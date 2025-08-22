Leacuri din bătrâni pentru constipație. Ce remedii simple și naturale poți să încerci

Înainte să recurgi la medicamente laxative din farmacie, merită să încerci câteva remedii simple și naturale, care pot regla la fel de eficient tranzitul intestinal. Află care sunt cele mai cunoscute leacuri din bătrâni pentru constipație, cunoscute și folosite de multe generații.

Mulți dintre noi am experimentat, măcar o dată, disconfortul provocat de un tranzit intestinal lent. Statisticile arată că unul din 7 adulți și unul din 3 copii se confruntă cu cel puțin un episod de constipație pe parcursul vieții.

Fiecare persoană are un ritm propriu al tranzitului intestinal, dar se consideră că frecvența normală a scaunelor este de cel puțin trei pe săptămână. Atunci când eliminarea scaunelor devine mai rară de atât, vorbim despre constipație.

Cele mai cunoscute leacuri din bătrâni pentru constipație

În farmacii găsim o gamă largă de laxative, care stimulează eliminarea scaunelor prin diverse mecanisme. Totuși, folosirea lor frecventă poate avea efecte nedorite precum deshidratarea, dezechilibrarea microbiomului intestinal sau dependența. De aceea, este recomandat să le folosim doar ocazional și, pe cât posibil, să apelăm mai întâi la remedii blânde.

Cu ajutorul acestor leacuri din bătrâni pentru constipație, poți sprijini tranzitul intestinal în mod natural:

Ceai de crușin

Această plantă medicinală foarte răspândită în flora spontană din România este una dintre cele mai vechi plante medicinale folosite la noi pentru combaterea constipației. În scop terapeutic, se folosește scoarța arbustului sălbatic. Aceasta trebuie lăsată la uscat cel puțin un an înainte de utilizare. Scoarța proaspătă de crușin poate fi toxică.

Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) atestă scoarța de crușin ca laxativ natural cu utilizare tradițională în tratamentul constipației în Uniunea Europeană, dar recomandă administrarea ei doar pe termen scurt, ocazional.

Ceaiul de crușin se prepară cu o linguriță de pulbere sau un plic de produs la o cană cu apă (250 ml). Se fierbe 10 minute la foc mic și se strecoară dacă folosești pulbere. Nu consuma mai mult de o cană pe zi și nu folosi mai mult de 7 zile consecutiv.

Ceai de chimen

Semințele de chimen conțin fibre și uleiuri esențiale care stimulează secreția sucurilor digestive și mișcările intestinale. Acest remediu este util în constipația asociată cu digestie lentă și disconfort abdominal cauzat de balonare și gaze.

Pentru a susține un tranzit regulat, poți consuma chimenul ca atare, adăugat în mâncare sau hidratat în apă. Pune o linguriță de semințe într-un pahar cu apă, lasă-le peste noapte și mănâncă-le dimineața, pe stomacul gol.

De asemenea, chimenul se poate administra sub formă de ceai. Infuzează o linguriță de semințe zdrobite în 250 ml apă clocotită pentru 10-15 minute, strecoară și bea ceaiul după masă. Poți consuma până la trei căni pe zi.

Prune uscate

Compotul de prune uscate este unul dintre cele mai vechi și mai eficiente leacuri din bătrâni pentru constipație. Acționează ca un laxativ datorită conținutului de sorbitol, un zahăr natural care atrage apa în intestin, înmoaie scaunul și ușurează eliminarea lui. În plus, fibrele din prune susțin și ele tranzitul intestinal.

Pentru un efect optim, se recomandă consumul a 5-6 prune uscate hidratate în apă sau fierte sub formă de compot. Cel mai bine este să le mănânci dimineața, pe stomacul gol, sau seara, înainte de culcare.

Ceai de soc

În medicina populară românească, florile de soc sunt cunoscute ca un remediu blând pentru constipația ocazională. Spre deosebire de crușin, socul nu este un laxativ agresiv, având o acțiune blândă de stimulare a peristaltismului.

