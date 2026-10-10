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Medicool | Sezonul 10. Drumul spre performanță după o ruptură de ligamente. Povestea handbalistei Ana Maria Tănăsie

Episodul 5 de la MediCOOL - Sezonul 10, din 10 octombrie 2026. Ana Maria Tănăsie a făcut handbal de performanță, dar s-a retras în urmă cu doi ani. Sportiva a avut parte și de momente puțin mai fericite, suferind nu mai puțin de 11 accidentari. Una dintre cele mai grave a fost ruptura de ligamente. Doctorul Mihai Pautov discută cu invitații săi, Alin Burileanu, fizioterapeut, și Vlad Predescu, medic chirurg ortoped, despre cât de complicată este recuperarea după o astfel de accidentare.
Sambata, 10.10.2026, 12:35
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Logo show Vineri, 09.10.2026, 17:45
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