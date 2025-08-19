Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 20 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 20 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de miercuri, 20 august 2025, aduce potențial de transformare. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 10:30 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 11:45
Horoscop zilnic 20 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate | Shutterstock

Horoscopul zilei de miercuri, 20 august 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Uni nativii vor finaliza proiecte amânate, în timp ce alții vor experimenta schimbări pe toate planurile.

Citește și: Cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025. Care sunt norocoșii din horoscop

Horoscop zilnic miercuri, 20 august 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de miercuri, 20 august 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine.

Articolul continuă după reclamă

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Berbec

Pentru Berbeci este o zi bună ca să își finalizeze proiectele la care au lucrat de mult timp. Nativii vor petrece mai multă vreme la serviciu, ceea ce ar putea provoca nemulțumirea din partea partenerului de viață. Totul se va rezolva până la finalul zilei.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Taur

Pentru Tauri, ziua începe bine, deoarece vor primi o veste care îi va face foarte fericiți și îi va determina să ia o decizie pe care o tot amânau. Spre seară, o întâlnire cu un prieten drag îi va face să uite de grijile zilei.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Gemeni

Gemenii vor experimenta o schimbare la locul de muncă, posibil o promovare pe care o așteptau de multă vreme. Sfatul astrelor este să ai grijă la situația ta financiară, deoarece nu este un moment favorabil pentru cheltuieli, ci, mai degrabă, este recomandat să economisești pentru zile mai grele.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Rac

Racii vor reuși să rezolve tot ce și-au propus, iar seara vor avea timp liber pentru a se bucura de o ieșire cu familia. Deși vei întâmpina unele provocări pe mai toate planurile, vei reuși să le faci față cu bine și să câștigi respectul celor din jur.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Leu

Deși un eveniment neașteptat le va schimba Leilor rutina la locul de muncă, nu este cazul să se îngrijoreze prea mult. Totul se va rezolva rapid. Spre seară, cel mai bine este să te relaxezi alături de cei dragi.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Fecioară

Pentru Fecioare, ziua aceasta se va dovedi extrem de satisfăcătoare la locul de muncă. Nativii vor primi recompensele mult așteptate, precum și aprecierea din partea superiorilor și a colegilor. Pe plan sentimental, te așteaptă o surpriză din partea persoanei iubite.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Balanță

Balanțele vor avea parte de o zi în care sunt fructificate întâlnirile. Nativii își vor petrece timpul alături de cei dragi, vor face planuri și vor savura momentele petrecute împreună.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Scorpion

Pentru Scorpioni, schimbarea este cuvântul zilei, atât la locul de muncă, cât și acasă. Deși te sperie, nu trebuie să îți faci prea multe griji, deoarece această este benefică pe toate planurile.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Săgetător

Săgetătorii fac planuri pentru vacanță. Nativii vor finaliza ultimele detalii, însă sfatul astrelor este să își rezolve mai întâi toate proiectele de la serviciu pentru a se putea bucura în liniște de zilele libere.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Capricorn

Capricornii au parte de o zi extrem de aglomerată, iar veștile s-ar putea să nu fie cele mai bune, așa că este necesar să își mențină starea de bine și optimismul. Spre sfârșitul zilei, nativii vor scăpa de toate problemele și se vor relaxa alături de partenerul de viață.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Vărsător

Vărsătorii vor avea parte de un conflict la locul de muncă, așa că este nevoie să se înarmeze cu multă răbdare pentru a putea face față momentului. Din fericire, conflictul se va rezolva rapid și vei putea să te bucuri de restul zilei în liniște.

Horoscop miercuri, 20 august 2025 Pești

Peștii se vor lovi de opinii diverse legate de anumite aspecte ale vieții lor, dar este esențial să nu le ia în considerare pe toate, ci doar pe cele ale apropiaților, care le doresc binele. Sfatul astrelor este să iei orice decizie punându-te pe tine pe primul loc, iar totul va decurge bine.

Citește și: Cele două zodii care vor triumfa în fața problemelor la finalul verii. Cine sunt nativii cei mai puternici din zodiac

Horoscop zilnic 19 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și s...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
Horoscop zilnic 19 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 19 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Horoscop zilnic 18 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 18 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x