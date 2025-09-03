Te simți deshidratat, deși bei suficientă apă? Iată care ar putea fi cauzele

În mod surprinzător, deshidratarea poate apărea chiar și atunci când bei multă apă. Dacă ți-e sete des, ai gura uscată și te simți constant obosit, e posibil ca organismul tău să nu folosească eficient lichidele consumate. Iată care pot fi cauzele deshidratării în această situație.

Dacă faci exerciții intense și transpiri mult, pierzi mulți electroliți pe care apa, singură, nu-i poate înlocui | Shutterstock

Hidratarea nu depinde doar de cantitatea de lichide pe care o consumi. Este posibil să te simți deshidratat chiar dacă ții mereu sticla de apă lângă tine. Setea, uscăciunea gurii și oboseala constantă sunt semne că apa nu este suficientă sau că organismul nu o reține așa cum ar trebui.

Ce este deshidratarea?

Deshidratarea apare atunci când organismul pierde atât de multe lichide, încât nu mai poate funcționa corect, potrivit centrului medical Cleveland Clinic, din SUA. Practic, este un dezechilibru care apare atunci când aportul de lichide nu acoperă nevoile corpului.

Deshidratarea poate apărea în zilele foarte călduroase, atunci când transpirăm abundent, când facem febră sau avem diaree ori vărsături. Consumul insuficient de lichide și administrarea unor medicamente care cresc eliminarea urinei pot fi alte cauze ale acestui dezechilibru.

Semnele deshidratării pot diferi de la o persoană la alta, însă cele mai frecvente la adulți includ:

senzație constantă de sete

gură uscată

urină închisă la culoare sau în cantitate redusă

oboseală și lipsă de energie

dureri de cap ori amețeli

tensiune scăzută

crampe musculare

piele uscată și rece

intoleranță la căldură sau frisoane

În formele severe, deshidratarea poate duce la complicații grave, precum epuizarea termică, insolația, convulsiile, insuficiența renală, edemul cerebral (umflarea creierului) și coma. Netratată, ea poate fi fatală.

Cauzele deshidratării chiar dacă bei apă

Hidratarea corectă este esențială pentru buna funcționare a întregului organism. Cu toate acestea, poți ajunge deshidratat chiar și atunci când bei suficiente lichide. Cauzele pot fi mai complexe decât simpla lipsă de apă.

Nu consumi suficienți electroliți

Apa, singură, poate să nu fie suficientă atunci când pierzi mulți electroliți (sodiu, potasiu, calciu și magneziu) prin transpirație, urină sau diaree. Aceste minerale ajută corpul să rețină apa și să o distribuie corespunzător. Fără ele, organismul nu poate folosi eficient lichidele pe care le bei, ceea ce duce la deshidratare.

Soluția: dacă faci exerciții fizice intens, transpiri abundent sau ai o boală diareică acută, asigură-te că incluzi în dietă alimente bogate în electroliți sau băuturi speciale de rehidratare, cum sunt băuturile sportive și soluțiile orale de rehidratare din farmacii.

Bei cofeină sau alcool în exces

Băuturile cu efect diuretic, cum sunt cafeaua, ceaiul negru și verde, băuturile energizante și alcoolul, stimulează rinichii să producă mai multă urină. Corpul elimină astfel lichide mai repede decât în mod normal, iar nivelul de hidratare al organismului poate scădea chiar dacă bei apă alături de aceste băuturi.

O ceașcă sau două de cafea pe zi nu provoacă deshidratare semnificativă, dar consumul excesiv poate amplifica pierderea de apă și electroliți. Alcoolul are un efect diuretic mai puternic și poate duce rapid la deshidratare.

Soluția: limitează consumul de cafea, alcool și energizante, mai ales în zilele călduroase sau atunci când faci efort fizic.

Ai probleme de sănătate nediagnosticate

Anumite afecțiuni medicale, cum ar fi diabetul, bolile renale sau hipertiroidismul pot afecta modul în care corpul tău gestionează apa și electroliții. În aceste situații, chiar dacă bei apă în mod regulat, organismul poate continua să piardă lichide sau să nu le rețină suficient, ceea ce va duce la deshidratare cronică.

Soluția: dacă deshidratarea persistă fără un motiv clar, este important să consulți un medic pentru investigații.

Iei anumite medicamente

Unele medicamente accelerează eliminarea apei și a electroliților din organism, astfel că pot cauza deshidratare. Printre acestea se numără:

diureticele precum furosemid, hidroclorotiazidă, spironolactonă

laxativele folosite pe termen lung sau în doze mari

unele clase de antihipertensive: inhibitorii enzimei de conversie ai angiotensinei, blocanții receptorilor de angiotensină și beta-blocantele

antidepresivele, în special inhibitorii selectivi ai recaptării de serotonină, cum ar fi fluoxetina sau sertralina)

unele antipsihotice, care pot afecta reglarea temperaturii și a senzației de sete

Riscul deshidratării depinde de dozele de medicament, durata tratamentului și starea generală de sănătate a fecărei persoane.

Soluția: dacă urmezi un tratament care accelerează eliminarea apei, consumă băuturi cu electroliți, bea apă constant pe parcursul zilei și evită alcoolul și cafeaua în exces. Dacă simptomele deshidratării persistă, discută cu medicul curant despre o eventuală modificare a dozei sau despre o strategie personalizată de hidratare.

Nu consumi alimente care ajută hidratarea

Unele alimente contribuie în mod natural la hidratarea organismului - în special fructele și legumele cu un conținut ridicat de apă, precum castraveții, pepenele roșu sau țelina. În schimb, o dietă bogată în sare sau săracă în fructe și legume poate favoriza deshidratarea, chiar fără să-ți dai seama.

Soluția: include în meniul zilnic alimente care aduc și electroliți, nu doar apă. De exemplu, spanacul este bogat în magneziu, iar bananele sunt pline de potasiu care contribuie la menținerea hidratării.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.