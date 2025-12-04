Antena
Antena 1
Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Liviu și Emily, noapte de vis la hotel
Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Liviu și Emily, noapte de vis la hotel
Ediția din 4 decembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Liviu și Emily au petrecut o noapte de vis la hotel, după ce s-au logodit.
Joi, 04.12.2025, 16:17
Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Marea finală este din ce în ce mai aproape! Cine se va...
Joi, 04.12.2025, 16:58
Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Alex și Florina au sărbătorit o lună de relație
Joi, 04.12.2025, 16:47
Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Iolanda și Alexandru, o nouă discuție lămuritoare! Ce...
Joi, 04.12.2025, 16:43
Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Liviu și Emily, al doilea cuplu logodit al sezonului....
Joi, 04.12.2025, 15:56
Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Doamna Nicoleta a izbucnit în lacrimi după tensiunile...
Joi, 04.12.2025, 15:03
Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Conflict de proporții între trei dintre cupluri! De la ce...
Joi, 04.12.2025, 14:23
Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Alex și Florina și-au declarat dragostea: Te iubesc mult!
Miercuri, 03.12.2025, 17:02
Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Denisa nu știe dacă vrea să se căsătorească în...
Miercuri, 03.12.2025, 16:52
Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Iolanda vrea să-l cunoască în continuare pe Alexandru
Miercuri, 03.12.2025, 16:48
Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Liviu, declarație de iubire pentru Emily
Miercuri, 03.12.2025, 16:31
Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Sucul negru, subiect de discuție! Doamna Nicoleta tună...
Miercuri, 03.12.2025, 16:25
Mireasa sezonul 12, 3 decembrie 2025. Simona, discuție despre planul amoros: „Nu te poți...
Miercuri, 03.12.2025, 15:40
