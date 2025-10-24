Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Doamna Nelly, despre relația dintre Diana și Sorin: „Iubirea nu poate fi așa dureroasă”
Logo show

Mireasa sezonul 12, 24 octombrie 2025. Doamna Nelly, despre relația dintre Diana și Sorin: „Iubirea nu poate fi așa dureroasă”

Ediția din 24 octombrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Doamna Nelly își exprimă îngrijorarea față de relația dintre fiica sa Diana și Sorin, considerând că Sorin nu face suficiente gesturi pentru a-i arăta afecțiunea sa și dorința de a deveni un cuplu. Ea pune la îndoială autenticitatea sentimentelor dintre cei doi, spunând: „Iubirea nu poate fi așa dureroasă, mai ales la început.”
Vineri, 24.10.2025, 15:22
x
Neatza de Weekend, 26 octombrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum integrăm piesele vestimentare în ținutele de zi cu zi

Neatza de Weekend, 26 octombrie 2025. Fashion Tips by Ellida Toma: Cum integrăm piesele vestimentare în ținutele de zi cu zi

Logo show Duminica, 26.10.2025, 14:52 Neatza de Weekend, 26 octombrie 2025. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii viitoare

Neatza de Weekend, 26 octombrie 2025. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii viitoare

Logo show Duminica, 26.10.2025, 14:47 Neatza de Weekend, 26 octombrie 2025. Rubrica "Recorduri de weekend"! Cum s-au descurcat matinalii

Neatza de Weekend, 26 octombrie 2025. Rubrica "Recorduri de weekend"! Cum s-au descurcat matinalii

Logo show Duminica, 26.10.2025, 14:44 Neatza de Weekend, 26 octombrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii simt nevoia să ia decizii rapide

Neatza de Weekend, 26 octombrie 2025. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii simt nevoia să ia decizii rapide

Logo show Duminica, 26.10.2025, 14:20 The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Dani Hoodie și Funny Dad au cântat și au dansat împreună pe scenă

The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Dani Hoodie și Funny Dad au cântat și au dansat împreună pe scenă

Logo show Sambata, 25.10.2025, 23:45 The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Alexandru Fabian, spectacol plin de precizie, control și creativitate

The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Alexandru Fabian, spectacol plin de precizie, control și creativitate

Logo show Sambata, 25.10.2025, 23:30 The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Andrea Hulamyhoop, moment senzațional de hula hoop

The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Andrea Hulamyhoop, moment senzațional de hula hoop

Logo show Sambata, 25.10.2025, 23:30 The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Beny Mihai, moment uimitor de cabaret pe scenă! Ce i-au spus jurații

The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Beny Mihai, moment uimitor de cabaret pe scenă! Ce i-au spus jurații

Logo show Sambata, 25.10.2025, 23:30 The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Alenee Aisha, număr de contosionism aerian! Jurații sunt uluiți de momentul ei

The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Alenee Aisha, număr de contosionism aerian! Jurații sunt uluiți de momentul ei

Logo show Sambata, 25.10.2025, 23:30 The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Juriul a ales! Cine a câștigat a opta ediție

The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Juriul a ales! Cine a câștigat a opta ediție

Logo show Sambata, 25.10.2025, 23:30 The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Ansamblul ALICEGYM, dans uimitor pe scenă: A fost superb!

The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Ansamblul ALICEGYM, dans uimitor pe scenă: A fost superb!

Logo show Sambata, 25.10.2025, 23:00 The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Ionică fără frică cântă la trombon! Ce i-au spus jurații

The Ticket, Sezonul 1, 25 octombrie 2025. Ionică fără frică cântă la trombon! Ce i-au spus jurații

Logo show Sambata, 25.10.2025, 23:00
x