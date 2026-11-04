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De ce unele alimente considerate sănătoase pot crește nivelul de histamină din organism. Ce trebuie să știi și la ce să fii atent

Unele alimente considerate sănătoase pot favoriza acumularea histaminei sau pot declanșa simptome neplăcute. Care sunt cei patru factori importanți și ce poți face pentru a-i ține sub control.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 07:35 | Actualizat Marti, 03 Noiembrie 2026, 21:47
De ce unele alimente considerate sănătoase pot crește nivelul de histamină din organism | Profimediaimages.ro
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Nu toate alimentele sănătoase sunt tolerate la fel de bine de organism. În cazul persoanelor cu intoleranță la histamină, anumite produse pot provoca dureri de cap, roșeață, mâncărimi sau probleme digestive.

Contează nu doar ce mănânci, ci și cât de proaspătă este mâncarea, cum o păstrezi și ce alți factori îți influențează organismul. De ce aceeași masă poate provoca reacții diferite de la o zi la alta și la ce ar trebui să fii atent.

De ce unele alimente considerate sănătoase pot crește nivelul de histamină din organism

Histamina este o substanță produsă în mod natural de organism. Ea are mai multe roluri importante, inclusiv în funcționarea sistemului imunitar și în procesul digestiv. În cazul persoanelor cu intoleranță la histamină, organismul poate avea dificultăți în a procesa această substanță. Astfel, atunci când se acumulează prea multă histamină, pot apărea simptome precum durerile de cap, înroșirea pielii, mâncărimile, balonarea sau problemele digestive.

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Există patru factori importanți care pot influența nivelul histaminei și reacțiile organismului.

1. Prospețimea alimentelor contează. Histamina se poate acumula în timpul păstrării

Unele alimente pot acumula histamină pe măsură ce sunt păstrate, mai ales dacă sunt fermentate, maturate sau depozitate în condiții necorespunzătoare. Acest lucru se întâmplă deoarece anumite bacterii transformă histidina, un aminoacid prezent în alimente, în histamină. Din acest motiv, unele produse pot avea un conținut ridicat de histamină. Printre ele se numără:

  • Brânzeturile maturate;
  • Salamul și alte mezeluri fermentate sau maturate;
  • Varza murată;
  • Peștele afumat;
  • Preparatele din pește care nu sunt păstrate corespunzător;
  • Mâncărurile gătite timp îndelungat și păstrate mai multe zile.

Pentru persoanele sensibile, prospețimea alimentelor poate face diferența. Este recomandat ca mâncarea să fie păstrată în condiții potrivite și răcită rapid după ce a fost preparată.

2. Unele alimente pot favoriza eliberarea histaminei

Un alt aspect discutat în cazul intoleranței la histamină este legat de alimentele numite uneori „eliberatoare de histamină”. Acestea nu conțin neapărat cantități mari de histamină. Se presupune însă că unele dintre ele pot favoriza eliberarea histaminei stocate în organism, inclusiv la nivelul mastocitelor, celule implicate în reacțiile imunitare.

Printre alimentele menționate frecvent în acest context se află:

  • Roșiile;
  • Căpșunile;
  • Citricele;
  • Ananasul;
  • Cacaua și ciocolata;
  • Fructele de mare;
  • Albușul de ou;
  • Anumiți aditivi alimentari.

Totuși, este important de știut că dovezile științifice privind efectul acestor alimente sunt limitate. Nu toate persoanele cu intoleranță la histamină reacționează la ele.

3. Alcoolul poate îngreuna eliminarea histaminei

Alcoolul este un alt factor care poate influența reacțiile persoanelor sensibile la histamină. Consumul de alcool poate influența activitatea acestei enzime și poate agrava simptomele la unele persoane. În plus, anumite băuturi alcoolice, în special vinul, pot conține și histamină.

Unele persoane pot observa reacții chiar și după un singur pahar de vin. Pot apărea înroșirea feței, durerile de cap, senzația de căldură sau disconfortul digestiv.

4. Stresul, lipsa somnului și schimbările hormonale pot influența reacțiile

Un lucru mai puțin cunoscut este că aceeași mâncare poate provoca reacții diferite în zile diferite. De exemplu, este posibil să consumi un anumit aliment fără probleme într-o zi, dar să ai simptome după aceeași masă câteva zile mai târziu.

Acest lucru poate fi influențat de starea generală a organismului. Stresul, somnul insuficient, căldura, schimbările hormonale și anumite probleme digestive pot contribui la apariția sau intensificarea simptomelor. În perioadele în care organismul este deja solicitat, toleranța la anumiți factori alimentari poate fi diferită.

De aceea, nu trebuie analizată doar ultima masă consumată. Contează și ce s-a întâmplat în zilele precedente, cât de bine te-ai odihnit și dacă ai trecut printr-o perioadă stresantă.

Ce poți face pentru a ține sub control simptomele asociate histaminei

Dacă ai observat că anumite alimente îți provoacă reacții neplăcute, primul pas este să identifici posibilii factori declanșatori. Iată câteva măsuri care te pot ajuta:

  • Alege alimente cât mai proaspete și evită păstrarea îndelungată a preparatelor.
  • Răcește rapid mâncarea gătită și congelează porțiile pe care nu le consumi în scurt timp.
  • Fii atent la reacțiile pe care le ai după consumul de alcool.
  • Notează ce mănânci și când apar simptomele.
  • Încearcă să ai un program regulat de somn.
  • Acordă atenție stresului și problemelor digestive.
  • Cere sfatul unui medic înainte de a elimina categorii întregi de alimente.

Este important de reținut că intoleranța la histamină nu se stabilește doar pe baza simptomelor sau a unei liste de alimente. Manifestările pot avea și alte cauze, iar evaluarea medicală este necesară pentru identificarea lor.

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