Experții în securitate cibernetică avertizează asupra unor posibile întreruperi majore în următoarele șase luni, pe fondul extinderii inteligenței artificiale.

Experții în securitate cibernetică avertizează asupra unor posibile probleme majore care ar putea apărea în următoarele luni, pe fondul extinderii utilizării inteligenței artificiale. Potrivit specialiștilor, întreruperile importante ale infrastructurilor tehnologice, financiare și de transport ar putea deveni tot mai frecvente, în contextul schimbărilor accelerate din domeniul AI și al automatizării.

Avertismentul experților în securitate cibernetică

David Kennedy, fost hacker al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite și în prezent director general al companiei de securitate cibernetică TrustedSec, consideră că următoarele șase luni ar putea fi marcate de numeroase incidente care afectează funcționarea unor servicii esențiale.

„Va fi o situație agitată în următoarele șase luni”, a declarat acesta pentru publicația The New York Post.

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„N-am văzut niciodată atâtea întreruperi de serviciu într-o săptămână în toată viața mea”, a mai spus specialistul.

De ce ar putea deveni tot mai frecvente întreruperile serviciilor

Mai multe dintre incidentele importante înregistrate recent au afectat servicii utilizate de milioane de oameni. Printre acestea se numără oprirea temporară la nivel național a traficului aerian din Statele Unite, din 13 noiembrie, dar și problemele tehnice care au afectat Microsoft și mai multe instituții bancare importante.

Specialiștii atrag atenția că unele dintre aceste întreruperi au fost asociate cu defecțiuni tehnice și modificări ale sistemelor informatice, inclusiv cu procese de automatizare și schimbări legate de inteligența artificială. Așadar, nu toate incidentele au fost provocate de atacuri cibernetice.

Justin Cappos, profesor la Școala de Inginerie Tandon din cadrul Universității din New York, a explicat că unele dintre aceste evenimente au fost neobișnuite prin amploarea lor. În opinia sa, integrarea rapidă a inteligenței artificiale în infrastructurile existente, fără suficiente măsuri de protecție și verificare, poate crea vulnerabilități importante.

„Dacă veți face lucruri precum integrarea inteligenței artificiale în sisteme și concedierea de oameni, atunci trebuie să fiți foarte preocupați de impactul pe care îl va avea acest lucru”, a avertizat profesorul conform The Post.

La rândul său, David Kennedy consideră că succesiunea incidentelor, dar și domeniile afectate ridică semne de întrebare. Specialistul nu exclude posibilitatea ca unele dintre probleme să fie legate de activități de recunoaștere desfășurate de actori străini, înaintea unor eventuale atacuri informatice mai ample.

Acesta a precizat că este „absolut posibil” ca anumite incidente recente să facă parte dintr-o evaluare a infrastructurilor realizată de un stat străin, în vederea identificării vulnerabilităților.

Cum ar putea fi folosită inteligența artificială în atacurile cibernetice

Lisa Palmer, director general al companiei de inteligență artificială Neurocollective.Ai, a declarat că observă un dezechilibru tot mai mare între capacitățile celor care lansează atacuri informatice și cele ale specialiștilor care încearcă să le prevină.

„În multe cazuri, există oameni bazați pe inteligență artificială care joacă în ofensivă și oameni tradiționali bazați pe software care joacă în defensivă”, a explicat aceasta pentru New York Times.

Avertismentele vin după ce Google a publicat informații despre utilizarea inteligenței artificiale în operațiuni cibernetice asociate unor actori din Rusia și China. Potrivit relatărilor din presa americană, instrumentele automatizate au fost folosite pentru dezvoltarea și desfășurarea unor atacuri informatice complexe.

De asemenea, FBI a avertizat recent cu privire la utilizarea unor instrumente bazate pe inteligență artificială de către hackeri asociați Chinei, care ar fi vizat inclusiv instituții financiare.

Alte incidente recente au vizat serviciile municipale din South Portland, Maine, unde un atac cibernetic a provocat întreruperi ale mai multor servicii publice. În același timp, aproape 200 de site-uri importante, inclusiv platforme de știri și comerț online, ar fi fost vizate de o operațiune informatică prin care atacatorii urmăreau să fure criptomonede și să infecteze dispozitive.

Un alt caz semnalat recent a vizat compania energetică Equinor, unul dintre principalii furnizori de gaze din Europa, care a detectat un atac cibernetic asupra unor sisteme informatice.

Concedierile din sectorul tehnologic ar putea amplifica riscurile

Un alt aspect care îi îngrijorează pe specialiști este reducerea numărului de angajați din industria tehnologică, în paralel cu extinderea automatizării. Companiile investesc tot mai mult în soluții bazate pe inteligență artificială, iar unele activități care erau realizate anterior de oameni sunt preluate de sisteme automate.

Microsoft, de exemplu, a anunțat în 2025 reducerea a aproximativ 9.000 de locuri de muncă, într-o perioadă în care compania își intensifica investițiile în inteligența artificială.

Experții atrag atenția că diminuarea supravegherii umane poate deveni o problemă atunci când sistemele automatizate sunt responsabile de funcționarea unor infrastructuri esențiale. În lipsa unor verificări permanente, o eroare de configurare sau o vulnerabilitate exploatată de atacatori se poate transforma rapid într-un incident de amploare.

În plus, instrumentele bazate pe inteligență artificială le pot permite atacatorilor să identifice mai repede punctele slabe ale rețelelor și să automatizeze anumite etape ale operațiunilor informatice.

Specialiștii nu susțin că toate întreruperile recente au legătură cu atacuri cibernetice sau că inteligența artificială este singura cauză a acestor probleme. Avertismentul lor vizează însă ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice și necesitatea unor sisteme de protecție adaptate noilor riscuri.

Următoarele șase luni ar putea reprezenta o perioadă importantă pentru companiile care trebuie să găsească un echilibru între automatizare, securitate și supravegherea umană.