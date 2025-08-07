Ispita masculină nu se ferește să recunoască faptul că apelează la ajutorul medicilor esteticieni. Iată cum s-a filmat Narcis Bujor din cabinetul esteticianului vedetelor.

Ispita Narcis s-a filmat în cabinetul medicului estetician, luând prin surprindere pe toată lumea, mai ales că nimeni nu se aștepta ca acesta să fie adeptul unor intervenții estetice, la care, de cele mai multe ori, femeile recurg după o anumită vârstă.

Bărbatul în vârstă de 32 de ani le dovedește celor de acasă că este atent la felul în care arată și că pentru el este foarte important aspectul fizic, drept dovadă fiind că nu se ferește să recunoască faptul că apelează la mici trucuri pentru a se menține în formă.

Descoperă în rândurile de mai jos la ce procedură estetică a apelat ispita masculină de la Insula Iubirii și ce reacții a primit din partea internauților.

Narcis Bujor a apelat la o intervenție estetică. Ce își dorește ispita de la Insula Iubirii să îmbunătățească la înfățișarea sa

Narcis Bujor a postat pe TikTok un videoclip alături de esteticianul vedetelor, în care a vorbit despre intervenția la care a apelat în urmă cu două săptămâni și pe care a fost nevoit să o repete pentru „un mic retuș”.

„Astăzi am primit vizita prietenului meu, Narcis, o ispită care a făcut senzație pe Insula Iubirii. El s-a întors la noi pentru a avea grijă de un lucru imperfect (...) O să-i facem astăzi un mic retuș. A avut o intervenție cu botox în urmă cu două săptămâni, după cum puteți vedea imaginea lui este impecabilă și noi avem grijă de el”, a explicat medicul estetician Auday Al-Ahmad.

Iată și videoclipul:

„Ești un exemplu pentru mulți bărbați nu doar de pe insulă, felicitări și tot respectul”, „Ești cel mai matur dintre toți. Bravo!”, „Cel mai tare de la insulă la toate capitolele. Bun simț, educat, manierat, nu e vulgar.” sunt doar câteva dintre reacțiile internauților care au văzut videoclipul și care nu l-au judecat pentru alegerile pe care le face indiferent de circumstanțe.

Potrivit Spy News, Narcis nu ar fi la prima intervenție estetică pentru a-și îmbunătăți aspectul și pentru a-și evidenția trăsăturile, ci ar fi apelat și la stomatolog pentru a-și pune fațete dentare.

Zâmbetul lui impecabil nu doar că le face pe concurentele din emisiune să îl admire minute în șir, ci stârnește și multe aprecieri în mediul online din partea internautelor care au pus ochii pe el.

„L-am judecat greșit la început...acum îmi place maxim, e cel mai bărbat de acolo”, „În ciuda primei impresii care te lovește, chiar este super ca om, chiar îi doresc noroc de o fată care să îl merite!” , „Mereu fac alegeri bune. E preferatul meu de la începutul acestui sezon” sunt doar câteva dintre comentariile care se regăsesc pe TikTok cu privire la ispita masculină.

