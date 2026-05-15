Mireasa, sezon 13. Ce au discutat Alan și Ema despre căsătorie. Fata i-a făcut și câteva reproșuri: „Trebuie să vorbim serios!”

Ema și Alan au vorbit despre un subiect foarte important în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Tânărul și-a întrebat partenera dacă ar merge alături de el în fața altarului, iar răspunsul ei ferm nu a întârziat să apară.

„Te-ai căsători cu mine?”, a întrebat Alan cu zâmbetul pe buze.

„Ce nebun ești! Cum adică? Da!”, a fost răspunsul ferm ale fetei.

„Ai vrea să împarți toată viața cu mine?”, a mai întrebat el.

Ema nu s-a putut abține și i-a dezvăluit că ar trebui să aibă o discuție serioasă pe această temă, pentru că nu vrea să ajungă la divorț dacă ia decizia să se căsătorească. Mai mult, tânăra a spus că nu este de joacă cu o astfel de etapă. Așadar, i-a sugerat să se gândească mult mai bine.

„Păi trebuie să vorbim foarte serios pe tema asta! Că dacă eu mă căsătoresc, nu mai există să divorțăm! Și mai ales dacă ne căsătorim în fața lui Dumnezeu nu-i de joacă. Uită-te la mine! Vorbesc serios! Deci gândește-te bine dacă mă ceri”, a mai adăugat concurenta, vizibil entuziasmată de întrebările iubitului ei.

„Dar tu la ce crezi că m-am gândit până acum? La cai verzi pe pereți?”, i-a răspuns Alan.

Ce reproșuri i-a adus Ema lui Alan pe tema căsătoriei, la Mireasa: Meciul Iubirii

Ema a simțit nevoia să-i spună partenerului ei că până acum ea și-a exprimat dorința de a merge în fața altarului, însă băiatul a dat de înțeles că nu își dorește la fel de mult acest pas.

„Păi până acum m-ai pus la încercare cu întrebările tale! Eu sunt aia convinsă că vreau să mă căsătoresc cu tine. Tu erai ăla nehotărât! Gândește-te bine când, unde și cum!”, i-a mai dezvăluit Ema.

În emisia live de joi de la Mireasa: Capriciile Iubirii, Ema și Alan i-au spus Ralucăi Preda că sunt pregătiți să se căsătorească. De asemenea, aceștia au adus în discuție și o viitoare sarcină. Concurenții au mărturisit că și-ar dori să facă un copil peste un an.

Dacă până acum era ușor nehotărât în ceea ce privește căsătoria din casa Mireasa, Alan s-a schimbat radical atunci când a întâlnit-o pe Ema. Tânărul și-a schimbat percepția, dorindu-și să facă nuntă cu sufletul său pereche.

