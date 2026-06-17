Mireasa, sezon 13. Votare excepțională la mijlocul săptămânii. Ce au fost întrebați concurenții în pauza publicitară

Concurenții sezonului 13 Mireasa au fost invitați la o votare specială, în pauza publicitară din emisia de pe 17 iunie 2026.

De obicei votările se fac vinerea în gală, însă acum, într-o zi de miercuri, Simona Gherghe a anunțat o votare excepțională! Concurenții au fost invitați în pauza publicitară să voteze dacă sunt de acord cu mutarea lui Alexandru în casa fetelor, în contextul în care logodnica lui este însărcinată.

Votare excepțională la mijlocul săptămânii. Ce au fost întrebați concurenții Mireasa în pauza publicitară: „Vreau să vă gândiți câteva clipe”

„Am o veste foarte importantă! O să votați în pauză! În această pauză practic nu vă relaxați cum faceți de obicei, ci o să votați un lucru la care vreau să vă gândiți câteva clipe înainte să vă așterneți votul pe hârtie. La un moment dat ușile se vor deschide, aceasta e tradiția la final de sezon. Obiectul votului este dacă voi sunteți de acord ca în mod excepțional pentru situația Giuliei și a lui Alexandru votați ca Alexandru să se mute în casa fetelor!”, a anunțat Simona Gherghe.

Concurenții au votat DA în unanimitate! Așadar, Alexandru se va caza în casa fetelor: cu bagaj, cu buget, cu sarcini!

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