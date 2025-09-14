Antena Căutare
Home Lifestyle Health Semne că te antrenezi prea mult. Când este nevoie să te odihnești

Semne că te antrenezi prea mult. Când este nevoie să te odihnești

Exercițiile fizice ocupă un rol esențial pentru menținerea unui stil de viață sănătos, dar dacă le efectuezi în exces pot avea efecte dăunătoare. Dacă observi stări neobișnuite de oboseală, lentoare sau lipsă de motivație în timpul antrenamentelor, organismul poate avea nevoie de o pauză. Citește despre semne că te antrenezi prea mult.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 14 Septembrie 2025, 09:05 | Actualizat Marti, 09 Septembrie 2025, 16:25
Semne că te antrenezi prea mult. Când este nevoie să te odihnești | Shutterstock

Sindromul de supraantrenament te poate epuiza atât fizic, cât și psihic. Multe persoane, care își doresc să-și atingă obiectivele de fitness, ignoră semnele timpurii ale supraantrenamentului. Din acest motiv, pot ajunge să-și pună în pericol sănătatea și să-și reducă performanța.

Semne că te antrenezi prea mult

Dacă îți depășești cu mult limitele organsimului, aceasta poate avea consecințe fizice și mentale grave. Recunoașterea semnelor de supraantrenament ocupă un rol esențial pentru menținerea sănătății, atingerea obiectivelor de fitness și susținerea unui program de exerciții fizice pe tot parcursul vieții.

Oricine are nevoie de o pauză pentru a se recupera. Din acest motiv, este important să acorzi atenție simptomelor, care îți pot sugera că ai nevoie de una. Dacă vrei să obții mai multe informații despre executarea corectă a exercițiilor fizice, poți cere sfatul unui instructor de sport.

Articolul continuă după reclamă

Oboseală cronică

Te poți simți în permanență obosit chiar și după ce dormi o noapte întreagă, iar în același timp, performanța se poate reduce constant. Supraantrenamentul poate cauza un dezechilibru între stres și recuperare. Atunci când organismul nu are suficient timp pentru a-și regenera mușchii și a-și recupera rezervele de energie, te poți confrunta cu stări de oboseală cronică.

Activitatea fizică excesivă fără o recuperare corespunzătoare poate provocă oboseală persistentă și poate diminua rezultatele antrenamentelor de fitness, conform BoxRox.

Durere musculară persistentă

Durere care persistă zile întregi sau se transformă în durere ascuțită și localizată se poate regăsi printre aceste semne că te antrenezi prea mult. Microrupturile din fibrele musculare reprezintă o parte naturală a exercițiilor fizice. Însă, supraantrenamentul poate îngreuna vindecarea acestor leziuni, ceea ce poate cauza inflamație și răni. Timpul insuficient de recuperare după exerciții intense poate crește riscul de deteriorare a mușchilor și a țesutului conjunctiv.

CITEȘTE ȘI: Cele mai bune exerciții pentru slăbit după 40 de ani. Iată cum poți arde mai ușor grăsimea

Pierdere a motivației și schimbări de dispoziție

Stările de iritabilitate și afectarea dispoziției pot indica faptul că depui prea mult efort fizic. Supraantrenamentul poate afecta nivelurile de neurotransmițători precum serotonina și dopamina, care ocupă un esențial pentru reglarea dispoziției.

Reducere a apetitului

De obicei, antrenamentele la sală te pot ajuta să ai un apetit echilibrat. Atunci când te antrenezi prea mult, poate cauza dezechilibre hormonale. Aceasta pot influența atât senzația de foame, cât și senzația de sațietate, potrivit Healthline.

