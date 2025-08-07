Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 8 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 8 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de vineri, 8 august 2025, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 07 August 2025, 12:42 | Actualizat Joi, 07 August 2025, 17:57
Horoscop zilnic 8 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate | Shutterstock

Horoscopul zilei de vineri, 8 august 2025, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor. Iată ce ne pregătesc astrele!

Horoscop zilnic vineri, 8 august 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, vineri, 8 august 2025, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai, potrivit yourtango.com.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecii sunt încurajați să-și exprime adevărul în mod sincer, mai ales în acele contexte în care tăcerea a fost, până acum, o formă de protecție sau de menținere a păcii. Este o zi favorabilă pentru a purta conversații noi, curajoase — sau chiar pentru a face o declarație ce poate rescrie dinamica unei relații care nu te mai reprezintă.

Citește și: Acești nativi primesc binecuvântarea cerească pentru a se căsători cu partenerii lor anul viitor. Cine sunt norocoșii îndrăgostiți

Horoscop vineri, 8 august 2025 Taur

Taurii descoperă că stabilitatea nu înseamnă neapărat stagnare. Ceea ce altădată părea de neschimbat începe să capete o nouă formă — iar surpriza reală este că ești pregătit să lași vechile obiceiuri în urmă fără rezistență. O decizie importantă legată de timpul tău, munca ta sau ritmul zilnic poate avea un impact profund asupra modului în care îți definești siguranța.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Gemeni

Este o zi perfectă pentru experimentare — joacă-te cu ideile, ieși din tipare, provoacă așteptările celorlalți, mai ales pe cele care nu îți aparțin cu adevărat. Ai permisiunea cosmică de a fi curios, versatil și chiar imprevizibil. Nu îți cere scuze pentru cine devii.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Rac

Racii resimt o tensiune subtilă, dar profundă, între dorința de a-și proteja liniștea interioară și nevoia de a răspunde unei chemări către transformare. La suprafață, acest impuls s-ar putea reflecta în dinamica familială sau în schimbări legate de locuință, dar adevărata mutație are loc în straturile cele mai intime ale sufletului.

Citește și: Zodiile care vor plânge de fericire în săptămâna ce urmează. De ce probleme dificile vor scăpa nativii

Horoscop vineri, 8 august 2025 Leu

Comunicarea este cheia. Fie că îți susții ideile sau porți un dialog important, sinceritatea echilibrată îți poate aduce mai multă influență. Nu forța, dar nici nu te reține: cuvântul tău convinge.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Fecioară

O regulă nescrisă pe care ai urmat-o mult timp nu mai funcționează. Pe 8 august, reevaluezi ce dai și ce primești. Spune „nu” dacă e nevoie. Începi să alegi în funcție de încrederea în tine.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Balanță

Ai evoluat, ai învățat, iar acum ceilalți încep să observe. E momentul să faci un gest neașteptat, dar sincer, care reflectă această transformare interioară. Armonia cu ceilalți nu mai vine din compromis, ci din curajul de a-ți păstra individualitatea. Alege-te pe tine.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Scorpion

Pe 8 august, aspectele ascunse ale vieții tale, spirituale și subconștiente, sunt pregătite pentru schimbare. O revelație sau un impuls intuitiv te îndeamnă să renunți la o povară veche. Transformarea e tăcută, dar profundă — ai încredere chiar dacă ceilalți nu o văd.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Săgetător

O întâlnire neașteptată poate deschide uși noi, mai ales dacă accepți invitații care rezonează cu valorile tale profunde. E momentul să găsești un nou grup care te susține.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Capricorn

O intuiție sau o revelație te îndeamnă să renunți la vechi poveri. Schimbarea este profundă și discretă. Ai încredere în acest proces, chiar dacă doar tu îl simți și ceilalți nu-l văd.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Vărsător

Simți nevoia să-ți depășești convingerile despre ce meriți și ce-ți dorești. O nouă înțelegere poate schimba modul în care vezi locul tău în lume. Ești arhitectul unui adevăr nou, care trebuie trăit cu curaj și transparență.

Horoscop vineri, 8 august 2025 Pești

Ești pregătit să-ți recuperezi puterea din zonele unde ai oferit prea mult sau ai făcut sacrificii. O revelație sau o schimbare intimă îți arată că energia ta este sacră. Vulnerabilitatea autentică îți aduce libertate.

Horoscop zilnic 7 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și să... Zodiile care vor plânge de fericire în săptămâna ce urmează. De ce probleme dificile vor scăpa nativii...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
Observatornews.ro 25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric 25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 JLo intră în lumea seducției, a riscului și a puterii feminine. Hustlers e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 6 august 2025. Cum a cucerit-o CRBL pe Olga: începuturile poveștii de iubire Miercuri, 06.08.2025, 18:37 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Horoscop zilnic 7 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 7 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită
Locuri pe care ar trebui să le cureți lunar pentru o casă mai aerisită Catine.ro
Zodiile care vor da lovitura vieții lor în curând! Astrele îi ajută pe acești nativi să-și atingă interesele
Zodiile care vor da lovitura vieții lor în curând! Astrele îi ajută pe acești nativi să-și atingă interesele
Mert Ramazan Demir revine într-un nou proiect profesional. Unde va putea fi urmărit actorul
Mert Ramazan Demir revine într-un nou proiect profesional. Unde va putea fi urmărit actorul Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala Unirii, la Palatul Cotroceni
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu. Ultimele omagii aduse în fața sicriului fostului președinte, în Sala... Libertatea.ro
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale, potrivit AI. Cauzele eșecului, găsite de inteligența artificială
Ce loc ar trebui să ocupe România în UE, ca nivel de trai, ținând cont de resursele naturale,... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost o conexiune, ceva ce nu am mai simțit până acum...”
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, dezvăluiri despre noua ei relație, la câteva luni de la divorț: „A fost... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios
Mazăre cu baby morcovi și carne de porc, pentru un prânz delicios HelloTaste.ro
În Iași, cineva a sunat la Poliție când a văzut ce făceau doi tineri în parcare: „Dragostea e frumoasă, dar păstrați-o pentru acasă”
În Iași, cineva a sunat la Poliție când a văzut ce făceau doi tineri în parcare: „Dragostea e frumoasă, dar... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 august 2025. Taurii se simt trădați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe Dunăre
România și Serbia vor semna un memorandum pentru construcția Porților de Fier III. Și bulgarii au planuri pe... Jurnalul
M-a părăsit printr-un mesaj. După trei ani. Fără explicații
M-a părăsit printr-un mesaj. După trei ani. Fără explicații Kudika
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în locuinţă foarte uşor
De ce să nu laşi geamurile rabatate când pleci de acasă? Trucul cu ajutorul căruia hoţii pot intra în... Playtech
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu
Gestul făcut de Emil Constantinescu la Cotroceni lângă sicriul lui Ion Iliescu Redactia.ro
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze... ProSport
Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă
Ce conține pachetul de POMANĂ la înmormântarea lui Ion Iliescu. Lista completă Gandul
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta”
Miley Cyrus a pozat nud pentru coperta revistei Perfect: „Există un anumit tip de putere în asta” ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat
Clafoutis cu caise. Un desert rustic, simplu și ușor de preparat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x