Mireasa sezonul 12, 13 octombrie 2025. Familia Laviniei, vizită surpriză! Care este părerea lor despre interacțiunea cu Liviu

Ediția din 13 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. La petrecerea din weekend, Liviu și Lavinia au făcut mici pași unul către celălalt. Concurentul a avut o discuție și cu Adin despre ea, recunoscând că a iubit-o, dacă că nu o vedea ca fiind 100% persoana potrivită pentru el. Familia fetei a venit în vizită și au comentat situațiile dintre ea și Adin, respectiv Liviu.

Luni, 13.10.2025, 16:35