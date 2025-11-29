Ce mai fac Ioana și Marius. Cum arată viața lor la 2 ani de când au câștigat sezonul 8 Mireasa

Antena Căutare
Ioana și Marius au fost prezenți în casa Mireasa, cu ocazia celor 32 de ani de Antena 1. La ediția specială, câștigătorii sezonului 8 au venit însoțiți de cățelușul Charlie. 

Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 15:17 | Actualizat Sambata, 29 Noiembrie 2025, 15:17

Ioana și Marius sunt câștigătorii sezonului 8 Mireasa. Cei doi s-au stabilit în Hunedoara, unde și-au cumpărat o locuință, ajutați din banii de premiu. Au ales un apartament și nu o garsonieră pentru că în viitor își doresc să aibă un copil. Deocamdată, familia Velcescu numără 3 membri: Ioana, Marius și bichonul Charlie.

„Sunt agent de vânzări. Lucrez la o firmă de distribuție de băuturi. Am o rută bine stabilită. Îmi place ceea ce fac. Eu și Ioana ne simțim bine aici. Sunt întrebat des ce am făcut cu premiul. Ne-am luat apartament de 2 camere în Hunedoara. În timpul săptămânii, de luni până vineri, lucrăm. La noi a rămas tradiție: sâmbăta e zi de curățenie generală.

Avem o relație apropiată cu familia și așteptăm să mergem la iarnă în Anglia, în vacanță”, a povestit Marius.

După ieșirea lor din competiție, cel mai greu a fost să-și găsească locul, încercând mai întâi calea străinătății, urmând să se stabilească în România, mai exact în Hunedoara. Ioana a povestit că în casă n-a avut nicio prietenă, dar în prezent ține legătura cu mai mulți foști concurenți Mireasa. Fata a precizat că mulți nu credeau în relația ei cu Marius, dar timpul a dovedit că nu s-au prefăcut pentru premiu, ci a fost dragoste adevărată.

„Am stat o perioadă la mama lui în Germania, nu am reușit să mă acomodez, iar apoi am venit în România și am zis că cel mai bun lucru ar fi să ne luăm un apartament. Am ales cea mai apropiată zonă de mami. Eu lucrez în Hunedoara la o firmă de curierat și Marius în Deva. Erau mulți concurenți Mireasa care nu credeau în noi și spre surprinderea lor am rămas împreună, După ce am ieșit din emisiune am fost contactați de concurenții din alte sezoane și am reluat legătura. Ne dorim să avem un copil în viitor”, a spus Ioana Velcescu.

Ioana și Marius au câștigat sezonul 8 Mireasa

Ioana și Marius au fost ultimul cuplu logodit din sezonul 8 Mireasa. Fata a avut mai mulți pretendenți la începutul parcursului ei în competiție. După ce a încercat să-i cunoască pe băieții care și-au exprimat intenția față de ea, aceasta l-a ales pe Marius. Primul lor sărut a avut loc la o petrecere din casa Mireasa și primul „Te iubesc” a venit și el curând.

Relația lor a fost pusă la încercare când Ioana a aflat că iubitul ei are un trecut tumultos. Tânăra a decis să se concentreze pe prezentul fericit și pe viitorul pe care îl pot construi împreună și nu a renunțat la Marius. Concurentul Mireasa a cerut-o în căsătorie pe Ioana la un restaurant, după o ședință foto de Crăciun. Fata a primit un răvaș pe care scria „Vrei să fii soția mea?”. Vizibil emoționată, Ioana a răspuns „Da”. Cei doi logodiți au luat decizia de a păși în fața ofițerului stării civile în Finala de pe 22 decembrie 2023 și au și câștigat competiția.

