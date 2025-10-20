Antena Căutare
De ce românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Obiceiul nesănătos care declanșează boli grave

Dr. Eugenia Bratu, medic primar la Institutul Național de Sănătate Publică, a explicat de ce românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor.

Publicat: Luni, 20 Octombrie 2025, 16:35
Un obicei pe care mulți îl consideră „normal" are consecințe grave asupra stării de bine

Speranța de viață în România este cu opt ani mai mică decât media Uniunii Europene. Deși au acces la informație, servicii medicale și alimente sănătoase, românii continuă să adopte stiluri de viață care, în timp, le afectează sănătatea.

Un obicei pe care mulți îl consideră „normal” are consecințe grave asupra stării de bine. Nu doar mesele copioase, stresul, lipsa mișcării și somnului îi îmbolnăvesc pe români. Specialiștii au găsit motivul pentru care aceștia trăiesc mai puțin decât restul europenilor.

De ce speranța de viața în România este mai mică decât media europeană

Dr. Eugenia Bratu, medic primar la Institutul Național de Sănătate Publică, a explicat faptul că cei mai mulți români mor din cauza bolilor cardiovasculare. Aceasta este principala cauză de deces prematur în România, în comparație cu alte țări europene.

„Românii trăiesc mai puțin decât trăiesc cei din alte țări, nu știu, comparativ cu media Uniunii Europene. Noi trăim cu aproape 8 ani mai puțin, adică speranța de viață.

Principala cauză de deces la noi sunt bolile cardiovasculare, în comparație cu, nu știu, alte țări dezvoltate în care se moare din cauza demenței sau pentru că ajung la vârste foarte înaintate. La noi, practic, mori mai devreme cu zile cum ar veni”, a mărturisit specialistul, potrivit click.ro.

Obiceiul nesănătos care declanșează boli grave

Obiceiul care aduce sfârșitul multor români este alimentația nesănătoasă. Mesele bogate în grăsimi, zahăr și sare pot declanșa boli grave cu trecerea timpului, inclusiv afecțiuni cardiovasculare.

„Primul este alimentația dezechilibrată, nesănătoasă să îi spunem așa. Adică, dintre toți factorii de risc, impactul cel mai mare la noi în România este dat de dietă, alimentație. Și atunci vrem să vedem cum stăm cu alimentația, ce principii de alimentație sănătoasă urmăm sau nu urmăm”, a mai explicat dr. Eugenia Bratu, medic primar la Institutul Național de Sănătate Publică.

În prezent, zahărul este principalul inamic al tinerilor. Tot mai mulți adolescenți consumă dulciuri pe parcursul zilei.

„La noi se consumă multe dulciuri zilnic, inclusiv ciocolată, mai ales ciocolată. Și la nivel mondial, 3 din 10 fete consumă dulciuri, în România 5 din 10 fete zilnic consumă dulciuri. La nivel mondial 2 din 10 băieți. În România, 3 din 10 băieți”, a dezvăluit specialistul.

Patru pași prin care se reduce zahărul din alimentație

Există câțiva pași importanți prin care românii pot reduce zahărul din alimentație treptate, fără a-i simți lipsa.

În primul rând, aceștia ar trebui să înlocuiască dulciurile cu alimente sănătoase: fructe și nuci. De asemenea, următorul pas se rezumă la creșterea aportului de proteine și fibre alimentare.

Și sportul joacă un rol important pentru a avea un stil de viață sănătos. Specialiștii recomandă cel puțin 30 de minute de activități fizice.

Un colaj cu medic în halat alb și două persoane cu măști pe față, pe stradă

Ultimul pas face referire la citirea etichetelor de pe produse. Astfel, românii pot evita alimentele cu o cantitate mare de zahăr.

