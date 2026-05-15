„E doar o pastilă, ce rău poate face?” – este întrebarea pe care mulți medici o aud tot mai des atunci când vine vorba despre contracepția de urgență. Pastila de a doua zi a devenit, pentru multe femei, o soluție rapidă și la îndemână după un contact sexual neprotejat. Însă atunci când este folosită frecvent și ajunge să înlocuiască metodele contraceptive clasice, lucrurile se complică.

Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 13:04 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 13:14
De ce este periculos să folosești „pastila de a doua zi” ca metodă principală de contracepție | Shutterstock
Dr. Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrică-ginecologie, cu supraspecializare în infertilitate, atrage atenția că pastila de a doua zi nu este gândită ca metodă principală de contracepție și că utilizarea repetată poate avea efecte asupra sănătății hormonale și reproductive.

Medicul explică de ce această soluție trebuie privită ca o măsură de urgență, ce efecte secundare pot apărea și care sunt alternativele mai sigure pe termen lung.

Pastila de a doua zi este o metodă contraceptivă de urgență

Multe femei consideră că pastila de a doua zi este o soluție simplă și fără riscuri pentru a preveni o sarcină după un contact sexual neprotejat. Însă medicii avertizează că folosirea frecventă a unui astfel de medicament poate avea repercusiuni asupra echilibrului hormonal.

„Este important să înțelegem încă de la început că vorbim despre o metodă de contracepție de urgență, nu despre una care ar trebui folosită constant. Pastila de a doua zi a fost creată pentru situații excepționale: un contact sexual neprotejat, ruperea prezervativului sau uitarea contraceptivelor clasice.

Problema apare atunci când această soluție devine un obicei. Multe femei cred că, dacă poate fi cumpărată ușor din farmacie, înseamnă că poate fi utilizată frecvent fără consecințe. În realitate, conține doze mari de hormoni care perturbă temporar echilibrul hormonal al organismului pentru a preveni apariția unei sarcini”, atrage atenția medicul.

Ce se întâmplă în organism după administrarea pastilei de a doua zi

În funcție de substanța pe care o conține, pastila de a doua zi poate întârzia sau bloca ovulația, astfel încât ovulul să nu mai fie eliberat. Uneori poate modifica și mediul hormonal sau mucoasa uterină.

„O administrare ocazională nu este, în general, periculoasă pentru o femeie sănătoasă. Însă utilizarea repetată poate duce la dereglări hormonale și menstruale care afectează calitatea vieții și creează anxietate”, continuă medicul.

Cele mai frecvente efecte secundare sunt dereglările ciclului menstrual. Menstruația poate veni mai devreme, mai târziu, poate deveni mai abundentă sau, dimpotrivă, foarte redusă. Unele paciente se confruntă cu sângerări între menstruații, dureri de cap, greață, sensibilitate a sânilor, amețeli sau stări accentuate de oboseală.

Pastila de a doua zi poate afecta fertilitatea?

Utilizarea repetată a pastilei de a doua zi nu duce la infertilitate, însă poate masca sau agrava anumite probleme hormonale deja existente.

„De exemplu, o femeie care are cicluri neregulate și folosește des contracepția de urgență poate ajunge să nu mai știe când ovulează sau dacă există alte dezechilibre care necesită investigații. În timp, această lipsă de monitorizare poate întârzia diagnosticarea unor afecțiuni precum sindromul ovarelor polichistice sau alte tulburări endocrine. Mai mult decât atât, dacă organismul este supus repetat unor șocuri hormonale, apar dereglări care pot complica ulterior procesul de obținere a unei sarcini”, explică doctorul Vythoulkas.

Metode contraceptive mai sigure decât pastila de a doua zi

Pentru femeile care vor să se ferească de o sarcină nedorită, există alternative mult mai sigure.

„Prezervativul este una dintre cele mai eficiente metode contraceptive, care poate fi folosit inclusiv pentru protecția împotriva bolilor cu transmitere sexuală. Apoi există contraceptivele orale administrate corect, steriletul, plasturii contraceptivi, inelul vaginal sau implanturile hormonale.

Cea mai bună alegere se face întotdeauna împreună cu medicul ginecolog, în funcție de vârstă, stil de viață, istoricul medical și planurile reproductive ale fiecărei femei. Important este ca pacientele să înțeleagă că există soluții mult mai sigure și mai stabile pentru organism decât administrarea repetată a contracepției de urgență”, recomandă medicul.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
