Antena Căutare
Home Lifestyle Health Un doctor de la Harvard enumeră cele mai nocive 6 alimente care pot să provoace cancer

Un doctor de la Harvard enumeră cele mai nocive 6 alimente care pot să provoace cancer

Unele alegeri alimentare de zi cu zi pot deschide ușa uneia dintre cele mai temute boli: cancerul. Acestea declanșează inflamație cronică în organism și modificări celulare periculoase. Un reputat medic de la Harvard explică ce tipuri de alimente pot favoriza dezvoltarea cancerului.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Sambata, 16 August 2025, 10:05 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 14:06
În timpul prăjirii alimentelor se poate forma un compus toxic numit acrilamidă care declanșează inflamație cronică în organism | Shutterstock

De ele mai mlte ori, cancerul este rezultatul unui proces lent, tăcut, alimentat adesea ani la rând de factori pe care îi putem controla. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, între 30% și 50% dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite prin schimbarea stilului de viață, iar alimentația joacă un rol central.

Dr. Saurabh Sethi, medic gastroenterolog de renume, specializat în gastroenterologie și hepatologie la Harvard Medical School și Stanford University, atrage atenția asupra unor categorii de alimente și băuturi care pot favoriza apariția diferitelor tipuri de cancer.

Consumate frecvent, ele pot deveni un pericol pentru sănătate, spune specialistul într-un articol pentru The Economic Times. Iată care sunt aceste alimente și ce alternative sănătoase avem:

1. Carnea ultraprocesată

Articolul continuă după reclamă

În această categorie de alimente sunt incluse șunca, salamurile, cârnații, baconul și hotdogii. Organizația Mondială a Sănătății clasifică mezelurile drept carcinogene din grupa 1, ceea ce înseamnă că există dovezi clare privind legătura cu cancerul, în special cel colorectal.

Nitrații și conservanții din aceste produse afectează celulele intestinale și pot duce, în timp, la mutații care duc la apariția cancerului. Evită sau limitează cât de mult posibil mezelurile și înlocuiește-le cu surse curate de proteine precum peștele, carnea gătită acasă, ouăle, lactatele și leguminoasele.

2. Alimentele ultraprocesate

Din această categorie fac parte alimentele care trec prin mai multe etape de procesare și care sunt fie gata de consum, fie necesită doar o pregătire minimă, precum simpla încălzire.

Tăițeii instant, gustările ambalate, semipreparatele și unele conserve sunt alimente ultraprocesate sărace în nutrienți, dar pline de aditivi, zaharuri și grăsimi industriale. Asemenea cărnii ultraprocesate, aceste produse favorizează inflamația sistemică, un factor important în apariția cancerului.

Alternativa cea mai sănătoasă este să prepari mesele acasă, cu ingrediente cât mai naturale, bogate în fibre, vitamine și antioxidanți care protejează celulele.

3. Alimentele prăjite

Cartofii prăjiți, gogoșile și carnea de orice fel gătită în tigaie, cu ulei, ascund un pericol invizibil: acrilamida. Acest compus apare în timpul prăjirii, mai ales în uleiul refolosit. Acrilamida favorizează stresul oxidativ și inflamația cronică, factori de risc cunoscuți în apariția cancerului.

Coacerea sau folosirea unei friteuze cu aer cald (air-fryer) sunt alternative mai sănătoase, care păstrează gustul alimentelor fără a ne expune riscului de cancer.

4. Carnea prea gătită sau arsă

Gătitul la temperaturi ridicate, indiferent că este la grătar, rotisor sau tigaie, duce la formarea unor compuși toxici numiți amine heterociclice și hidrocarburi aromatice policiclice. Aceste substanțe pot deteriora ADN-ul și favoriza dezvoltarea tumorilor.

Pentru a reduce riscurile, marinează carnea în condimente antioxidante (rozmarin, usturoi, turmeric) și evită gătirea excesivă. Folosește mai des metode precum fierberea, coacerea și gătirea lentă.

5. Băuturile îndulcite

Creșterea glicemiei nu este singurul rău pe care îl fac sucurile carbogazoase și băuturile cu arome artificiale. Acestea induc o stare pro-inflamatorie în organism și sunt asociate cu un risc crescut de cancer de sân, colon și pancreas, potrivit dr. Saurabh Sethi.

Alternative mai sănătoase la băuturile îndulcite sunt apa de cocos și ceaiurile din plante, care oferă hidratare fără a pune în pericol sănătatea.

Citește și: 10 semne că mănânci prea mult zahăr. Efectele nocive ale zahărului asupra organismului

6. Alcoolul

Chiar și un consum moderat de alcool poate crește riscul unor forme de cancer. Alcoolul poate crește nivelul de estrogen și poate interfera cu absorbția acidului folic, care este esențial pentru sinteza ADN-ului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului (International Agency for Research on Cancer - IARC), alcoolul poate cauza cel puțin șapte tipuri de cancer: oral, esofagian, faringian, laringian, hepatic, colorectal și de sân.

Orice tip de băutură care conține alcool vine cu aceste riscuri, iar pericolul devine mai mare odată cu creșterea cantității consumate. Studiile arată că România este printre țările cu cele mai multe cazuri de cancer asociate consumului de alcool, cu mult peste media globală. Singura metodă sigură de a reduce riscul de cancer asociat alcoolului este să renunți complet la consum sau, cel puțin, să limitezi cantitatea.

Citește și: Ce se întâmplă când bei alcool? Efectele nocive ale alcoolului asupra sănătății

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Ce dezvăluie aspectul limbii despre sănătatea ta. Ce înseamnă pelicula albicioasă sau petele roșii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul” Milionarul celebru pe care l-au &#8220;distrus&#8221; jocurile de noroc şi investiţiile proaste: &#8220;Ştiam că vine falimentul&#8221;
Observatornews.ro Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Retreat Vama Veche, comedia verii cu Laura Cosoi, Adela Popescu și Răzvan Fodor e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Mireasa sezonul 12, 15 august 2025. Povestea de viață a Costinei: La 16 ani am avut primul job! Vineri, 15.08.2025, 16:10 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Infidelitatea. Bărbatul înșală fizic, femeia emoțional? Joi, 14.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
Mai multe
Citește și
Ce dezvăluie aspectul limbii despre sănătatea ta. Ce înseamnă pelicula albicioasă sau petele roșii
Ce dezvăluie aspectul limbii despre sănătatea ta. Ce înseamnă pelicula albicioasă sau petele roșii
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Alergia la mușcătura de țânțari. Cum se manifestă și cum e bine să acționezi
Alergia la mușcătura de țânțari. Cum se manifestă și cum e bine să acționezi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x