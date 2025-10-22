Mireasa sezonul 12, 22 octombrie 2025. Diana, în lacrimi în timpul unei discuții tensionate cu mama sa

Antena Căutare
Ediția din 22 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Diana simte că mama ei nu îi respectă alegerile și a rugat-o să nu îi impună să se transforme în piesă de decor, ci să îi ofere sfaturi care să o ajute să se îmbunătățească: „Nu mă ruga să devin ceva ce eu nu sunt”. Doamna Nelly consideră că fiica sa își dorește o iubire ideală, pe care ea nu a primit-o din partea tatălui.
Miercuri, 22.10.2025, 15:07
