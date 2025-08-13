Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 14 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 14 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de joi, 14 august 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 13 August 2025, 11:27 | Actualizat Miercuri, 13 August 2025, 12:56
Galerie
Horoscop zilnic 14 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate | Shutterstock.com

Horoscopul zilei de joi, 14 august 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic joi, 14 august 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, joi, 14 august 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine.

Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Zodiile care vor avea parte de o mare bucurie pe 15 august 2025. Sunt protejate de Fecioara Maria

Horoscop joi, 14 august 2025 Berbec

Berbecii sunt pregătiți să înceapă demersurile unei noi afaceri sau unui nou proiect la care visau de foarte mult timp. Nativii trebuie să înțeleagă că cei din jur nu le pot citi gândurile, motiv pentru care ar trebui să spună ceea ce își doresc fără să aibă așteptări prea mari. Aspirațiile sunt mari, însă persoanele născute sub semnul acestei zodii ar trebui să rămână cu picioarele pe pământ.

Horoscop joi, 14 august 2025 Taur

Taurii sar în ajutorul prietenilor și se simt cu adevărat bine, mai ales că s-au putut implica într-un caz delicat. Dorința nativilor de a participa la activități relaxante este foarte mare, însă sarcinile zilei sunt atât de multe, încât la finalul zilei nu va mai rămâne timp și pentru acestea. Este o zi cu provocări uriașe, dar și cu multe lecții învățate.

Horoscop joi, 14 august 2025 Gemeni

Gemenii pregătesc o surpriză romantică pentru partenerii de viață. Deși nativii nu sunt romantici în general, se pare că săgeata lui Cupidon îi va lovi din plin. Se anunță o zi plină de romantism, momente de neuitat alături de persoana iubită, dar și de vești bune atât pe plan personal, cât și pe plan profesional.

Horoscop joi, 14 august 2025 Rac

Racii dau dovadă de o atitudine care îi poate deranja pe colegii de la locul de muncă, iar acest lucru se poate observa cu ochiul liber. Deși nativii nu au intenții rele, comportamentul lor spune altceva. Ar fi bine ca persoanele născute sub semnul acestei zodii să ia o pauză și să analizeze ce ar putea schimba pentru a nu mai avea parte de reproșuri și vorbe dure din partea celor din jur.

Horoscop joi, 14 august 2025 Leu

Leii sunt confuzi și nu știu ce ar trebui să facă pentru ca pe viitor să nu mai ajungă la epuizare. Deși își doresc să pună totul la punct, aceștia încep să resimtă oboseala din ce în ce mai tare de la o zi la alta. Nativii simt o ușoară dezamăgire, mai ales că acum este o perioadă în care totul trebuie făcut pe repede-înainte.

Horoscop joi, 14 august 2025 Fecioară

Fecioarele își pierd răbdarea și recunosc că nu fac față tuturor provocărilor care vin la locul de muncă. Este o zi încărcată din punct de vedere emoțional, iar nativii vor putea răbufni din minut în minut. Majoritatea persoanelor născute sub semnul acestei zodii au nevoie de o pauză pentru a-și pune în ordine toate gândurile și pentru a-și reîncărca bateriile pentru zilelele ce urmează.

Horoscop joi, 14 august 2025 Balanță

Balanțele vor să preia controlul și să nu se mai lase ghidate de persoanele care le-au dovedit că nu se descurcă prea bine în funcția de conducere. Deși nu este un moment bun pentru a se angaja într-o astfel de postură, nativii simt că ar putea să facă față tuturor provocărilor. Este o perioadă în care persoanele născute sub semnul acestei zodii ar trebui să acorde mai multă atenție celor din jur.

Citește și: Cele 3 zodii pe care le lovește norocul în săptămâna 11-17 august 2025. Care sunt nativii din horoscop care o duc bine

Horoscop joi, 14 august 2025 Scorpion

Scorpionii încearcă să se țină de promisiuni și să nu se abată de la ele nici măcar puțin. Obiectivele pe care nativii și le-au impus sunt foarte importante, motiv pentru care aceștia vor face tot ce pot pentru a le atinge fără să se lase doborâți de greutăți. Se anunță o zi plină, dar care se va încheia cu multă bucurie și recunoștință.

Horoscop joi, 14 august 2025 Săgetător

Săgetătorii se pot confrunta cu situații total neașteptate care ar putea schimba total direcția lucrurilor. Deși reușesc să rămână în picioare și să facă față tuturor provocărilor, aceștia vor fi ușor demoralizați de faptul că nu au putut anticipa ceea ce urma să se întâmple. Este o zi cu multe surprize, dar nu tocmai plăcute.

Horoscop joi, 14 august 2025 Capricorn

Capricornii simt să se retragă și să petreacă timp departe de prietenii care nu sunt dispuși să le înțeleagă nevoile. Nativii pot intra în conflicte inclusiv cu partenerul de viață, însă aceștia vor înțelege motivele pentru care există o tensiune atât de mare între ei. Spre seară, lucrurile se mai calmează, însă atitudinea lor rămâne în continuare una deranjantă pentru cei din jur.

Horoscop joi, 14 august 2025 Vărsător

Vărsătorii se relaxează complet și se bucură de o surpriză specială din partea partenerilor de viață. După o lungă perioadă de timp în care majoritatea nativilor au muncit până la epuizare, aceștia pot răsufla ușurați în sfârșit. Persoana iubită ar putea să pregătească o vacanță sau o plimbare în aer liber care să rămână în amintirea acestora pentru totdeauna.

Horoscop joi, 14 august 2025 Pești

Peștii se simt mai fericiți ca niciodată după ce un apropiat împărtășește un secret total neașteptat. Nativii ar putea să primească o sumă de bani care ar putea să schimbe total viața celor născuți sub semnul acestei zodii. Este o zi memorabilă pentru cei mai mulți dintre pești, chiar dacă niciunul nu se aștepta la o veste atât de mare.

Semne zodiacale și constelații
+8
Mai multe fotografii

Citește și: Acești nativi primesc binecuvântarea cerească pentru a se căsători cu partenerii lor anul viitor. Cine sunt norocoșii îndrăgostiți

Zodiile care vor avea parte de o mare bucurie pe 15 august 2025. Sunt protejate de Fecioara Maria...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
Observatornews.ro Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea Un taximetrist a găsit o geantă Hermès de 100.000 €. Reacția proprietarei, când a văzut ce a făcut cu ea

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție Marti, 12.08.2025, 08:48
Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Speak și Ristei, despre cuplurile care au venit să se testeze real la Insula Iubirii Marti, 12.08.2025, 12:00 Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Mireasa sezonul 12, 11 august 2025. Discuții acide între fete, în liniștea nopții Luni, 11.08.2025, 16:10 Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Insula iubirii Sezonul 9, 11 august 2025. Cristi Pungă, îngrijorat după ce Francesca Sarao a vorbit despre problemele din relația lor Luni, 11.08.2025, 22:02
Mai multe
Citește și
Zodiile care vor avea parte de o mare bucurie pe 15 august 2025. Sunt protejate de Fecioara Maria
Zodiile care vor avea parte de o mare bucurie pe 15 august 2025. Sunt protejate de Fecioara Maria
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Horoscop zilnic 13 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 13 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x