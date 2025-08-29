Îmbătrânirea organismului este un proces normal prin care trec toți oamenii. Însă, viteza cu care acesta se desfășoară poate fi influențată de mai mulți factori, iar modificările sale pot fi prevenite dacă le acorzi atenție din timp. Citește despre metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire.

Metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire. De ce poate fi util să le identifici din timp | Shutterstock

Procesul de îmbătrânire nu se manifestă la fel în cazul tuturor persoanelor. Îmbătrânirea prematură apare atunci când semnele tipice ale acestui proces se instalează mai devreme decât ar fi normal. În același timp, există cazuri în care unele persoane par mai tinere decât majoritatea celor de vârsta lor.

Metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire

Vârsta cronologică se diferențiază de vârsta biologică. Prima indică numărul de ani pe care i-ai trăit din momentul în care te-ai născut, în timp ce a doua se referă la starea celulelor din organism, care sugerează starea ta de sănătate.

Procesul de îmbătrânirea se asociază cu o serie de schimbări în organism, atât externe, cât și interne, care se instalează în diferite sisteme de organe. Pentru a-ți menține sănătatea generală, este important să observi din timp semnele de îmbătrânire astfel încât să le poți preveni și atenua, potrivit Today.com.

Articolul continuă după reclamă

Încărunțirea sau pierderea părului

Modificarea texturii și culorii părului indică începerea procesului de îmbătrânire. În același timp, firele se subțiază și încep să cadă. Părul gri sau alb apare în urma scăderii nivelului de melanină, pigmentul care îi asigură culoarea. Melanina se produce în foliculii de păr, structurile din piele din care crește firul. Pentru a încetini această evoluție, se recomandă să eviți expunerea prelungită la soare, să eviți fumatul și să urmezi o dietă echilibrată.

CITEȘTE ȘI: Activitatea banală de zi cu zi care îți arată ce vârstă are, de fapt, creierul tău

Slăbiciune musculară

Odată ce înaintezi în vârstă, masa corporală se reduce, fibrele musculare se micșorează și țesutul muscular deteriorat se regenerează într-un ritm mai lent. Antrenamentele de rezistență, somnul de aproximativ 7-9 ore pe noapte și organizarea unei alimentații echilibrate pot fi metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire.

De asemenea, dacă suferi de tulburări de somn, poate fi util să consumi băuturi care te pot ajuta să adormi. Printre acestea se regăsesc: ceaiul de mușețel, ceaiul de valeriană, ceaiul de mușețel, laptele de migdale și sucul de cireșe.

Riduri și piele subțire

Modificările de la nivelul pielii sunt cele mai vizibile. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, pielea se subțiază și își pierde din grăsime și elasticitate. Însă, acest aspect poate fi accelerat din mai multe cauze. Printre acestea se pot număra: expunerea constantă la razele ultraviolete, fumatul, consumul frecvent de alcool, lipsa somnului sau deshidratarea. Este important să eviți acești factori pentru a-ți proteja sănătatea pielii.

CITEȘTE ȘI: Semne că suferi de îmbătrânire accelerată - și ce poți face ca să încetinești procesul

Acumulare de kilograme în plus

O mică creștere în greutate poate fi considerată o parte normală a îmbătrânirii. De exemplu, acumularea a aproximativ un kilogram la fiecare unul sau doi ani se poate încadra ca o schimbare normală.

Problema este că mulți adulți iau în greutate vizibil mai mult din cauza unei serii de factori asociați stilului de viață. Pentru a opri creșterea nedorită în greutate, se recomandă să practici exerciții fizice cu regularitate, să dormi între 7-9 ore, să ameliorezi stările de stres și să limitezi consumul de alimente procesate, conform Dr. Axe.

CITEȘTE ȘI: Ar putea o dietă să încetinească îmbătrânirea? Ce spun cercetătorii

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.