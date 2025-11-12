Mireasa sezonul 12, 12 noiembrie 2025. A sunat AdrenaLINIA! Diana poate decide cine are voie la baie timp de 3 minute

Ediția din 12 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. A sunat AdrenaLINIA! Tensiunile au atins cote maxime în Cabina Telefonică, iar Diana a primit puterea de a decide cine poate merge la baie. Tot în urma apelului AdrenaLINIEI, Alex a fost nevoit să elimine un concurent, alegerea sa fiind Ștefania. În final, Cristian și Loredana au decis să se retragă din task din motive medicale.

