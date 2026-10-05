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Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look. Imagini cu soția lui Cristian

Maria din sezonul 11 Mireasa a trecut printr-o schimbare de look. Soția lui Cristian s-a afișat pe rețelel sociale, spre încântarea celor care au susținut-o în cadrul emisiunii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 05 Octombrie 2026, 10:33 | Actualizat Luni, 05 Octombrie 2026, 10:36
Maria, câștigătoarea sezonului 11 Mireasa, schimbare spectaculoasă de look | Antena 1
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După ce a renunțat la părul lung, frumoasa mămică a dorit să adauge un strop de culoare. Așadar, dacă fanii Mireasa au cunoscut-o brunetă cu păr lung, acum Maria din sezonul 11 Mireasa s-a afișat având bucle cu reflexii roșcate.

După ce a născut, Maria a intrat în sala de fitness și a revenit la forma fizică de dinainte de sarcină. Soția lui Cristian a început să le arate și susținătorilor ce exerciții face pentru a fi mereu în formă.

Maria din sezonul 11 Mireasa a trecut printr-o schimbare spctaculoasă de look. Cum arată acum soția lui Cristian

Când Maria s-a tuns, Cristian a fost fermecat de apariția soției și a descris-o ca fiind „cea mai frumoasă mami”.

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În dreptul unei fotografii în care apare alături de soție și copil, Cristian a spus: „Tot ce iubesc într-o singură poză”.

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Maria și Cristian, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, trăiesc o perioadă magică din viața lor, fiecare clipă petrecută cu bebelușul lor aducându-le multă bucurie

Maria și Cristian au devenit părinți în primăvara acestui an, iar micuțul Rareș Gabriel a fost botezat în luna iunie.

„Rareș Gabriel. Puiul meu mic,TE IUBESC din TOT SUFLETUL MEU!!! Nu mai pot după tine… efectiv m-ai topit și mă topesti in fiecare secundă din fiecare minut. Mami ti-ar spune atatea, însă mă pierd, mă copleșește iubirea inexplicabilă pe care ți-o port, deși e ciudat că de obicei vorbesc intruna.. Pentru mine nu există cuvinte să pot explica tot ce simt pentru tine de când am aflat că vei veni pe lume, ești universul meu,inima mea,esti puiul meu mic. Mi-era frica la început dar acum as înfrunta orice și pe oricine pentru tine. Te voi proteja cat timp voi trăi. Restul ti le spune mami ție, te iubesc și atât”, a scris Maria după botez.

Maria și Cristian s-au cunoscut în casa Mireasa, show care face parte din programul TV Antena 1 s-au căsătorit și au câștigat sezonul 11. La scurt timp de la Finala în care și-au rostit jurăminte superbe, cei doi au anunțat că urmează să devină părinți. În primăvara lui 2026, Rareș Gabriel a venit pe lume.

colaj cu Maria si Cristian
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