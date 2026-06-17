Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13

Simona Gherghe a anunțat data Marii Finale a sezonului 13 Mireasa.

Încă de la începutul ediției Mireasa de pe 17 iunie 2026, Simona Gherghe a precizat că are un anunț foarte important de făcut.

Prezentatoarea Mireasa a precizat că pe o scală de la 1 la 10, anunțul din 17 iunie este pe 10 la nivel de importanță!

Simona Gherghe, anunț extrem de important. Ce au aflat concurenții și telespectatorii Mireasa

Prezentatoarea Mireasa a anunțat că 17 iulie este data Finalei sezonului 13 Mireasa. În ultimele 2 săptămâni ale sezonului, fetele și băieții vor avea uși deschise.

Așadar, Finala Mireasa sezon 13 are loc vineri, 17 iulie 2026.

„Cred că vreți cu toții să aflați care este marele anunț pe care l-am tot promovat de la începutul emisiunii. Dragilor, acum suntem în măsură să vă anunțăm data Marii Finale. Data la care se va termina acest sezon. Sperăm noi că și cu niște căsătorii, dar depinde de voi. Căsătoria e o chestiune pe care trebuie să o discutați foarte serios. Să vă gândiți ca la un gest foarte responsabil, ca la un angajament pe care îl luați pe viață. Toată lumea pleacă la drum cu gândul acesta. Așadar, doamnelor, domnilor: sezonul al treisprezecelea al emisiunii Mireasa se termină pe 17 iulie!”, a spus Simona Gherghe.

Prezentatoarea a anunțat data Marii Finale cu o lună înainte. Astfel, după mai bine de șase luni de competiție, cuplurile rcare se vor căsători își vor disputa marele premiu și titlul de câștigători ai sezonului 13 Mireasa în finala din 17 iulie 2026.