Halkidiki nu este doar locul unde a început experiența vieții pentru concurenții de la Mireasa, ci și cel în care se vor întoarce pentru a își reconfirma iubirea.

Sezonul 12 Mireasa a debutat în frumoasa Grecia, acolo unde concurenții au fost cazați la hotelul Acrotel Athena Pallas. Experiența lor în show-ul matrimonial a început cu filmarea cărților de vizită, iar emoțiile au fost la cote maxime.

Nu doar frumusețea locului i-a cucerit, dar a fost și primul moment în care și-au dat voie să-și deschidă inimile în fața publicului Mireasa.

Locul superb unde concurenții sezonului 12 Mireasa își vor confirma iubirea. Ce trebuie să știi despre ultimele ediții

Sezonul al 12-lea Mireasa a debutat sub titlul de Iubire Mediteraneană. Filmările pentru începutul acestui sezon s-au desfășurat în Grecia, mai precis în Halkidiki.

Experiența de la filmări a fost una unică și concurenții își vor aduce aminte mereu de Halkidiki și însorita Grecia. Tinerii au fost cazați într-un hotel superb, Acrotel Athena Pallas, unde s-au putut bucura de trei restaurante, fiecare care reprezintă o parte diferită a zonei gastronomice.

Mulți dintre concurenți au pășit atunci pentru prima dată pe meleaguri grecești. Dar nu și pentru ultima dată, căci înainte de finalul sezonului 12 Mireasa, cei aflați în competiție se vor întoarce în Halkidiki pentru a își reconfirma iubirea.

La final, familiile formate în cadrul sezonul 12 vor avea ocazia să-și aducă aminte că totul a pornit din Grecia și se vor întoarce aici pentru a își reconfirma sentimentele, sub soarele arzător și sub îmbinarea de mare și munte cu două inimi unite.