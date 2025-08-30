Antena Căutare
Home Lifestyle Health STUDIU Carnea de pui ar putea crește riscul de cancer. Când poate deveni periculoasă

STUDIU Carnea de pui ar putea crește riscul de cancer. Când poate deveni periculoasă

Carnea de pui era considerată o alternativă sănătoasă la carnea roșie, dar un studiu recent susține că ar putea fi la fel de periculoasă. Când este consumată frecvent și în funcție de modul cum este consumată, respectiv gătită, ea pare să dubleze riscul de deces prin cancere digestive, avertizează cercetătorii.

Modul de preparare al puiului joacă un rol important în impactul său asupra sănătății, spun specialiștii | Shutterstock

În timp ce carnea roșie și cea procesată au fost asociate cu un risc crescut de cancer intestinal, carnea de pasăre este recomandată de zeci de ani de nutriționiști ca o sursă mai sănătoasă de proteine. Cercetătorii Institutului Național de Gastroenterologie din Italia contrazic acum această teorie. Consumul frecvent de carne de pui se asociază cu un risc dublu de deces prin cancere gastrointestinale, susține studiul lor, publicat în prestigioasa revistă științifică Nutrients.

Între 2006 și 2024, cercetătorii italieni au urmărit obiceiurile alimentare și starea de sănătate a aproape 5.000 de persoane, majoritatea în jurul vârstei de 50 de ani. Studiul a luat în calcul factori importanți precum fumatul și greutatea corporală a participanților la studiu.

Carnea de pui a fost asociată cu 11 tipuri de cancer

Rezultatele arată că persoanele care consumau peste 300 de grame de carne de pui pe săptămână – echivalentul a trei porții obișnuite – aveau un risc de mortalitate generală cu 27% mai ridicat, comparativ cu cei care consumau sub 100 de grame.

Articolul continuă după reclamă

Când vine vorba despre cancerele gastrointestinale, diferența este și mai alarmantă: participanții la studiu care au consumat frecvent acest tip de carne au avut un risc aproape dublu de deces față de cei cu un consum redus. S-a observat că acest efect a fost mai pronunțat la bărbați.

Cercetătorii au identificat 11 tipuri de cancere digestive asociate cu un consum ridicat de pui: de stomac, colon, rect, intestin subțire, ficat, pancreas, vezică biliară, căi biliare, anus și țesuturile moi abdominale.

Metodele de gătit și hormonii, posibilele explicații

Deși cauzele exacte ale asocierii nu sunt clare, specialiștii avansează mai multe ipoteze. Riscul potențial de cancer ar putea fi legat mai degrabă de metodele de gătit sau de reziduurile din carne decât de carnea de pasăre în sine, potrivit acestora.

„Când carnea de pasăre este gătită pe grătar, prăjită sau preparată la temperaturi înalte, pot apărea compuși precum aminele heterociclice și hidrocarburile aromatice policiclice care au fost asociați cu un risc crescut de cancer”, a explicat pentru Medical News Today dr. Wael Harb, medic specialist hematolog și oncolog la MemorialCare Cancer Institute, din Orange County, California.

Acești compuși periculoși se formează și în carnea roșie și în cea procesată, ceea ce sugerează că problema ține mai degrabă de metodele de gătit decât de tipul de carne în sine, completează dr. Harb, care nu a fost implicat în studiu.

Modul în care un aliment este procesat și gătit poate influența potențialele beneficii sau riscuri ale consumului său, este de părere și Kristin Kirkpatrick, dietetician în cadrul Departamentului de Sănătate și Medicină Preventivă al Cleveland Clinic, din SUA. „De exemplu, un nugget de pui congelat poate fi considerat un aliment ultraprocesat, iar puiul pane și prăjit poate prezenta, de asemenea, riscuri din cauza prăjirii la temperaturi înalte. Ambele pot avea un impact diferit asupra sănătății în comparație cu un simplu piept de pui gătit la cuptor”, a spus ea.

O altă posibilă explicație pentru asociere vizează furajele utilizate în fermele avicole sau hormonii și medicamentele la care sunt expuse păsările în timpul creșterii, scrie Daily Mail.

Ce recomandări fac acum nutriționiștii

Specialiștii avertizează că rezultatele acestui studiu trebuie interpretate totuși cu prudență. Una dintre limitări este lipsa informațiilor despre modul de gătire și consum al cărnii de pasăre de către participanți. Drept urmare, oamenii de știință nu au putut analiza eventualele diferențe dintre carnea de pui consumată ca fast-food și cea gătită acasă.

În plus, deși autorii au luat în calcul factori precum fumatul și greutatea corporală, nu au avut date despre nivelul de activitate fizică al participanților, pe care l-au descris drept „o limitare potențial serioasă”.

Acest studiu este observațional și nu demonstrează o relație directă de cauzalitate. Consumul moderat de carne de pasăre rămâne compatibil cu o dietă sănătoasă, mai ales dacă este combinat cu legume, fibre, cereale integrale și alte surse de proteine”, recomandă dieteticianul Kristin Kirkpatrick.

Carnea de pui rămâne o sursă importantă de proteine și de vitamina B12. Din perspectiva noului studiu, moderația, diversificarea surselor de proteine și alegerea unor metode de gătit sănătoase sunt cheia pentru a menține un echilibru între beneficii și riscuri potențiale.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

