Giulia și Vlad Huidu, față în față cu detectorul de minciuni diseară, la MediCOOL, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Diseară, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY, MediCOOL vine cu noi informații pentru cei care vor să aibă un stil de viață armonios și să recunoască simptomele oricărei probleme de sănătate.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:52 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 15:54
Descoperă ce se întâmplă în ediția de luni, 3 noiembrie 2025, a emisiunii MediCOOL

Nu lipsesc nici invitații din platoul de televiziune, iar pe lângă specialiștii care transformă medicina într-un domeniu mult mai prietenos, Giulia și Vlad Huidu acceptă provocarea și participă la testul poligraf pentru a dezvălui mai multe detalii despre viața lor de cuplu.

Giulia și Vlad Huidu, față în față cu detectorul de minciuni la MediCOOL, luni, pe 3 noiembrie 2025, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Giulia și Vlad Huidu formează unul dintre cele mai longevive și simpatice cupluri cunoscute de către public, cei doi demonstrând recent în cadrul emisiunii Power Couple că pot să treacă împreună peste orice provocare. Aceștia vor vorbi în emisiune și despre secretele pe care le au pentru o căsnicie puternică.

„Viața noastră este cu sare, piper, dar și puțin chili! Cred că ne-am învățat foarte bine unul pe celălalt de-a lungul anilor și ne-am dat seama destul de devreme, în primii 4 sau 5 ani de relație, că împreună trebuie să facem o echipă foarte bună și să tragem în aceeași direcție. Când vorbești despre o căsnicie de succes, este important să conștientizezi că trebuie să faci echipă bună cu partenerul tău.”, îi va spune Giulia gazdei emisiunii, dr. Mihail Pautov, în timp ce Vlad va adăuga: “Noi nu ținem la supărare! Mai mult de 5 minute nu cred că am stat supărați vreodată. Mereu revenim la subiect, discutăm, avem argumente. (...) Foarte mult comunicăm!”

Mai mult, privitorii vor afla totul despre miochimia oculară, iar moașa Vania Limban se va afla în platoul de televiziune pentru a oferi un remediu natural care stopează contracția involuntară și repetitivă a mușchilor pleoapei și ne ajută la hidratare. Vor fi discutate și diferențele dintre uleiul de arahide, avocado sau floarea soarelui pentru ca telespectatorii să știe ce să folosească pentru un stil de viață mai sănătos. În plus, o să fie dezvăluite cauzele care pot duce la blocarea auzului, dar și beneficiile mersului prin natură, astfel că ediția vine cu numeroase informații care nu pot fi ratate!

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

