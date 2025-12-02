Histerosonografia a devenit, în ultimii ani, o investigație de referință în evaluarea infertilității feminine, datorită capacității sale de a oferi informații precise despre cavitatea uterină și permeabilitatea trompelor.

Histerosonografia, analiza obligatorie pentru toate femeile care nu pot face copii | Shutterstock

Este o procedură minim invazivă, ușor de realizat, dar cu un impact major în stabilirea diagnosticului corect și în alegerea tratamentului adecvat.

Dr. Andreas Vythoulkas, specialist în infertilitate, explică rolul acestei analize, modul în care se desfășoară și ce ar trebui să știe pacientele înainte de efectuarea ei.

Ce este histerosonografia și de ce este atât de importantă?

Histerosonografia este, de fapt, o ecografie transvaginală puțin diferită de cea obișnuită. Diferența constă în faptul că, pentru câteva minute, în uter se introduce o cantitate mică de lichid (de obicei, ser fiziologic), care ajută medicul să vadă mult mai clar interiorul cavității uterine și să verifice dacă trompele sunt permeabile.

Histerosonografia poate indica dacă trompele sunt înfundate sau dacă în cavitatea uterină există polipi, fibroame sau alte modificări care ar putea împiedica o eventuală implantare. Este o investigație care le oferă medicilor o imagine completă și le permite să stabilească în mod corect direcția tratamentului.

Cum se desfășoară procedura

Totul începe ca o ecografie normală. Pacienta este așezată confortabil, iar medicul efectuează o examinare transvaginală obișnuită. Apoi, prin colul uterin, se introduce un cateter foarte subțire, mult mai fin decât orice instrument folosit într-o procedură invazivă.

În timp ce este injectat lichidul, medicul urmărește pe ecran modul în care cavitatea uterină se umple și se destinde ușor. În același timp, se poate observa dacă lichidul înaintează spre trompe și dacă acestea permit trecerea lui. Totul durează, de regulă, în jur de 15 minute.

Procedura nu este dureroasă, majoritatea pacientelor descriind intervenția ca pe o ușoară senzație de presiune sau precum niște crampe menstruale trecătoare. Într-adevăr, în momentul în care lichidul intră în uter se poate crea un mic disconfort, dar acesta dispare repede.

Înainte și după histerosonografie

Histersonografia nu necesită o pregătire specială, singura recomandare fiind ca pacienta să nu aibă o infecție vaginală activă și să nu existe posibilitatea unei sarcini. Uneori, dacă pacienta este emoționată sau are un prag de sensibilitate mai scăzut, i se poate recomanda administrarea unui antialgic ușor înainte de procedură, dar nu este obligatoriu.

Ulterior, după procedură, unele paciente pot resimți disconfort la nivelul abdomenului, similar cu o durere menstruală foarte ușoară. De asemenea, pot apărea mici scurgeri ale lichidului folosit sau câteva picături de sânge. Toate acestea sunt normale și trec în câteva ore. Pacienta își poate relua activitățile obișnuite fără nicio restricție specială.

Când este recomandată histerosonografia

De obicei se recomandă efectuarea histerosonografiei în primele zile ale ciclului menstrual, dar înainte de ovulație, în general între ziua 5 și ziua 10 după ce s-a încheiat menstruația. În acest interval, endometrul este subțire, vizibilitatea este bună și nu există riscul unei sarcini incipiente. Este o perioadă ideală atât pentru pacientă, cât și pentru acuratețea investigației.

Histerosonografia este indicată în special atunci când femeia nu reușește să rămână însărcinată după 6-12 luni de încercări, dacă există antecedente de sarcini pierdute, menstruațiile sunt neregulate sau anormale, se suspectează prezența de fibroame, polipi sau malformații ale uterului care îngreunează concepția pe cale naturală.

Ce se întâmplă dacă investigația arată o problemă

Atunci când este descoperită o problemă, cum ar fi existența unor polipi sau fibroame intracavitare, se recomandă îndepărtarea lor prin histeroscopie. Dacă trompele sunt înfundate, pacienta va fi informată despre necesitatea fertilizării in vitro ca singură șansă de a obține sarcina.

Important este că, odată identificată cauza, medicii pot aborda situația țintit și eficient, iar șansele de succes cresc considerabil. Altfel spus, histeronografia nu doar că ajută la stabilirea unui diagnostic corect, dar și ghidează medicii spre o soluție personalizată, cu cele mai mari șanse de reușită.

