast-food, produse de patiserie, dulciuri industriale și snacks-uri.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Ce grupă de sânge atrage țânțarii cel mai mult...
Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Observatornews.ro Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii Aproape toată ţara intră sub cod portocaliu şi galben de ploi şi vijelii

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi cum au fost prinși cei mai periculoși agresori digitali. Hunting Bedroom Predators e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi cum au fost prinși cei mai periculoși agresori digitali. Hunting Bedroom Predators e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Joi, 21.08.2025, 15:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 21 august 2025. Testul cuplurilor! Iustina și Cornel Luchian răspund celor mai picante întrebări Joi, 21.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Ce grupă de sânge atrage țânțarii cel mai mult
Ce grupă de sânge atrage țânțarii cel mai mult
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
CONCURS! Câștigă invitații la Sense4FIT în aplicația Antena 1. Iată ce trebuie să faci
CONCURS! Câștigă invitații la Sense4FIT în aplicația Antena 1. Iată ce trebuie să faci
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x