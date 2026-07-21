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Mihai și Daniela din sezonul 13 Mireasa s-au despărțit. Băiatul a confirmat separarea la 4 zile de la Finală

Mihai și Daniela nu mai formează un cuplu. Foștii concurenți ai sezonului 13 Mireasa au decis să o ia pe drumuri separate la câteva zile de la Finala unde păreau foarte îndrăgostiți.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 11:13 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 11:17
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Mihai și Daniela din sezonul 13 Mireasa s-au despărțit | Antena 1
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În urmă cu puțin timp, Daniela striga: „Să știe toată România că-mi place de Mihaaai!”. Pe 21 iulie, după ce au existat speculații legate de despărțire, Mihai a anunțat România că au decis să meargă pe drumuri diferite.

Mai întâi au existat speculații despre despărțire când fanii Mireasa au observat că Mihai i-a dat cerere de urmărire pe rețelele sociale fostei iubite. Acum, băiatul a recunoscut că într-adevăr, el și Daniela nu mai formează un cuplu.

Băiatul a precizat că părerea familiei și distanța au fost elementele care i-au determinat să se despartă.

Mihai și Daniela din sezonul 13 Mireasa s-au despărțit. Băiatul a confirmat separarea la 4 zile de la Finală: „Nu mi-a fost deloc ușor...”

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„Dragilor, nu mi-a fost deloc ușor să scriu aceste rânduri, dar simt că vă datorez o explicație tuturor celor care ne-ați susținut și ați fost alături de noi pe tot parcursul acestei experiențe.

Eu și Daniela am decis să mergem pe drumuri diferite. Este una dintre cele mai grele decizii pe care a trebuit să le iau și vă asigur că nu a fost luată din impuls sau din lipsa sentimentelor, ci după multe gânduri și discuții.

După ce am ajuns acasă, am avut o discuție sinceră și mai profundă cu familia mea. Din păcate, mama mea nu este de acord cu această relație, iar acest lucru a cântărit mult în decizia pe care am luat-o. În același timp, ne-am lovit și de realitatea de după emisiune: eu locuiesc în Ploiești, Daniela este din Râmnicu Vâlcea, iar în perioada următoare mă voi angaja aici. Distanța dintre noi și faptul că ne-am fi văzut foarte rar au fost alte motive importante care ne-au făcut să înțelegem că drumul nostru împreună ar fi fost foarte dificil.

Daniela este un om bun și îi voi purta întotdeauna respect pentru tot ceea ce am trăit împreună. Îi mulțumesc pentru toate momentele frumoase și îi doresc din suflet să fie fericită și să își găsească liniștea și împlinirea pe care le merită.

Știu că poate nu toată lumea va înțelege alegerea mea și îmi asum acest lucru. Tot ce vă rog este să ne respectați decizia și să nu căutați vinovați. Uneori, viața ne pune în fața unor situații în care, oricât de mult ne-am dori ca lucrurile să funcționeze, realitatea ne obligă să alegem alt drum.

Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele, susținerea și încrederea pe care ni le-ați oferit pe parcursul acestei experiențe. Înseamnă enorm pentru mine și sper să îmi respectați decizia, chiar dacă nu va fi ușor de înțeles pentru toată lumea.

Va doresc numai bine tuturor si sper ca ma veti intelege!”, a spus Mihai.

Mihai și Daniela colaj

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