Semne ale deficienței de fibre alimentare. Cum le poți identifica

Multe persoane nu consumă suficiente fibre, iar acest dezechilibru în alimentație poate avea un impact negativ asupra mai multor aspecte ale sănătății, în special ale sistemului digestiv. Pentru a-l combate, este important să înveți să-i identifici simptomele. Citește despre semne ale deficienței de fibre alimentare.

În general, lipsa unui aport optim de fibre afectează cel mai frecvent: sănătatea digestivă, nivelurile de zahăr din sânge, gestionarea unei greutăți optime sau sănătatea inimii. Afecțiunile care apar în aceste zone, pot avea printre cauze o deficiență de fibre.

Semne ale deficienței de fibre

Fibrele alimentare reprezintă componente nedigerabile prezente în alimentele vegetale. Există două tipuri principale de fibre: solubile și insolubile. Un aport echilibrat de fibre solubile și insolubile are un rol major pentru a menține o digestie bună și sănătatea generală.

Fibrele solubile se dizolvă în apă pentru a forma o substanță asemănătoare gelului. Acest tip de fibre ajută la scăderea nivelului de colesterol și la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge deoarece încetinesc digestia și absorbția nutrienților.

Articolul continuă după reclamă

Fibrele insolubile nu se dizolvă în apă, dar adaugă volum scaunului și contribuie la susținerea mișcărilor intestinale regulate pentru a preveni constipația. Fibrele insolubile oferă senzație de sațietate, ceea ce poate avea un rol în gestionarea unei greutăți optime.

Tulburări digestive

Tulburările digestive sunt semne ale deficienței de fibre. Fibrele adaugă volum scaunului și susțin mișcările intestinale regulate. Dacă nu consumi suficiente fibre insolubile, aceasta poate determina constipație. În același timp, se recomandă să bei mai multă apă dacă crești brusc aportul de fibre, deoarece lipsa apei pentru a deplasa fibrele prin tractul digestiv poate agrava constipația sau poate provoca diaree.

Citește și: 7 alimente care nu îngrașă. Ce poți mânca fără griji la dietă

În absența fibrelor insolubile, bacteriile dăunătoare din intestine pot produce balonare. În plus, poți dezvolta hemoroizi, potrivit Eat This, Not That.

Senzație constantă de foame

Fibrele pot crește senzația de sațietate și pot preveni supraalimentarea deoarece adaugă volum meselor și se măresc pe măsură ce absorb apă în intestin. Senzația constantă de foame poate însemna că ai nevoie să incluzi mai multe fibre în dietă. Când consumi o masă bogată în fibre, stomacul se golește mai lent, deoarece fibrele se descompun încet.

Colesterol LDL ridicat

Printre aceste semne ale deficienței de fibre se regăsește colesterolul LDL ridicat, denumit și colesterol rău. Nivelurile ridicate de colesterol se asociază cu dietele cu un conținut redus de fibre. Fibrele pot avea un impact pozitiv redus asupra acestui tip de colesterol, dar care se poate observa.

Citește și: Nutrientul cheie pentru arderea grăsimilor și sănătatea intestinală. Ce trebuie să mănânci ca să scapi de durerile de stomac

Creștere nedorită în greutate

Aportul scăzut de fibre se asociază cu un exces de kilograme în plus. Consumul de fibre reduce apetitul și scade frecvența gustărilor pe care le iei pe parcursul zilei. Dacă te confrunți frecvent cu niveluri scăzute ale zahărului din sânge din cauza lipsei de fibre, te poate împinge să consumi mai multe alimente.

Inflamație

Lipsa de fibre poate favoriza inflamația și te poate face mai susceptibil la afecțiuni cronice. Inflamația cronică este un factor de risc major pentru mai multe afecțiuni, inclusiv: boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și cancer, conform Eating Well.

Senzație de somnolență după masă

Oboseala după ce iei masa este unul dintre aceste semne ale deficienței de fibre. Fibrele pot preveni scăderile bruște de energie prin menținerea nivelurilor echilibrate de zahăr din sânge. O masă bogată în fibre duce la încetinirea digestiei alimentelor, ceea ce înseamnă că glucoza din acestea intră în sânge treptat. Astfel, previne creșterile bruște ale nivelului de zahăr din sânge.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.