Ovăzul coloidal: ce este, ce beneficii are și cum se folosește

Ovăzul coloidal se regăsește în multe produse de îngrijire a pielii, dar poate fi aplicat și sub formă de mască sau adăugat în apa de baie. Acest remediu natural calmează pielea iritată și are efect hidratant. Iată cum să-l integrezi în rutina ta de îngrijire.

Autor: Oana Antonescu
Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 16:55 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 15:06
Ovăzul coloidal aplicat pe piele sub formă de pastă poate atenua roșeața și iritațiile pielii | Shutterstock

Ovăzul este nu doar un aliment excelent pentru micul dejun, ci și un ingredient valoros în cosmetică. Era folosit încă din Egiptul antic pentru îngrijirea pielii datorită proprietăților sale calmante și hidratante.

Ovăzul coloidal este versiunea modernă, apreciată pentru multiplele sale beneficii și ușor de integrat în creme, șampoane sau băi.

Ce este ovăzul coloidal

Ovăzul coloidal este o pulbere fină care se obține prin măcinarea și fierberea boabelor de ovăz integral. Prin prelucrarea termică, ovăzul eliberează în apă amidonul, proteinele și alți compuși benefici care formează materialul coloidal. După extragerea lui, este măcinat suplimentar până se obține o pulbere foarte fină.

Această variantă permite utilizarea ovăzului în produse cosmetice și băi calmante. Când pudra de ovăz coloidal se amestecă cu apă, rezultă o emulsie cu aspect lăptos.

În magazine, ovăzul coloidal se găsește sub formă de pudră fină care este ideală pentru băi și măști faciale, precum și integrat în produse cosmetice.

Pudra de ovăz coloidal este diferită de pudra simplă de ovăz, care nu trece prin tratamente speciale. În timp ce prima este utilizată în cosmetică și dermatologie, cea de-a doua este folosită în alimentație - ca ingredient în smoothie-uri, prăjituri, băuturi, etc.

Care sunt beneficiile ovăzului coloidal

Acest remediu „este un protector excelent al pielii. Poate hidrata eficient pielea inflamată sau iritată”, potrivit dermatologului Gowri Kabbur, de la centrul medical Cleveland Clinic, din SUA. Efectul emolient se datorează conținutului său de grăsimi, proteine, vitamine, minerale și alți nutrienți cu beneficii demonstrate pentru sănătatea pielii.

În plus, ovăzul coloidal are proprietăți antiinflamatoare și antioxidante benefice pentru piele. Antioxidanții neutralizează radicalii liberi, care pot să provoace stres oxidativ și să deterioreze organismul atunci când se acumulează în cantitate prea mare. Pe lângă afecțiuni precum cancerul, diabetul și bolile de inimă, stresul oxidativ poate cauza, de asemenea, inflamații, îmbătrânirea prematură a pielii și boli de piele precum dermatita.

Iată principalele beneficii ale ovăzului coloidal pentru piele, explicate punctual:

Are efect calmant și antiinflamator

Un studiu a arătat că profilul chimic unic al ovăzului coloidal ajută la scăderea nivelului de citokine, proteine implicate în declanșarea inflamațiilor care provoacă mâncărime și roșeață la nivelul pielii. Acest efect se datorează avenantramidelor, compuși vegetali prezenți în semințele de ovăz, cu rol important în calmarea inflamației, scrie Healthline.

Are proprietăți antioxidante

Ovăzul coloidal conține vitamina E, un antioxidant puternic, recunoscut pentru capacitatea sa de a proteja celulele împotriva stresului oxidativ. Datorită acestui efect, contribuie la menținerea sănătății pielii și la încetinirea apariției semnelor vizibile de îmbătrânire, precum pierderea elasticității și ridurile fine.

Hidratează pielea

Amidonul și beta-glucanii, două zaharuri naturale complexe din ovăzul coloidal, ajută pielea să rețină umezeala. „Pentru multe tipuri de piele uscată, o cremă hidratantă cu ovăz coloidal poate funcționa mai bine decât o cremă obișnuită”, spune dr. Kabbur.

