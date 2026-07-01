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Laura, câștigătoarea sezonului 10 Mireasa, explicații despre accidentul lui Mihai. Ce s-a întâmplat, de fapt

Laura a explicat la SpynewsTV Live cum s-a întâmplat accidentul care l-a băgat în spital cu arsuri de gradul 2 pe soțul ei. Câștigătoarea sezonului 10 Mireasa a precizat că ar fi fost și ea pasibilă de accidentare, dacă Mihai nu ar fi protejat-o.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 10:17 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 10:32
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Laura, câștigătoarea sezonului 10 Mireasa, explicații despre accidentul lui Mihai | Antena Stars/ Instagram
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Laura de la Mireasa a intrat în direct în emisiunea de pe Antena Stars și a explicat firul evenimentelor. Soția lui Mihai a precizat că accidentul s-a petrecut în seara de 27 iunie.

„Sâmbătă abia ce terminasem treaba la salon și ne-am dus la țară. O zi liniștită, frumoasă. Ne-am apucat de treabă pentru că și tatăl meu a suferit o intervenție chirurgicală acum 3 săptămâni și nu prea poate să facă efort fizic. Mihai s-a apucat să cosească, eu am strâns fânul în urma lui, se făcuse seară și el a spus să dăm foc, să nu mai rămână acolo (n.r. crăcile și fânul). Nu știu ce i-a venit lui, a pus benzină pe grămada aia și cred că din cauză că era și foarte cald afară, s-au format multe gaze în jurul grămezii și când a aprins bricheta a venit toată flacăra spre el. Și eu eram aproape, iar el când a văzut că a bubuit m-a împins, m-a protejat”, a povestit Laura.

Laura, câștigătoarea sezonului 10 Mireasa, explicații despre accidentul lui Mihai. Ce s-a întâmplat, de fapt: „Când a văzut că a bubuit...”

Câștigătoarea sezonului 10 Mireasa a mai povestit că s-au grăbit să termine treaba, în ideea că a doua zi ar fi putut să stea să se relaxeze la pisicina gonflabilă pe care și-au cumpărat-o. Tânăra și-a dus de urgență soțul la spital în Ploiești.

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„Mâna dreaptă este cel mai rău, arsuri de gradul 2. La față este ok. Nu a necesitat o intervenție chirurgicală. Săptămâna asta o să fie internat și poate săptămâna următoare o să-i dea drumul acasă”, a mai spus câștigătoarea sezonului 10 Mireasa.

colaj cu Laura si mihai
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