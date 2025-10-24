Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Doamna Nelly, despre relația dintre Diana și Sorin: „Iubirea nu poate fi așa dureroasă”

Ediția din 24 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Doamna Nelly își exprimă îngrijorarea față de relația dintre fiica sa Diana și Sorin, considerând că Sorin nu face suficiente gesturi pentru a-i arăta afecțiunea sa și dorința de a deveni un cuplu. Ea pune la îndoială autenticitatea sentimentelor dintre cei doi, spunând: „Iubirea nu poate fi așa dureroasă, mai ales la început.”

Vineri, 24.10.2025, 15:22