Susține bariera cutanată

Ovăzul coloidal contribuie la menținerea unui microbiom sănătos al pielii, adică ecosistemul de bacterii și fungi prezente în mod natural. Acesta protejează împotriva microbilor dăunători care pot irita pielea și provoca inflamații. „Ovăzul coloidal este aproape ca un prebiotic”, adaugă specialistul dermatolog.

Ajută la controlul bacteriilor dăunătoare

Cercetările arată că ovăzul coloidal ajută la gestionarea eczmelor prin reducerea proliferării bacteriei Staphylococcus aureus. Această bacterie comună, dar potențial dăunătoare, poate contribui la apariția puseelor de eczemă.

În ce probleme ale pielii poate ajuta ovăzul coloidal?

Datorită proprietăților sale antiinflamatoare, ovăzul coloidal poate ajuta la calmarea unor afecțiuni cronice ale pielii, cum ar fi dermatitele (eczeme) și psoriazisul. Dermatitele sunt un grup de afecțiuni ale pielii care se manifestă prin mâncărime, uscăciune, descuamare sau apariția petelor. Acestea au cauze variate precum alergiile, factorii iritanți sau stresul. Deși sunt mai frecvente la copii, pot afecta și adulții.

Beneficiile ovăzului coloidal sale nu se limitează la aceste afecțiuni. „Este, de asemenea, un tratament foarte bun pentru iritațiile ușoare ale pielii”, precizează dr. Kabbur. Printre acestea se numără:

  • pielea uscată (xeroza)
  • pielea cu senzație de mâncărime
  • erupții cutanate ușoare
  • iritații după ras
  • arsuri solare

Ovăzul coloidal poate ajuta și la reducerea mâncărimii pielii cauzate de erupția din varicelă sau arsuri ușoare.

Cum să prepari acasă ovăz coloidal și cum să-l folosești

Ovăzul coloidal disponibil în magazine este o opțiune practică și la îndemână, dar poate fi pregătit și acasă. Îți poți face singur ovăz coloidal urmând acești pași:

  • Macină o jumătate de cană de fulgi de ovăz integral într-un blender sau robot de bucătărie, până obții o pudră foarte fină;
  • Pune pudra într-un vas mic, adaugă o cană de apă și adu amestecul la punctul de fierbere;
  • Fierbe câteva minute pentru a elibera amidonul benefic;
  • Lasă amestecul să se răcească la temperatura camerei;
  • Poți adăuga o cană din acest preparat în apa de baie sau îl poți aplica direct pe piele sub formă de pastă;
  • Stai în baie sau lasă pasta să acționeze pe piele timp de 15-20 de minute;
  • Clătește cu apă călduță și usucă pielea prin tamponare.

Pudra de ovăz coloidal din comerț este gata de folosit, fără a mai necesita fierbere. Pentru a fi aplicată pe piele, trebuie doar să o dizolvi într-o cantitate mică de apă călduță. În emulsia lăptoasă rezultată poți adăuga diverse ingrediente hidratante precum uleiuri, iaurt sau miere, în funcție de problema cutanată pe care vrei să o tratezi. Pasta obținută se aplică pe piele timp de 15-20 de minute, apoi se clătește.

Care sunt riscurile utilizării ovăzului coloidal

În general, ovăzul coloidal este considerat sigur și bine tolerat chiar și de către persoanele cu piele sensibilă. Studiile arată că reacțiile adverse sunt rare, iar majoritatea oamenilor îl pot folosi fără probleme. „Este sigur atât pentru copii, cât și pentru adulți”, potrivit medicului dermatolog.

Totuși, utilizarea ovăzului coloidal poate prezenta riscuri la persoanele cu alergie la ovăz. În astfel de situații, aplicarea pe piele poate provoca mâncărime, urticarie, tuse și dificultăți de respirație.

Pentru a evita complicațiile, specialiștii recomandă persoanelor care se știu cu alergii sau sensibilități să testeze ovăzul coloidal pe o porțiune mică de piele înainte de prima utilizare și să urmărească eventualele reacții în următoarele 24-48 de ore. Dacă apar roșeață și/sau mâncărime, utilizarea acestui remediu este contraindicată. În caz contrar, produsul poate fi utilizat în siguranță pe întreaga suprafață a corpului.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

