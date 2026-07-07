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Mihai, câștigătorul sezonului 10 Mireasa, a fost externat după accident. Ce a transmis acum soțul Laurei

După mai bine de o săptămână de stat în spital, Mihai Gâvan a fost externat. Soțul Laurei a suferit arsuri în urma unui accident casnic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 07 Iulie 2026, 12:11 | Actualizat Marti, 07 Iulie 2026, 12:19
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Mihai, câștigătorul sezonului 10 Mireasa, a fost externat după accident | Instagram
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Mihai din sezonul 10 Mireasa a publicat un filmuleț pentru a le mulțumi tututor celor care i-au transmis un gând bun în perioada în care a fost spitalizat. Soțul Laurei a mărturisit că a trecut prin dureri îngrozitoare. Fostul concurent a precizat că urmează o recuperare lungă, însă e mulțumit că nu a fost o arsură și mai mare.

Mihai, câștigătorul sezonului 10 Mireasa, a fost externat după accident. Ce a anunțat acum soțul Laurei, după mai bine de o săptămână de spitalizare

Mihai a anunțat că este acasă și că se recuperează. Soțul Laurei abia așteaptă să revină la muncă, la salon, însă recuperarea va fi una de lungă durată.

„Mulțumesc lui Dumnezeu ca sunt bine și cel mai important e ca sunt acasă după o săptămână și ceva de stat în spital…a fost ceva horror pentru mine, nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut eu. Vă mulțumesc tuturor pentru toate gândurile bune, Dumnezeu să vă dea sănătate și numai bine”, a transmis Mihai, precizând că a primit o mulțime de mesaje de susținere. Soțul Laurei a mai spus că i-au scris oameni la care nu se aștepta, dar au existat și oameni de la care s-ar fi așteptat să-i transmită un mesaj sau să-i fie alături și i-au înșelat așteptările.

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Cum se simte Mihai din sezonul 10 Mireasa, la mai bine de o săptămână de la accident. Cum l-a îngrijit Laura în perioada în care a fost spitalizat

La mai bine de o săptămână de la accident, Mihai se simte bine și recunoscător că nu s-a întâmplat ceva mai rău.

În perioada în care a fost internat în spital, Mihai a primit vizite constante de la soția lui. Fostul concurent Mireasa i-a transmis un mesaj emoționant Laurei, în dreptul unor imagini în care ea apărea în timp ce îi ungea arsurile cu cremă.

„Iubirea mea (bby) cum îți zic eu,
Vreau să îți mulțumesc din tot sufletul pentru tot ceea ce faci pentru mine. În fiecare zi îmi ești alături, vii la spital fără să obosești și ai grijă de mine cu o răbdare și o iubire pe care nu le voi uita niciodată. Faptul că îmi îngrijești arsurile, mă dai cu cremă și mă încurajezi în fiecare zi înseamnă mai mult decât pot exprima în cuvinte.

În momentele acestea grele mi-ai arătat încă o dată cât de norocos sunt că te am alături. Îmi dai putere să merg mai departe și speranță că voi trece peste toate. Îți sunt recunoscător pentru fiecare gest, fiecare îmbrățișare și fiecare clipă petrecută lângă mine.

Te iubesc din toată inima și îți promit că, atunci când mă voi face bine, voi face tot ce pot ca să îți întorc măcar o parte din dragostea și grija pe care mi le oferi acum.
Îți mulțumesc că ești soția mea. Te iubesc mai mult decât pot spune în cuvinte”, a spus Mihai despre soția sa.

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Citește și: Laura, câștigătoarea sezonului 10 Mireasa, explicații despre accidentul lui Mihai. Ce s-a întâmplat, de fapt

Mihai a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2 la brațul drept, după o zi de cosit. Într-o zi caniculară, soțul Laurei a pus benzină peste o gramadă de fân și crengi și în momentul în care a aprins bricheta, flacăra l-a cuprins. Accidentul s-a produs pe 27 iunie.

mihai si laura mireasa
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