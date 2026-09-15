Maria Lungu de la Mireasa are un nou iubit. Cum s-a afișat fosta iubită a lui Cristian Marinescu alături de noul partener

Maria Lungu are un nou iubit! Fosta parteneră a lui Cristian Marinescu s-a afișat pe rețelele sociale zâmbitoare, în brațele celui care a cucerit-o.

Maria Lungu, fosta iubită a lui Cristian Marinescu și fosta concurentă a sezonului 11 Mireasa, s-a afișat alături de noul ei iubit! Maria Lungu nu a dat detalii despre noua ei relație, însă cu zâmbetul și cu melodia de pe fundal a dat de înțeles că este fericită.

Maria Lungu l-a dat uitării pe Cristian Marinescu. Cum arată noul iubit al fostei concurente Mireasa: „Ești ce nu știam că-mi lipsește”

„Ești tot ce vreau

Ești acasă

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Ești o poveste frumoasă

Ești tot ce am eu mai bun

Ești ce nu știam că-mi lipsește

Cea mai frumoasă poveste

Se întâmplă aici și acum”, sunt versurile melodiei postate de Maria Lungu, în dreptul imaginilor în care apare în brațele iubitului.

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Maria Lungu a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa

Maria Lungu a apărut prima dată la Mireasa în sezonul 9, când a intrat în emisiune pentru trei zile. Apariția ei a fost strâns legată de Cristian Marinescu, fostul său iubit, care fera concurent și orma la acel moment un cuplu cu Antonia. Prezența Mariei a generat tensiuni și discuții, mai ales după schimburile de replici cu Antonia, căreia i-a reproșat anumite lucruri în relația cu Cristian.

Maria Lungu a revenit ulterior în sezonul 11 Mireasa, după ce i-a trimis o scrisoare lui Robert, mărturisindu-i că îl place. Robert a invitat-o în casa Mireasa, iar Maria a acceptat provocarea și a devenit concurentă cu drepturi depline. La acel moment în casă se afla și Cristian Marinescu, care venise pentru Amalia.

Lucrurile nu au mers între Maria și Robert. În cadrul sezonul 11, Maria Lungu a avut mai multe schimburi de replici cu Marinescu. Cei doi au avut chiar o confruntare în care au fost invitați să vorbească despre situațiile neîncheiate dintre ei.

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