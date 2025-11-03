Antena Căutare
Chat-ul zilei la Mireasa, 3 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 3 noiembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 03 Noiembrie 2025, 12:46 | Actualizat Luni, 03 Noiembrie 2025, 12:46
Chat-ul zilei la Mireasa, 3 noiembrie 2025 | Antena 1

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.

Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.

Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!

Mireasa, sezon 12. Reacția Ștefaniei după ce a intrat în cursa de eliminare, fiind moștenirea lui Virgil: „Nu a avut tup... Mireasa, sezon 12. Petrecerea s-a încheiat brusc, după un moment tensionat. Cine a încălcat regulamentul și ce a urmat...
AS.ro Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!” Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
Observatornews.ro Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei
Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

