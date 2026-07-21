Ce răspuns a dat Lavinia, câștigătoarea sezonului 12 Mireasa, după ce s-a speculat că ea și Adin s-au despărțit

Fanii Mireasa au analizat activitatea pe rețelele sociale a câștigătorilor sezonului 12 și au discutat despre o posibilă despărțire. Lavinia a venit cu un răspuns după ce s-a spus că ea și Adin s-ar fi separat.

Fanii Mireasa au observat că Adin și Lavinia nu au mai postat de ceva timp o imagine împreună, iar unii au spus că au observat că bruneta nu a mai purtat inelul de logodnă. După aceste speculații, Lavinia a venit cu un mesaj, prin care a spus că ea și Adin sunt bine și fericiți, iar motivul pentru care a apărut alături de sora ei a fost pentru că a născut și a venit să-i fie alături. Așadar, Lavinia este mătușă și a postat pe Instagram o fotografie cu bebelușul.

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Mesajul Laviniei după ce s-a spus că s-a despărțit de Adin

„Văd că au apărut multe speculații, așa că vreau să clarific lucrurile: nu m-am despărțit de soțul meu. Suntem bine, fericiți și nu există niciun motiv pentru aceste zvonuri. Am venit să fiu alături de sora mea, care a născut de curând. În rest, vă rog să nu mai dați curs informațiilor neadevărate”, a fost reacția Lavinei după ce s-a speculat că s-ar fi despărțit de Adin.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Lavinia și Adin

Lavinia și Adin au format primul cuplu din sezonul 12 Mireasa, însă nici povestea lor de dragoste nu a fost lipsită de evenimente. Încă de la început, cei doi și-au atras atenția reciproc. În urma Task-lui alinierii, fata l-a ales pe acesta pentru primul date și rapid, și-a dat seama că Adin este singurul băiat către care vrea să își îndrepte atenția.

Cei doi au intrat într-o cunoaștere oficială pe 20 august 2025, după ce băiatul a declarat că îi place „tot la ea”. Același lucru a spus și fata despre el. La scurt timp, însă, aceasta a fost curtată de un fost concurent, Raul, care i-a trimis un cadou și i-a spus că nu se potrivește cu Adin. De asemenea, și băiatul a primit o scurisoare în care ea nu era privită cu ochi buni.

Tinerii au trecut totuși peste părerile celor din afara casei și s-au declarat un cuplu, după ce Adin i-a oferit un buchet de flori fetei, în gală. Bucuria lor nu a durat prea mult, pentru că la următoarea petrecere concurentul a fost dezamăgit de gesturile ei față de Sorin. Ambii au plâns, iar doamna Adriana i-a sfătuit să se despartă.

După mai multe discuții tensionate și marcate de gelozii, ei au pus punct relației, în direct: „Nu suntem potriviți și mai bine ne oprim aici!”. Pe parcursul perioadei, oricât au încercat aceștia să stea departe unul de celălalt, nu au reușit,

Mai mult, Adin chiar a spus că ar vrea să o cunoască mai bine pe Ștefania, iar Lavinia pe Liviu. Toate acestea, însă, nu s-au concretizat pentru ei erau cu gândul unui la celălalt. După o amplă dezbatere și discuții despre adevăratele lor sentimente, s-au sărutat. Simona Gherghe le-a dat la dispoziție o zi în care să clarifice situația dintre ei și de ziua ei de naștere, Lavinia și Adin au intrat, din nou, în cuplu.

Parcursul ei a fost marcat și de o serie de certuri intense. Fata a trăit experiența Mireasa la maxim și nu s-a ferit să spună ceea ce simte în discuțiile cu Ștefania și pe finalul emisiunii cu Emily și Denisa, cele care îi erau prietene.

În gala Mireasa de pe 5 decembrie 2025, Lavinia a apărut cu inelul de logodnă pe deget. Adin și-a cerut iubita în căsătorie într-un decor de vis, amândoi fiind extrem de emoționați. Ei s-au cununat civil pe 18 decembrie 2025, în compania familiilor și în Finala Mireasa din 19 decembrie 2025 și-au jurat iubire pentru totdeauna.