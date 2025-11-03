Chat-ul zilei la Mireasa, 3 noiembrie 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show

Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 3 noiembrie 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.

Îți așteptăm părerile despre concurenții sezonului 12 și ce se întâmplă în competiția matrimonială!

Poți interacționa cu alți fani ai emisiunii și poți dezbate alături de ei evenimentele importante petrecute în Casa Mireasa.

Cum te poți alătura chat-ului zilei la Mireasa? Folosește-ți contul tău AntenaPLAY și accesează zona de Comentarii de mai jos.

Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”

Livrator străin, agresat şi umilit în stradă de doi tineri, în Popeşti-Leordeni. Răspunsul victimei

Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii. Apoi s-a mutat în alt oraș

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!

🔥 Tot ce vrei e sa dai play 🔥

🔥 Tot ce vrei e sa dai play 🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!

Citește și

Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 31...

Care este cea mai sănătoasă legumă din lume. Cum ar trebui consumată, potrivit specialiștilor

Catine.ro

Mireasa, sezon 12. Dublă nominalizare! Toată casa a votat un băiat eliminat pe loc. Ce fete intră în cursa de...

Noi detalii despre actorul Selahattin Paşalı din serialul Ömer. Ce mai face protagonistul îndrăgit

Happy Channel

Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul...

DivaHair

Averea strânsă de un judecător retras la 48 de ani, cu pensie specială: s-a opus arestărilor preventive în...

Libertatea.ro

Dezvăluiri din Rusia: Maria Zaharova și-a luat pe ascuns un apartament de un milion de dolari într-o capitală

Ziare.com

“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a...

AntenaSport

Ce ocupație are Elena Boncea, fiica Loredanei Groza. La 27 de ani, are o carieră de succes complet diferită de cea...

Elle

Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență

Spynews.ro

Familia lui Felix Baumgartner a scos la vânzare colecția lui de mașini. Cât costă fiecare bolid de lux

BZI

Irina Columbeanu le răspunde dur celor care o acuză că nu-și ajută tatăl: „Niște frustrați, nu avem ce...

BZI

Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”

Antenastars.ro

Bulgur cu carne de pui și legume. Un preparat plin de aromă și culoare

HelloTaste.ro

Un muncitor de la o fabrică a primit din greșeală toate salariile colegilor și a refuzat să returneze banii....

Antena3.ro

Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit

useit

Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta

Catine

Guvernul închide gura sindicatelor și patronatelor cu 300 de lei la salariu

Jurnalul

Marilu revine în România, împreună cu iubitul ei! Business-ul cu care vrea să dea lovitura

Kudika

Românii ar putea avea o nouă zi liberă legală în 2026. Când ar urma să fie introdusă

Playtech

Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este...

Redactia.ro

Momentul în care un poliţist, băut la volan, face zob două maşini parcate în Constanţa. Se întorcea de la club

Observator

Ce schimbări produce statul în casă. Modificările pe care le poate avea atât fizic, cât și mintal

MediCOOL

Cevapi. Rețeta preparatului pentru care se aprind grătarele în Balcani

HelloTaste

FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot

ProSport

Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și...

Gandul

Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar

CanCan

Înstrăinarea copiilor de părinți: de ce copiii adulți „divorțează” de părinții lor

DeParinti

Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind...

ZUTV

Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1

UseIT

Cannelloni cu ricotta și spanac în sos de roșii. Un preparat clasic al bucătăriei italiene

Hello Taste