Slăbire a imunității

Slăbirea imunității se numără printre aceste semne că te antrenezi prea mult. Dacă se întâmplă să te îmbolnăvești frecvent și ai nevoie de mai mult timp să te recuperezi după răceli sau boli ușoare poate însemna că depui prea multe efort fizic. Supraantrenamentul prelungit îți poate afecta sistemul imunitar, care îți poate face corpul mai vulnerabil la infecții. Practic, îți poate cauza o scădere temporară a funcției imunitare din cauza dezechilibrelor hormonale și a inflamației.

Tulburări de somn

Dificultatea de a adormi, de a rămâne adormit sau de a te trezi simțindu-te neliniștit pot fi simptome, care pot afecta starea de sănătate. Supraantrenamentul perturbă echilibrul dintre cortizol (hormonul stresului) și melatonina (hormonul de reglare a somnului), de aceea poate provoca tulburări de somn.

De asemenea, dacă te confrunți cu simptome de insomnie, poți încerca unele băuturi naturale. Printre acestea se pot regăsi o serie de ceaiuri, cum ar fi: ceai din rădăcină de valeriană, ceai de lavandă, ceai de roiniță (ceai din balsam de lămâie), ceai de izmă bună și ceai de floarea pasiunii.

CITEȘTE ȘI: Metode naturale de a-ți îmbunătăți circulația sângelui. Cum funcționează în organism​

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

Ce este ruminația mentală. Ce efecte are și cum o putem controla...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf &#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
Observatornews.ro Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Spania: tentații periculoase și limite încălcate❤️‍🔥Vezi toate episoadele în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani
Super Neatza, 12 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Leii pot avea parte de unele nelămuriri legate de bani Vineri, 12.09.2025, 08:45
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 13. Momentul sosirii concurenților, una dintre zilele cele mai grele pentru echipa emisiunii Miercuri, 10.09.2025, 23:59 Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Medicool sezonul 9, 11 septembrie 2025. Durerea de burtă. Care sunt semnele care merită luate în serios Joi, 11.09.2025, 18:10 Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Mireasa sezonul 12, 12 septembrie 2025. Diana, sfătuită să facă pași clari către Sorin! Vineri, 12.09.2025, 15:54
Mai multe
Citește și
Ce este ruminația mentală. Ce efecte are și cum o putem controla
Ce este ruminația mentală. Ce efecte are și cum o putem controla
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
4 semne zodiacale atrag abundența și norocul semnificativ pe 14 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Ce este indicat să excluzi din dietă
Alimente de evitat dacă ai boli de rinichi. Ce este indicat să excluzi din dietă
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin hăţişul birocratic”
Charlie Ottley se chinuie de cinci ani să obțină cetățenia română: „Dosarul încă se plimbă prin... Libertatea.ro
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35 de ani: „Se va îndrepta către o nouă candidatură”
Călin Georgescu 2.0 ar putea pune sub semnul întrebării orientarea politică a României din ultimii 35... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent
Tocană de vită cu dovleac și vin roșu. Rețetă gătită lent HelloTaste.ro
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce sunt cu 7 ani „în urmă”
Țara care abia a intrat în anul 2018: Locuitorii tocmai au sărbătorit Revelionul. Ce calendar urmează și de ce... Antena3.ro
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă
Încă o lovitură pentru Elon Musk. Donald Trump i-a invitat cei mai mari competitori ai săi la Casa Albă useit
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 14 septembrie 2025. Leii fac investiții importante. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week
Îi calcă pe urmele mamei sale! Irina Columbeanu a strălucit pe podium la Transilvania Fashion Week Kudika
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească, însă un detaliu a dat-o de gol
Kate Middleton, mai rău decât se credea! Ultima apariţie este îngrijorătoare, a încercat să zâmbească,... Playtech
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele
Zodiile care vor suferi teribil în acest weekend. Au parte de încercări grele Redactia.ro
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea... Gandul
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor
Monstrul din Caracal încearcă să evadeze voalat? Este halucinant ce le-a putut cere judecătorilor CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone UseIT
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant
Cheesecake cu pere caramelizate. Un desert fin și elegant Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x