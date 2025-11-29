Antena Căutare
Cinci cupluri câștigătoare de la Mireasa s-au întâlnit pentru a sărbători ziua Antenei. De ce au lipsit Ela și Petrică

De ziua Antenei, Simona Gherghe s-a bucurat să vadă 5 dintre cele mai iubite cupluri formate la Mireasa. Prezentatoarea a făcut o mențiune și despre Ela și Petrică, câștigătorii sezonului 4. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 14:19 | Actualizat Sambata, 29 Noiembrie 2025, 14:20
5 cupluri câștigătoare de la Mireasa au venit de ziua Antenei să sărbătorească 32 de ani de la prima emisie a postului. Este vorba despre Sese și Giovana, Ioana și Marius, Delia și Liviu, Laura și Mihai și Maria și Cristian. Un cuplu câștigător foarte îndrăgit care nu a putut ajunge la emisie este format din Ella și Petrică. Simona Gherghe a menționat că ei sunt bine.

De ce lipsesc Ella și Petrică de la ediția specială a cuplurilor câștigătoare Mireasa. Simona Gherghe a făcut o precizare

„Să știți că bine sunt și Ela și Petrică, doar că nu au putut să vină la ediția de astăzi. Asta ca să-i spun pe toți cei care sunt împreună. Ceilalți, din păcate, s-au despărțit. V-am spus cum e. E ca în viață. Pe de altă parte, sunt o mulțime de alte familii care s-au născut la Mireasa și care e drept că nu au câștigat sezonale, dar sunt bine și-au câștigat iubirea, mulți au copii, cine nu are copii e bine, fiecare cum își aranjează viața. E timp pentru orice moment al vieții”, a spus Simona Gherghe.

Mireasa, reality show-ul matrimonial care dă dependență, a venit cu o ediție specială, unde unele dintre cele mai iubite cupluri căsătorite, din toate sezoanele, care și-au scris povestea în Casa emisiunii, au venit pentru a se reîntâni cu publicul care i-a privit cu sufletul la gură. Simona Gherghe i-a primit cu brațele deschise pe cei care au reușit să câștige inima telespectatorilor: „Suntem la o ediție specială Mireasa, o ediție de sărbătoare, când Antena 1 împlinește 32 de ani. Cum puteam să marcăm acest eveniment dacă nu printr-un spectacol de emoție? Alături de mine sunt astăzi o mare parte din câștigătorii sezoanelor Mireasa, iar eu sunt foarte fericită pentru că îi revăd!”, a mai spus SImona Gherghe.

