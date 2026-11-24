Mama lui Claudio a reacționat după momentele intime dintre fiul ei și Anne-Mary, la Mireasa. Ce sfat i-a dat doamna Crina și ce spune despre relația lor.

Momentele intime dintre Claudio și Anne-Mary au stârnit numeroase reacții în casa Mireasa, sezonul 14. După ce cei doi concurenți au petrecut o noapte împreună, deși anterior hotărâseră să se despartă, mama tânărului a intervenit și a spus ce părere are despre situație. Doamna Crina a recunoscut că nu înțelege comportamentul fiului său și i-a oferit un sfat neașteptat.

Cum a reacționat mama lui Claudio după momentele intime dintre fiul ei și Anne-Mary

Claudio și Anne-Mary au surprins pe toată lumea după ce au decis să se apropie din nou, în ciuda faptului că relația lor părea să fi ajuns la final. Cei doi concurenți de la Mireasa au petrecut noaptea împreună, după petrecerea de sâmbătă, iar imaginile cu ei au fost comentate și în cadrul emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii.

Mama lui Claudio, doamna Crina, a urmărit imaginile și a mărturisit că nu reușește să înțeleagă ce își dorește, de fapt, fiul ei. Aceasta a amintit că, în urmă cu doar câteva zile, Claudio susținea că nu poate avea sentimente de iubire pentru Anne-Mary, însă ulterior a decis să petreacă noaptea alături de ea: „Dacă tot a făcut ce a făcut, putea continua”, a declarat mama concurentului, în emisiunea Mireasa – Capriciile Iubirii.

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Doamna Crina consideră că fiul ei ar fi putut să își asume o relație cu Anne-Mary, cel puțin pe durata experienței din casa Mireasa, urmând să descopere în timp dacă lucrurile pot funcționa și în afara competiției.

Mama concurentului a recunoscut că este nedumerită de schimbările de atitudine ale lui Claudio și că nu știe ce simte acesta cu adevărat pentru Anne-Mary.

Ce a declarat Claudio după noaptea petrecută alături de Anne-Mary

La rândul său, Claudio a oferit explicații despre apropierea de Anne-Mary. Concurentul a precizat că decizia de a petrece timp împreună a fost luată de comun acord, după petrecerea de sâmbătă, când cei doi au avut la dispoziție încă 30 de minute.

Claudio a explicat că au discutat înainte de a lua această decizie și că apropierea nu a fost întâmplătoare.

Mai mult, tânărul a transmis că, indiferent de evoluția relației lor, își dorește să încheie experiența din competiție alături de Anne-Mary: „Am început-o cu Anne-Mary și o să o terminăm împreună până la final”, a declarat Claudio.

Rămâne de văzut dacă apropierea dintre cei doi va duce la o împăcare sau dacă aceștia vor continua experiența din casa Mireasa fără să formeze oficial un cuplu.

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