Lavanda: Afacere prosperă și paradis pentru sesiunile foto ale verii 2020

Lavanda, această plantă minunată cu un parfum îmbietor, are și numeroase întrebuințări medicinale. În zonele cu ierni mai geroase, are nevoie de protecție pentru a nu îngheța, astfel este indicat, dacă o aveți în grădină să o acoperiți iarna, în special în primul an. Pentru cultivare are nevoie de un loc însorit și un sol nisipos bine drenat.

Lanul de lavandă, decorul perfect pentru poze

Lavanda are numeroase întrebuințări

De la această plantă pot fi întrebuințate atât florile cât și tulpinițele cu frunze. Pentru a beneficia de proprietățile puternice ale florilor de lavandă este recomandat ca acestea să fie cultivate înainte de a se deschide complet, în perioada când încep să se desfacă bobocii, fiind perioada cu efectul cel mai puternic.