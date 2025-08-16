Un doctor de la Harvard enumeră cele mai nocive 6 alimente care pot să provoace cancer

Unele alegeri alimentare de zi cu zi pot deschide ușa uneia dintre cele mai temute boli: cancerul. Acestea declanșează inflamație cronică în organism și modificări celulare periculoase. Un reputat medic de la Harvard explică ce tipuri de alimente pot favoriza dezvoltarea cancerului.

De ele mai mlte ori, cancerul este rezultatul unui proces lent, tăcut, alimentat adesea ani la rând de factori pe care îi putem controla. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, între 30% și 50% dintre cazurile de cancer ar putea fi prevenite prin schimbarea stilului de viață, iar alimentația joacă un rol central.

Dr. Saurabh Sethi, medic gastroenterolog de renume, specializat în gastroenterologie și hepatologie la Harvard Medical School și Stanford University, atrage atenția asupra unor categorii de alimente și băuturi care pot favoriza apariția diferitelor tipuri de cancer.

Consumate frecvent, ele pot deveni un pericol pentru sănătate, spune specialistul într-un articol pentru The Economic Times. Iată care sunt aceste alimente și ce alternative sănătoase avem:

1. Carnea ultraprocesată

În această categorie de alimente sunt incluse șunca, salamurile, cârnații, baconul și hotdogii. Organizația Mondială a Sănătății clasifică mezelurile drept carcinogene din grupa 1, ceea ce înseamnă că există dovezi clare privind legătura cu cancerul, în special cel colorectal.

Nitrații și conservanții din aceste produse afectează celulele intestinale și pot duce, în timp, la mutații care duc la apariția cancerului. Evită sau limitează cât de mult posibil mezelurile și înlocuiește-le cu surse curate de proteine precum peștele, carnea gătită acasă, ouăle, lactatele și leguminoasele.

2. Alimentele ultraprocesate

Din această categorie fac parte alimentele care trec prin mai multe etape de procesare și care sunt fie gata de consum, fie necesită doar o pregătire minimă, precum simpla încălzire.

Tăițeii instant, gustările ambalate, semipreparatele și unele conserve sunt alimente ultraprocesate sărace în nutrienți, dar pline de aditivi, zaharuri și grăsimi industriale. Asemenea cărnii ultraprocesate, aceste produse favorizează inflamația sistemică, un factor important în apariția cancerului.

Alternativa cea mai sănătoasă este să prepari mesele acasă, cu ingrediente cât mai naturale, bogate în fibre, vitamine și antioxidanți care protejează celulele.

3. Alimentele prăjite

Cartofii prăjiți, gogoșile și carnea de orice fel gătită în tigaie, cu ulei, ascund un pericol invizibil: acrilamida. Acest compus apare în timpul prăjirii, mai ales în uleiul refolosit. Acrilamida favorizează stresul oxidativ și inflamația cronică, factori de risc cunoscuți în apariția cancerului.

Coacerea sau folosirea unei friteuze cu aer cald (air-fryer) sunt alternative mai sănătoase, care păstrează gustul alimentelor fără a ne expune riscului de cancer.

4. Carnea prea gătită sau arsă

Gătitul la temperaturi ridicate, indiferent că este la grătar, rotisor sau tigaie, duce la formarea unor compuși toxici numiți amine heterociclice și hidrocarburi aromatice policiclice. Aceste substanțe pot deteriora ADN-ul și favoriza dezvoltarea tumorilor.

Pentru a reduce riscurile, marinează carnea în condimente antioxidante (rozmarin, usturoi, turmeric) și evită gătirea excesivă. Folosește mai des metode precum fierberea, coacerea și gătirea lentă.

5. Băuturile îndulcite

Creșterea glicemiei nu este singurul rău pe care îl fac sucurile carbogazoase și băuturile cu arome artificiale. Acestea induc o stare pro-inflamatorie în organism și sunt asociate cu un risc crescut de cancer de sân, colon și pancreas, potrivit dr. Saurabh Sethi.

Alternative mai sănătoase la băuturile îndulcite sunt apa de cocos și ceaiurile din plante, care oferă hidratare fără a pune în pericol sănătatea.

6. Alcoolul

Chiar și un consum moderat de alcool poate crește riscul unor forme de cancer. Alcoolul poate crește nivelul de estrogen și poate interfera cu absorbția acidului folic, care este esențial pentru sinteza ADN-ului.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului (International Agency for Research on Cancer - IARC), alcoolul poate cauza cel puțin șapte tipuri de cancer: oral, esofagian, faringian, laringian, hepatic, colorectal și de sân.

Orice tip de băutură care conține alcool vine cu aceste riscuri, iar pericolul devine mai mare odată cu creșterea cantității consumate. Studiile arată că România este printre țările cu cele mai multe cazuri de cancer asociate consumului de alcool, cu mult peste media globală. Singura metodă sigură de a reduce riscul de cancer asociat alcoolului este să renunți complet la consum sau, cel puțin, să limitezi cantitatea.

