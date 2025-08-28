Antena Căutare
Efectele nocive ale cărnii procesate! Chiar și cantitățile mici sunt periculoase. Ce spun specialiștii

Nu există o cantitate sigură de carne procesată pe care să o putem consuma fără a ne pune în pericol sănătatea, semnalează un nou studiu. Un singur hotdog pe zi este suficient pentru a crește riscul de cancer și boli de inimă, susțin cercetătorii.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Joi, 28 August 2025, 09:05 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 10:52
Cârnații și salamul pot declanșa inflamații în organism care au un rol major în apariția a numeroase boli cronice | Shutterstock

Chiar și cantitățile mici de cârnați, salam sau bacon ne cresc riscul de diabet, cancer și boli cardiovasculare, susține o amplă analiză publicată în revista Nature Medicine. Autorii acesteia au reunit date din peste 60 de studii anterioare privind legătura dintre carnea procesată și apariția unor afecțiuni grave precum diabetul de tip 2, cancerul colorectal și boala cardiacă ischemică.

Analiza a evidențiat, de asemenea, riscuri crescute asociate consumului de băuturi îndulcite cu zahăr și acizi grași trans. „Consumul obișnuit, chiar și în cantități mici, de carne procesată, băuturi îndulcite și acizi grași trans este asociat cu un risc crescut de a dezvolta diabet de tip 2, boală cardiacă ischemică și cancer colorectal”, a declarat dr. Demewoz Haile, autorul principal al studiului, cercetător la Institute for Health Metrics and Evaluation din Seattle, citat de CNN Health.

Datele au arătat că persoanele care au consumat doar un hotdog pe zi au avut un risc cu 11% mai mare de diabet de tip 2 și cu 7% mai mare de cancer colorectal decât cele care nu au consumat deloc carne procesată. În cazul băuturilor dulci, consumul unei doze de 350 ml de suc zilnic a fost asociat cu o creștere de 8% a riscului de diabet de tip 2 și de 2% a riscului de boală cardiacă ischemică.

La prima vedere, creșterea riscului pare modestă și ar putea lăsa impresia că asocierea este slabă, a spus dr. Mingyang Song, profesor asociat de epidemiologie clinică și nutriție la Harvard T.H. Chan School of Public Health, care nu a fost implicat în cercetare.

Articolul continuă după reclamă

„Însă, când privim datele reale, consistența și puterea asocierii sunt remarcabile – chiar și la doze mici de consum se observă o creștere a riscului de boală”, a spus el. Cercetătorii au observat că riscurile au crescut odată cu cantitatea consumată, iar în cazul cărnii procesate, datele au arătat că nu există o „cantitate sigură” pentru sănătate.

De ce sunt alimentele procesate periculoase?

Există multe motive pentru care carnea procesată, băuturile îndulcite și grăsimile trans sunt asociate cu probleme de sănătate. Carnea procesată, care include cârnați, bacon, hotdogi, burgeri și salam, produce inflamație în organism, iar aceasta joacă un rol major în apariția a numeroase boli cronice, a explicat dr. Song. Totodată, aceste alimente sunt adesea tratate cu nitriți, care în stomac se transformă în nitrozamine cancerigene.

Băuturile îndulcite aduc rapid în organism o cantitate mare de zahăr. Acest lucru nu doar că poate duce la creștere în greutate, dar provoacă și dereglări metabolice care cresc riscul de diabet și boli de inimă.

La rândul lor, acizii grași trans cresc colesterolul „rău” (LDL), scad colesterolul „bun” (HDL), produc inflamație și favorizează depunerea plăcilor pe vasele de sânge. Astfel, cresc riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și chiar anumite tipuri de cancer.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a lansat un apel pentru eliminarea grăsimilor trans industriale din alimente. Acestea se găsesc în produse precum:

  • unele sortimente de margarină (cele mai vechi, ieftine, obținute prin hidrogenare parțială)
  • produse de patiserie industriale (biscuiți, croissante, gogoși, foitaje)
  • snacks-uri și chipsuri
  • fast-food (cartofi prăjiți, pizza, hotdogi, nuggets)
  • produse de cofetărie ambalate

Un alt factor de luat în considerare este că persoanele care tind să consume mai frecvent carne procesată, băuturi îndulcite și grăsimi trans au adesea și un risc mai mare de boli din cauza „factorilor de stil de viață (fumat, lipsă de exercițiu fizic), dar și a factorilor sociali, cum ar fi nivelul de educație, venitul, stresul cronic sau accesul limitat la servicii medicale”, a explicat dr. Gunter Kuhnle, profesor de nutriție și știința alimentelor la Universitatea din Reading, Marea Britanie.

Citește și: Un doctor de la Harvard enumeră cele mai nocive 6 alimente care pot să provoace cancer

Ce recomandă experții pentru o viață sănătoasă

Studiile incluse în analiză au fost observaționale, ceea ce înseamnă că ele arată doar o asociere între alimentație și boli, fără a putea demonstra că ceea ce au mâncat participanții la studiu le-a afectat sănătatea. În plus, informațiile s-au bazat pe memoria respondenților privind alimentele consumate, ceea ce lasă loc pentru erori.

Cu toate acestea, specialiștii ne recomandă să reducem consumul alimentelor studiate. „Cercetarea a arătat, încă o dată și în concordanță cu studiile anterioare, că, pentru a obține beneficii pentru sănătate, este cel mai bine să evităm sau să reducem la minimum consumul obișnuit de carne procesată, băuturi îndulcite cu zahăr și acizi grași trans produși industrial”, a declarat pentru CNN dr. Nita Forouhi, șef al departamentului de epidemiologie nutrițională la Universitatea Cambridge, Marea Britanie, care nu a fost implicată în studiu.

O alimentație variată și echilibrată, fără excese, este cea mai bună alegere. „Obiectivul nu ar trebui să fie perfecțiunea, ci obiceiuri alimentare sănătoase și echilibrate, care să lase loc și pentru plăceri”, spune profesorul de nutriție Gunter Kuhnle.

Alimentele proaspete și cât mai puțin procesate ar trebui să reprezinte baza unei alimentații echilibrate. Un consum mai mare de fructe și legume, cereale integrale, leguminoase, nuci și produse lactate fermentate precum iaurtul este benefic pentru sănătate și longevitate.

Citește și: Boala pe care o poți dezvolta de la consumarea mezelurilor. Ce au descoperit cercetătorii

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

