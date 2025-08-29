Antena Căutare
Home Lifestyle Health Metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire. De ce poate fi util să le identifici din timp

Metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire. De ce poate fi util să le identifici din timp

Îmbătrânirea organismului este un proces normal prin care trec toți oamenii. Însă, viteza cu care acesta se desfășoară poate fi influențată de mai mulți factori, iar modificările sale pot fi prevenite dacă le acorzi atenție din timp. Citește despre metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 09:35 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 10:16
Metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire. De ce poate fi util să le identifici din timp | Shutterstock

Procesul de îmbătrânire nu se manifestă la fel în cazul tuturor persoanelor. Îmbătrânirea prematură apare atunci când semnele tipice ale acestui proces se instalează mai devreme decât ar fi normal. În același timp, există cazuri în care unele persoane par mai tinere decât majoritatea celor de vârsta lor.

Metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire

Vârsta cronologică se diferențiază de vârsta biologică. Prima indică numărul de ani pe care i-ai trăit din momentul în care te-ai născut, în timp ce a doua se referă la starea celulelor din organism, care sugerează starea ta de sănătate.

Procesul de îmbătrânirea se asociază cu o serie de schimbări în organism, atât externe, cât și interne, care se instalează în diferite sisteme de organe. Pentru a-ți menține sănătatea generală, este important să observi din timp semnele de îmbătrânire astfel încât să le poți preveni și atenua, potrivit Today.com.

Articolul continuă după reclamă

Încărunțirea sau pierderea părului

Modificarea texturii și culorii părului indică începerea procesului de îmbătrânire. În același timp, firele se subțiază și încep să cadă. Părul gri sau alb apare în urma scăderii nivelului de melanină, pigmentul care îi asigură culoarea. Melanina se produce în foliculii de păr, structurile din piele din care crește firul. Pentru a încetini această evoluție, se recomandă să eviți expunerea prelungită la soare, să eviți fumatul și să urmezi o dietă echilibrată.

CITEȘTE ȘI: Activitatea banală de zi cu zi care îți arată ce vârstă are, de fapt, creierul tău

Slăbiciune musculară

Odată ce înaintezi în vârstă, masa corporală se reduce, fibrele musculare se micșorează și țesutul muscular deteriorat se regenerează într-un ritm mai lent. Antrenamentele de rezistență, somnul de aproximativ 7-9 ore pe noapte și organizarea unei alimentații echilibrate pot fi metode de ameliorare a semnelor de îmbătrânire.

De asemenea, dacă suferi de tulburări de somn, poate fi util să consumi băuturi care te pot ajuta să adormi. Printre acestea se regăsesc: ceaiul de mușețel, ceaiul de valeriană, ceaiul de mușețel, laptele de migdale și sucul de cireșe.

Riduri și piele subțire

Modificările de la nivelul pielii sunt cele mai vizibile. Pe măsură ce înaintezi în vârstă, pielea se subțiază și își pierde din grăsime și elasticitate. Însă, acest aspect poate fi accelerat din mai multe cauze. Printre acestea se pot număra: expunerea constantă la razele ultraviolete, fumatul, consumul frecvent de alcool, lipsa somnului sau deshidratarea. Este important să eviți acești factori pentru a-ți proteja sănătatea pielii.

CITEȘTE ȘI: Semne că suferi de îmbătrânire accelerată - și ce poți face ca să încetinești procesul

Acumulare de kilograme în plus

O mică creștere în greutate poate fi considerată o parte normală a îmbătrânirii. De exemplu, acumularea a aproximativ un kilogram la fiecare unul sau doi ani se poate încadra ca o schimbare normală.

Problema este că mulți adulți iau în greutate vizibil mai mult din cauza unei serii de factori asociați stilului de viață. Pentru a opri creșterea nedorită în greutate, se recomandă să practici exerciții fizice cu regularitate, să dormi între 7-9 ore, să ameliorezi stările de stres și să limitezi consumul de alimente procesate, conform Dr. Axe.

CITEȘTE ȘI: Ar putea o dietă să încetinească îmbătrânirea? Ce spun cercetătorii

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav dacă nu o corectezi... (P) Implanturile dentare, soluția modernă pentru o dantură completă și sănătoasă...
Înapoi la Homepage
AS.ro Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
Observatornews.ro "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina "Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?"
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20
Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Super Neatza, 29 august 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Taurii au o zi bună pentru alianțe și parteneriate Vineri, 29.08.2025, 09:15 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 28 august 2025. Ispite în detaliu. Ghicește ispita în 5 secunde! Joi, 28.08.2025, 18:00 Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Mireasa sezonul 11, 28 august 2025. Ștefania și Liviu, destăinuiri din fostele lor relații Joi, 28.08.2025, 15:11
Mai multe
Citește și
Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav dacă nu o corectezi
Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii când aleargă. Te poți accidenta grav dacă nu o corectezi
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de sănătate
George Clooney a venit alături de Amal la Festivalul de Film de la Veneția. Actorul se confruntă cu probleme de... Catine.ro
Alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi. Cum pot sprijini funcția cognitivă și memoria
Alimente care pot ajuta la producerea celulelor cerebrale noi. Cum pot sprijini funcția cognitivă și memoria
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și pepeni pentru iarnă
Când se pun murăturile în septembrie 2025. Cum prepari cei mai crocanți castraveți, gogoșari, gogonele și... Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?!
Veste fabuloasă pentru pensionarii români: Se elimină plata CASS-ul la pensii?! Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x