Ceaiul de soc accelerează tranzitul intestinal, reduce balonarea și ușurează digestia. Se prepară cu o lingură de flori uscate de soc peste care se toarnă 250 ml de apă clocotită. Se acoperă vasul și se lasă la infuzat 10-15 minute. Se recomandă o cană cu ceai seara, înainte de culcare.

Cum poți să scapi de constipație rapid

Câteva soluții simple, naturale și eficiente pot să te scape rapid de constipație. Ca să grăbești efectul, combină mai multe metode de stimulare a tranzitului intestinal dintre următoarele:

Bea un pahar cu apă călduță dimineața, imediat după trezire. Apa caldă stimulează reflexul gastrocolic, adică răspunsul fiziologic ce pune în mișcare intestinul. Totodată, ea înmoaie conținutul intestinal și facilitează eliminarea lui.

Bea o lingură de ulei de măsline dimineața. Acest remediu simplu și accesibil ajută la lubrifierea mucoasei digestive și la alunecarea mai ușoară a conținutului intestinal;

Mănâncă o linguriță de miere cu semințe de in măcinate, apoi bea un pahar cu apă călduță. Acest amestec are efect laxativ ușor;

Mănâncă o porție de terci de ovăz, preparat cu apă sau lapte vegetal, dimineața. Ovăzul este bogat în fibre solubile care stimulează blând tranzitul;

Încearcă masajul abdominal. Mișcările circulare blânde, în sensul acelor de ceasornic, pot stimula mișcările intestinului;

Fă câteva exerciții ușoare. Activitățile fizice care activează musculatura abdominală pot ajuta la deplasarea conținutului intestinal spre eliminare.

Laxativ natural cu efect imediat

Când ai nevoie de un remediu care să acționeze repede, uleiul de ricin este una dintre cele mai puternice opțiuni naturale. Folosit încă din Antichitate, acest ulei extras din semințele plantei de ricin stimulează contracțiile intestinale și poate avea efect în doar câteva ore.

Ca tratament pentru constipație, se administrează o linguriță de ulei, amestecată cu sucuri dulci de fructe, pentru a masca gustul său amar și neplăcut.

Deși este foarte eficient, ricinul vine cu precauții: nu este recomandat pentru utilizare frecventă, deoarece poate slăbi musculatura intestinală și duce la dependență. Este contraindicat copiilor, persoanelor în vârstă, femeilor însărcinate și celor care alăptează.

Alimente împotriva constipației

Schimbarea obiceiurilor alimentare este una dintre primele măsuri recomandate de medicii gastroenterologi în tratarea constipației. Iată ce ar trebui să incluzi zilnic în dietă pentru susținerea tranzitului intestinal:

Fibre din cereale integrale, semințe de psyllium și de chia, legume crude, leguminoase și fructe cu coajă. Dacă alimentația ta era săracă în fibre, crește aportul treptat. O cantitate mare consumată brusc poate agrava constipația;

Alimente fermentate precum iaurtul, chefirul și murăturile. Acestea conțin probiotice - bacterii „bune” care ajută la descompunerea alimentelor și ajută astfel tranzitul intestinal;

Grăsimi sănătoase (nesaturate) din avocado, semințe, nuci, ulei de măsline și alte uleiuri vegetale. Grăsimile lubrifiază tractul digestiv și facilitează alunecarea scaunului. Totodată, stimulează secreția bilei, care are efect laxativ;

Lichide. Apa este esențială pentru menținerea unui scaun moale și ușor de eliminat. De asemenea, intestinul are nevoie de lichide pentru a facilita mișcările peristaltice, iar dacă ai crescut aportul de fibre, trebuie să crești proporțional și aportul de apă. Fibrele absorb apa din intestin.

Pentru a combate constipația, ar trebui să excluzi din meniu alimentele care încetinesc digestia și contribuie la formarea scaunelor tari. Evită consumul excesiv de alimente sărace în fibre, cum ar fi orezul alb, pâinea albă sau pastele făinoase, precum și de alimente procesate, bogate în grăsimi nesănătoase și/sau zaharuri rafinate: prăjeli, fast-food, produse de patiserie, dulciuri industriale și snacks-uri.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.